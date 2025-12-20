Mới nhất
Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao?

Thứ bảy, 10:30 20/12/2025 | Đẹp

GĐXH - VĐV Ánh Viên sau 3 năm từ giã sự nghiệp vận động viên bơi lội đã có sự thay đổi về nhan sắc đáng kinh ngạc.

Ánh Viên khoe vẻ đẹp "lạ" trong ngày sinh nhậtÁnh Viên khoe vẻ đẹp 'lạ' trong ngày sinh nhật

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn toàn lột xác về sắc đẹp sau khi nghỉ thi đấu. "Tiểu tiên cá" lần đầu thể hiện phong cách cá tính trong ngày sinh nhật của mình.

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao? - Ảnh 2.

Ánh Viên sinh năm 1996, là một trong những nữ vận động viên sở hữu thành tích bậc nhất của bơi lội Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Tại SEA Games 27, Ánh Viên giành 3 tấm huy chương vàng và ngày càng bùng nổ trong những năm tiếp theo. Tại 3 kì SEA Games 28, 29 và 30, Ánh Viên gần như không có đối thủ và thống trị đường đua xanh Đông Nam Á. Ở cấp độ châu lục, Ánh Viên cũng để lại nhiều dấu ấn với 2 huy chương đồng ASIAD 2014, 1 huy chương vàng Olympic trẻ 2014, 1 huy chương bạc FINA World Cup 2015… Ánh Viên đã được xướng tên tới 3 lần tại Cúp chiến Thắng ở hạng mục nữ vận động viên của năm vào những năm 2015, 2016 và 2019.

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao? - Ảnh 3.

Khi đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp, Ánh Viên đã quyết định giải nghệ và chuyên tâm vào công việc giảng dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em. Mới đây, cô còn xuất sắc trở thành Thạc sĩ ngành Giáo dục học, Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Ngoài tài năng vượt trội đáng ngưỡng mộ, Ánh Viên còn là một cô gái biết làm đẹp bản thân từng ngày.

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao? - Ảnh 4.

Nhìn vào những hình ảnh Ánh Viên chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả đặc biệt là khán giả nữ sẽ được truyền cảm hứng về tinh thần yêu bản thân để đẹp hơn mỗi ngày.

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao? - Ảnh 5.

Khác với thời gian trước mải thi đấu và tập trung cho sự nghiệp, Ánh Viên của hiện tại đã niềng răng để có được nụ cười đẹp và tươi tắn.

Ngoài ra, trong phong cách ăn mặc, cựu kình ngư cũng nữ tính hơn với trang phục mềm mại, dịu dàng.

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao? - Ảnh 7.

Cô cũng biết cách ăn diện và trang điểm để ngoại hình lẫn gương mặt sáng hơn.

Lợi thế chiều cao trên 1m7 cùng body săn chắc đã giúp Ánh Viên có những shot ảnh không kém gì người mẫu.

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao? - Ảnh 9.

Để có được vẻ ngoài khỏe khoắn năng động, Ánh Viên không giảm cân bằng cách nhịn ăn hay "bóp chặt" dinh dưỡng mà cô luôn cân bằng các bữa ăn với đẩy đủ khoảng chất.

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao? - Ảnh 10.

Việc vận động liên tục cũng giúp Ánh Viên đốt cháy calo và có được một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Ảnh: FBNV

Ánh Viên khiến fan trầm trồ trước nhan sắc thăng hạngÁnh Viên khiến fan trầm trồ trước nhan sắc thăng hạng

Cựu kình ngư Ánh Viên khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi tung clip với nhan sắc thăng hạng, khác hẳn hình ảnh thường ngày.

