Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, TT VH-TT TTN Nam Định đã dọn dẹp kim tiêm và lắp đặt camera

Vụ kim tiêm trong nhà vệ sinh ở Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên: Tỉnh đoàn Nam Định chỉ đạo khẩn GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND tỉnh Nam Định và Tỉnh đoàn đã chỉ đạo khẩn sự việc nhà vệ sinh Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên Nam Định tràn ngập kim tiêm trong nhà vệ sinh.

Liên quan đến sự việc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định (TT VH-TT TTN Nam Định) số 126 đường Lê Hồng Phong, TP Nam Định tràn lan vỏ kim tiêm đã qua sử dụng trên sàn nhà vệ sinh mà Gia đình và Xã hội đăng tải vào ngày 15/3, ngày 20/3, tại buổi làm việc với PV, bà Ngô Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định cho biết, sau chỉ đạo phía trung tâm đã tiến hành dọn dẹp, căng dây thép trên hàng rào và lắp camera giám sát. Tỉnh đoàn Nam Định quyết liệt chỉ đạo xử lý trong sự việc này, qua đó đảm bảo một môi trường văn hóa, thể thao lành mạnh, an toàn cho người dân.

Ông Đỗ Thanh Hải đại diện cho Ban Giám đốc TT VH-TT TTN Nam Định cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh, ngày 16/3, TT VH-TT TTN Nam Định phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo và Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Nam Định kiểm tra xử lý. Tại buổi kiểm tra, cơ quan công an đã lấy thông tin, mời nhân viên trung tâm làm việc và trích xuất hệ thống camera gần đó.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nam Định và đại diện TT VH-TT TTN cùng PV kiểm tra khu vực trước đó phát hiện vỏ kim tiêm đã qua sử dụng.

Đồng thời, TT VH-TT TTN Nam Định cũng đã tiến hàng dọn dẹp khu vực quanh nhà vệ sinh, lắp đặt thêm hệ thống camera, căng thêm dây thép gai ở hàng rào tránh tình trạng có người trèo vào.

"Số lượng kim tiêm, ngày 14/3 có một câu lạc bộ đá bóng, đơn vị quản lý sân khi vào nhà vệ sinh thấy họ đã dọn trước. Sau khi dọn, đơn vị quản lý chưa kịp thời báo cáo Ban giám đốc thì nhận được thông tin báo phản ánh. TT VH-TT TTN Nam Định rất lấy làm tiếc đã để xảy ra sự cố như này. Thời gian tới, đơn vị sẽ chỉ đạo thắt chặt người ra vào hơn, không để xảy ra tình trạng tương tự" - ông Hải trình bày.

Hình ảnh sau phản ánh của Gia đình và Xã hội.

Ngày 20/3, ghi nhận của PV, xung quanh khu vực nhà vệ sinh (nơi trước đó phát hiện hàng loạt kim tiêm đã ra sử dụng), đã được dọn dẹp. Nhà vệ sinh được khóa cửa lại, phía bên ngoài có hệ thống camera và rào sắt được căng dây thép gai.

Theo đại diện TT VH-TT TTN Nam Định, khu nhà vệ sinh được khóa lại, khi nào sân có người đá bóng mới mở ra. Vấn đề xuống cấp tiến tới đơn vị sẽ tu sửa.

Hiện trạng trước đó được PV ghi nhận, bên dưới ống cống đầy vỏ dung dịch tiêm Novocain.

Trước đó, Gia đình và Xã hội có đăng tải bài viết: "Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên Nam Định: Nỗi ám ảnh phía sau cánh cửa nhà vệ sinh?", nội dung nhắc đến cơ sở hạ tầng TT VH-TT TTN Nam Định xuống cấp, tường bong tróc, rạn nứt, dây điện không đảm bảo an toàn, mặt bằng cho nhiều đơn vị "cộng tác".

Đặc biệt, trong một khu nhà vệ sinh còn xuất hiện hàng loạt kim tiêm đã qua sử dụng tràn lan trên sàn nhà.

Ngay sau khi nội dung được đăng tải, ngày 15/3/2025, bà Ngô Thị Thùy Trang - Phó bí thư Tỉnh đoàn Nam Định đã ký văn bản số 1476/-CV/TĐTN-VP gửi TT VH-TT TTN Nam Định về việc báo cáo nội dung phản ánh trong bài báo đăng tải trên Gia đình và Xã hội.

