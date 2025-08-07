'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết
GĐXH - Phần lớn phụ nữ không hút thuốc, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, vậy điều gì khiến tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao?
Khói dầu khi nấu ăn – “sát thủ thầm lặng” gây ung thư phổi đe dọa phổi phụ nữ mỗi ngày
Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao những người phụ nữ nội trợ, không hút thuốc, sống lành mạnh nhưng vẫn có nguy cơ cao mắc ung thư phổi? Câu trả lời nằm ngay trong gian bếp của họ – nơi tưởng chừng an toàn lại ẩn chứa một “kẻ thù vô hình”: khói dầu chiên xào.
Không phải khói thuốc, mà là khói bếp
Nấu ăn ngon – nhưng đừng quên nấu ăn an toàn
Để hạn chế tác hại của khói dầu, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản sau:
