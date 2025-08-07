Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

Thứ năm, 12:36 07/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phần lớn phụ nữ không hút thuốc, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, vậy điều gì khiến tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao?

Khói dầu khi nấu ăn – “sát thủ thầm lặng” gây ung thư phổi đe dọa phổi phụ nữ mỗi ngày

5 “sát thủ gây ung thư” ẩn mình ngay trong nhà, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết- Ảnh 2.

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao những người phụ nữ nội trợ, không hút thuốc, sống lành mạnh nhưng vẫn có nguy cơ cao mắc ung thư phổi? Câu trả lời nằm ngay trong gian bếp của họ – nơi tưởng chừng an toàn lại ẩn chứa một “kẻ thù vô hình”: khói dầu chiên xào.

 Không phải khói thuốc, mà là khói bếp 

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết - Ảnh 2.

Dữ liệu từ nhiều quốc gia cho thấy, ung thư phổi đã vượt qua ung thư vú, trở thành loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. Câu trả lời nằm ở khói dầu trong quá trình nấu nướng. Khi dầu được đun nóng ở nhiệt độ cao, các chất độc hại như benzopyrene, acrolein… được sinh ra và lơ lửng trong không khí. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ thường xuyên nấu ăn trong môi trường không có hút mùi hoặc thông gió đúng cách sẽ có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp gần 4 lần so với người bình thường.

Nấu ăn ngon – nhưng đừng quên nấu ăn an toàn

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết - Ảnh 3.

Không ai muốn từ bỏ những món ăn thơm lừng, béo ngậy như cá chiên giòn, nem rán, thịt quay… Nhưng nếu không chú ý cách nấu, những món ngon đó lại trở thành mối nguy tiềm tàng cho sức khỏe.

Để hạn chế tác hại của khói dầu, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản sau:

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết - Ảnh 4.

Chọn loại dầu có điểm bốc khói cao, như dầu hướng dương, dầu gạo, dầu bơ – để giảm lượng khói phát sinh khi nấu.

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết - Ảnh 5.

Luôn mở quạt hút, cửa sổ hoặc dùng máy hút mùi khi chiên rán.

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết - Ảnh 6.

Tránh để dầu quá nóng mới cho thực phẩm vào. Khi thấy dầu bốc khói, tức là nó đã phân hủy, sinh chất độc.

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết - Ảnh 7.

Hạn chế dùng lại dầu chiên, vì dầu qua sử dụng sẽ dễ sinh ra chất oxy hóa gây hại.

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết - Ảnh 8.

Ưu tiên các cách chế biến lành mạnh hơn như hấp, luộc, nướng, áp chảo nhẹ – không chỉ tốt cho phổi mà còn giúp giữ lại chất dinh dưỡng trong thực phẩm.

Khói dầu không mùi, không vị nhưng âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe qua từng bữa ăn. Làm bếp không chỉ là nghệ thuật, mà còn là trách nhiệm với sức khỏe cả gia đình – đặc biệt là chính người đầu bếp trong căn bếp nhỏ. Hãy nấu ăn thông minh và bảo vệ lá phổi của bạn ngay từ hôm nay.
Nước mắm còn thừa có cần bảo quản trong tủ lạnh không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờNước mắm còn thừa có cần bảo quản trong tủ lạnh không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen cất mọi thứ “còn thừa” vào tủ lạnh để giữ lâu – kể cả... chai nước mắm đang dùng dở. Nhưng liệu cách làm này có thực sự cần thiết? Và nước mắm để trong tủ lạnh có còn giữ được mùi thơm đặc trưng?

Vì sao các món kho phải "nghỉ lửa" mới ngon?Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon?

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao món thịt kho của các cụ ta ngày xưa - nấu trên bếp than âm ỉ - luôn thấm đều và ngon hơn món kho nấu trên bếp gas/bếp từ hiện đại?

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình mang thai, bà bầu H'Hen Niê rất chú trọng đến chế độ ăn làm sao tốt cho thai nhi và giữ gìn sức khỏe.

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Ăn - 4 giờ trước

Chỉ cần thêm bước này, món khổ qua nhồi thịt của chị em trông sẽ ngon hơn nhiều.

Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

Ẩm thực 360 - 16 giờ trước

GĐXH - Món Cáy Hải Dương rang muối được trình bày trên nền muối Cà Ná tạo hình như một "đồi muối" là một món ăn độc đáo hấp dẫn du khách khi đặt chân đến Vịnh Hạ Long.

Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịch

Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịch

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Top 10 thực phẩm sau đây giúp bạn nuôi dưỡng dương khí, “tự thắp nắng” để dưỡng ấm – thân sáng – tâm an khi trời mưa gió, ẩm thấp và đặc biệt là tháng 7 âm sắp tới.

Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon?

Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon?

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao món thịt kho của các cụ ta ngày xưa - nấu trên bếp than âm ỉ - luôn thấm đều và ngon hơn món kho nấu trên bếp gas/bếp từ hiện đại?

Sarawak laksa - món bún 'quốc hồn quốc túy' của Malaysia

Sarawak laksa - món bún 'quốc hồn quốc túy' của Malaysia

Ăn - 23 giờ trước

Sarawak laska là món bún dân dã, đặc sản của vùng Sarawak, có thể ăn vào bất cứ bữa nào trong ngày, tương tự bún phở ở Việt Nam.

Một loại nước được coi là 'vàng lỏng', cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làm

Một loại nước được coi là 'vàng lỏng', cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Các influencer trên mạng xã hội hay các bác sĩ đều đồng loạt khen ngợi nhiều lợi ích của nước hầm xương và gọi là "liquid gold" (vàng lỏng).

Quán cơm tái hiện nông thôn Bắc bộ giữa lòng TP HCM

Quán cơm tái hiện nông thôn Bắc bộ giữa lòng TP HCM

Ăn - 1 ngày trước

Nằm trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh, quán cơm của chàng trai 36 tuổi gây ấn tượng với không gian tái hiện ngôi nhà thôn quê xưa.

'Siêu thực phẩm' bảo vệ sức khỏe tim mạch có sẵn ở biển Việt Nam, bán đầy trong các siêu thị, chế biến nhiều món ngon

'Siêu thực phẩm' bảo vệ sức khỏe tim mạch có sẵn ở biển Việt Nam, bán đầy trong các siêu thị, chế biến nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Được biết đến rộng rãi tại các quốc gia châu Á khác, loại siêu thực phẩm từ biển này ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Cách làm ếch nấu chuối đậu thơm ngon

Cách làm ếch nấu chuối đậu thơm ngon

Ăn - 1 ngày trước

Ếch nấu chuối đậu là món ăn dân dã thơm mùi nghệ, tía tô và lá lốt vô cùng thơm ngon.

Xem nhiều

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Ăn

GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.

Nước mắm còn thừa có cần bảo quản trong tủ lạnh không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Nước mắm còn thừa có cần bảo quản trong tủ lạnh không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Ăn
Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Ăn
Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Ăn
Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top