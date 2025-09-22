3 câu nói người thông minh để trong bụng, kẻ hồ đồ lại nói với bất kỳ ai
GĐXH - Cẩn trọng trong lời nói và hành động, là tự mở đường cho mình; Nói ít làm nhiều, là tự tìm phúc cho bản thân!
Lời nói - nghệ thuật của sự chừng mực
Lời nói, nói ra không nghĩ - dễ gây thị phi;
Lời nói, nói chuyện với người quen mà không biết sâu cạn, sẽ khiến người khác phản cảm;
Lời nói, nói ra mà không kiêng dè, cuối cùng sẽ tự rước lấy rắc rối.
Nói năng không đúng lúc sẽ làm tăng thêm sự khó chịu;
Nói những lời cay nghiệt sẽ làm tổn thương tình cảm;
Nói năng cẩn trọng, đó mới là người thông minh!
Nói là một nghệ thuật, cần nắm vững chừng mực. Có như vậy, chúng ta mới có thể ứng xử khéo léo trong các mối quan hệ, mới có thể sống thoải mái, vui vẻ với mọi người.
Có 3 câu nói mà người thông minh để trong bụng, còn kẻ hồ đồ thì gặp ai cũng kể
1. Chuyện thị phi của người khác
Bàn luận chuyện thị phi của người khác, bất kể đó là chuyện thật hay tin đồn, chỉ cần là những lời không hay, khi thốt ra từ miệng bạn, đều sẽ làm tổn hại đến hình ảnh cá nhân của bạn.
Bàn chuyện thị phi, phần lớn sẽ tự rước lấy thị phi. Khi người trong cuộc nghe được, chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức.
Người thận trọng sẽ để tin đồn dừng lại; ở người có trí tuệ, người thông minh không bao giờ nói xấu người khác sau lưng.
Không nói lời thị phi, tránh xa chuyện thị phi, bạn mới có thể tránh được rắc rối và tận hưởng sự bình yên.
2. Chuyện phiền muộn trong quá khứ
Nói chuyện với thái độ ủ rũ, luôn than phiền, không chỉ khiến người khác lầm tưởng bạn là một người tiêu cực mà còn tự hủy hoại cơ hội của chính mình.
Những người muốn trao cơ hội cho bạn, sẽ vì sự than vãn của bạn mà mất đi sự tin tưởng.
Chuyện quá khứ, đã xảy ra thì đã xảy ra. Than phiền không có tác dụng, phiền não cũng vô ích. Điều duy nhất chúng ta nên làm là đừng để những cơn mưa của quá khứ làm ướt bạn của hiện tại.
Giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ những chuyện không vui trong quá khứ mới là điều chúng ta nên làm nhất.
Hãy là một người tràn đầy năng lượng tích cực, chúng ta mới có thể có được nhiều may mắn hơn!
3. Bí mật trong lòng
Đã là bí mật, chúng ta không muốn người khác biết. Nhưng một khi đã nói ra, sẽ có nguy cơ bị lan truyền rộng rãi.
Một số người có thể giữ bí mật cho bạn lúc đó, nhưng chưa chắc sẽ giữ kín miệng mãi mãi. Vì vậy, đối với bí mật, cách tốt nhất là giữ kín miệng.
Những vết sẹo cũ, nếu đã đóng vảy, thì đừng cố cạy ra nữa; chuyện cũ, dù trong lòng có hối hận đến đâu, cũng đã là một bài học.
Chúng ta không phải thánh nhân, ai cũng sẽ mắc lỗi. Đối với sai lầm, cách tốt nhất là tĩnh tâm lại, "vấp một lần khôn ra một ít", tự cảnh tỉnh bản thân không tái phạm, tự khích lệ bản thân có trách nhiệm hơn!
Khôn ngoan và chừng mực trong lời nói là tự tìm phúc cho bản thân
Không nói lời thị phi, không làm người thị phi;
Không nói chuyện phiền muộn, không tùy tiện nổi giận;
Không nói chuyện riêng tư, không tự phơi bày vết sẹo.
Là một người trưởng thành, chúng ta phải có sự khôn ngoan và chừng mực. Có những lời không nên nói, để tôn trọng người khác; có những chuyện không nên nhắc, để tránh phiền phức.
Cẩn trọng trong lời nói và hành động, là tự mở đường cho mình; Nói ít làm nhiều, là tự tìm phúc cho bản thân!
