Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao?

Ánh Viên sinh năm 1996, là một trong những nữ vận động viên sở hữu thành tích bậc nhất của bơi lội Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Tại SEA Games 27, Ánh Viên giành 3 tấm huy chương vàng và ngày càng bùng nổ trong những năm tiếp theo. Tại 3 kì SEA Games 28, 29 và 30, Ánh Viên gần như không có đối thủ và thống trị đường đua xanh Đông Nam Á. Ở cấp độ châu lục, Ánh Viên cũng để lại nhiều dấu ấn với 2 huy chương đồng ASIAD 2014, 1 huy chương vàng Olympic trẻ 2014, 1 huy chương bạc FINA World Cup 2015… Ánh Viên đã được xướng tên tới 3 lần tại Cúp chiến Thắng ở hạng mục nữ vận động viên của năm vào những năm 2015, 2016 và 2019.