'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

Khói dầu khi nấu ăn – “sát thủ thầm lặng” gây ung thư phổi đe dọa phổi phụ nữ mỗi ngày

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao những người phụ nữ nội trợ, không hút thuốc, sống lành mạnh nhưng vẫn có nguy cơ cao mắc ung thư phổi? Câu trả lời nằm ngay trong gian bếp của họ – nơi tưởng chừng an toàn lại ẩn chứa một “kẻ thù vô hình”: khói dầu chiên xào.

Không phải khói thuốc, mà là khói bếp

Dữ liệu từ nhiều quốc gia cho thấy, ung thư phổi đã vượt qua ung thư vú, trở thành loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. Câu trả lời nằm ở khói dầu trong quá trình nấu nướng. Khi dầu được đun nóng ở nhiệt độ cao, các chất độc hại như benzopyrene, acrolein… được sinh ra và lơ lửng trong không khí. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ thường xuyên nấu ăn trong môi trường không có hút mùi hoặc thông gió đúng cách sẽ có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp gần 4 lần so với người bình thường.

Nấu ăn ngon – nhưng đừng quên nấu ăn an toàn

Không ai muốn từ bỏ những món ăn thơm lừng, béo ngậy như cá chiên giòn, nem rán, thịt quay… Nhưng nếu không chú ý cách nấu, những món ngon đó lại trở thành mối nguy tiềm tàng cho sức khỏe.

Để hạn chế tác hại của khói dầu, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản sau:

Chọn loại dầu có điểm bốc khói cao, như dầu hướng dương, dầu gạo, dầu bơ – để giảm lượng khói phát sinh khi nấu.

Luôn mở quạt hút, cửa sổ hoặc dùng máy hút mùi khi chiên rán.

Tránh để dầu quá nóng mới cho thực phẩm vào. Khi thấy dầu bốc khói, tức là nó đã phân hủy, sinh chất độc.

Hạn chế dùng lại dầu chiên, vì dầu qua sử dụng sẽ dễ sinh ra chất oxy hóa gây hại.

Ưu tiên các cách chế biến lành mạnh hơn như hấp, luộc, nướng, áp chảo nhẹ – không chỉ tốt cho phổi mà còn giúp giữ lại chất dinh dưỡng trong thực phẩm.

Khói dầu không mùi, không vị nhưng âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe qua từng bữa ăn. Làm bếp không chỉ là nghệ thuật, mà còn là trách nhiệm với sức khỏe cả gia đình – đặc biệt là chính người đầu bếp trong căn bếp nhỏ. Hãy nấu ăn thông minh và bảo vệ lá phổi của bạn ngay từ hôm nay.

