Sau tuổi 40, để ý điều này khi ăn giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh
GĐXH - Ít ai ngờ rằng, tốc độ ăn lại có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ tiêu hóa, cân nặng cho đến nguy cơ bệnh chuyển hóa.
Trong nhịp sống hiện đại, ăn nhanh dường như đã trở thành thói quen của nhiều người. Bữa sáng vội vàng, bữa trưa tranh thủ, bữa tối vừa ăn vừa xem điện thoại. Khi còn trẻ, điều này có thể chưa gây ra vấn đề rõ rệt. Nhưng sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu “phản ứng” với những thói quen tưởng như nhỏ nhặt đó.
Ít ai ngờ rằng, tốc độ ăn lại có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ tiêu hóa, cân nặng cho đến nguy cơ bệnh chuyển hóa.
Ăn nhanh – khi cơ thể không kịp “hiểu” mình đã no
Các nghiên cứu về sinh lý học cho thấy, não cần khoảng 15–20 phút để nhận tín hiệu no từ dạ dày. Khi ăn quá nhanh, bạn dễ nạp vào lượng thức ăn nhiều hơn mức cần thiết trước khi cơ thể kịp “ra tín hiệu dừng”.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí dinh dưỡng quốc tế cho thấy, những người ăn nhanh có nguy cơ thừa cân và béo phì cao hơn đáng kể so với người ăn chậm. Điều này đặc biệt rõ ở nhóm tuổi trung niên, khi quá trình chuyển hóa đã chậm lại.
Hệ tiêu hóa “mệt mỏi” khi bạn ăn quá vội
Quá trình tiêu hóa bắt đầu ngay từ khoang miệng. Khi nhai kỹ, thức ăn được nghiền nhỏ và trộn đều với enzyme tiêu hóa. Ngược lại, ăn nhanh khiến thức ăn xuống dạ dày khi chưa được xử lý kỹ, buộc dạ dày phải làm việc nhiều hơn.
Sau tuổi 40, khi chức năng tiêu hóa không còn mạnh như trước, điều này dễ dẫn đến: đầy bụng, khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng.
Ăn chậm giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn
Một điểm ít người để ý là tốc độ ăn cũng ảnh hưởng đến đường huyết. Khi ăn chậm, quá trình hấp thu đường diễn ra từ từ, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.
Điều này đặc biệt quan trọng với người sau 40 tuổi – nhóm có nguy cơ cao mắc tiền tiểu đường và rối loạn chuyển hóa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn chậm có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.
Thói quen nhỏ, tác động lớn đến sức khỏe lâu dài
Điều đáng nói là, ăn chậm không phải là điều gì quá khó thực hiện. Chỉ cần nhai kỹ hơn, đặt đũa xuống giữa các lần ăn, hoặc dành thêm vài phút cho bữa ăn, bạn đã giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.
Ở tuổi trung niên, khi cơ thể bắt đầu “kén chọn” hơn với cách chúng ta đối xử, những thói quen nhỏ như vậy lại có ý nghĩa rất lớn. Không cần chế độ ăn kiêng phức tạp, chỉ cần điều chỉnh cách ăn, bạn đã có thể giảm bớt áp lực cho hệ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
