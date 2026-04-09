Sau tuổi 40, để ý điều này khi ăn giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh

Thứ năm, 15:00 09/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Ít ai ngờ rằng, tốc độ ăn lại có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ tiêu hóa, cân nặng cho đến nguy cơ bệnh chuyển hóa.

Trong nhịp sống hiện đại, ăn nhanh dường như đã trở thành thói quen của nhiều người. Bữa sáng vội vàng, bữa trưa tranh thủ, bữa tối vừa ăn vừa xem điện thoại. Khi còn trẻ, điều này có thể chưa gây ra vấn đề rõ rệt. Nhưng sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu “phản ứng” với những thói quen tưởng như nhỏ nhặt đó.

Ít ai ngờ rằng, tốc độ ăn lại có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ tiêu hóa, cân nặng cho đến nguy cơ bệnh chuyển hóa.

Sau tuổi 40 , ăn chậm để giảm nguy cơ bệnh tật cho sức khỏe tốt hơn - Ảnh 1.

Ăn nhanh – khi cơ thể không kịp “hiểu” mình đã no

Các nghiên cứu về sinh lý học cho thấy, não cần khoảng 15–20 phút để nhận tín hiệu no từ dạ dày. Khi ăn quá nhanh, bạn dễ nạp vào lượng thức ăn nhiều hơn mức cần thiết trước khi cơ thể kịp “ra tín hiệu dừng”.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí dinh dưỡng quốc tế cho thấy, những người ăn nhanh có nguy cơ thừa cân và béo phì cao hơn đáng kể so với người ăn chậm. Điều này đặc biệt rõ ở nhóm tuổi trung niên, khi quá trình chuyển hóa đã chậm lại.

Hệ tiêu hóa “mệt mỏi” khi bạn ăn quá vội

Quá trình tiêu hóa bắt đầu ngay từ khoang miệng. Khi nhai kỹ, thức ăn được nghiền nhỏ và trộn đều với enzyme tiêu hóa. Ngược lại, ăn nhanh khiến thức ăn xuống dạ dày khi chưa được xử lý kỹ, buộc dạ dày phải làm việc nhiều hơn.

Sau tuổi 40, khi chức năng tiêu hóa không còn mạnh như trước, điều này dễ dẫn đến: đầy bụng, khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng.

Ăn chậm giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn

Một điểm ít người để ý là tốc độ ăn cũng ảnh hưởng đến đường huyết. Khi ăn chậm, quá trình hấp thu đường diễn ra từ từ, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Điều này đặc biệt quan trọng với người sau 40 tuổi – nhóm có nguy cơ cao mắc tiền tiểu đường và rối loạn chuyển hóa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn chậm có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Thói quen nhỏ, tác động lớn đến sức khỏe lâu dài

Điều đáng nói là, ăn chậm không phải là điều gì quá khó thực hiện. Chỉ cần nhai kỹ hơn, đặt đũa xuống giữa các lần ăn, hoặc dành thêm vài phút cho bữa ăn, bạn đã giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.

Ở tuổi trung niên, khi cơ thể bắt đầu “kén chọn” hơn với cách chúng ta đối xử, những thói quen nhỏ như vậy lại có ý nghĩa rất lớn. Không cần chế độ ăn kiêng phức tạp, chỉ cần điều chỉnh cách ăn, bạn đã có thể giảm bớt áp lực cho hệ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

5 món ăn dân dã trong mâm cơm Việt giúp người sau 40 tuổi ngủ ngon hơn

GĐXH - Ở tuổi trung niên, giấc ngủ không còn “đến dễ” như trước. Không ít người bước qua tuổi 40 bắt đầu gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Nhiều người tìm đến thực phẩm chức năng hoặc thuốc hỗ trợ, nhưng lại bỏ qua một yếu tố rất gần gũi: bữa cơm hằng ngày.

6 món ăn dân dã trên mâm cơm gia đình giúp xương khớp 'dễ chịu hơn' khi thời tiết thay đổi

GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 có chung một cảm giác: cứ mỗi lần trời trở lạnh, ẩm hoặc chuyển mùa, xương khớp lại “lên tiếng”. Có thể là cơn đau âm ỉ ở đầu gối, cảm giác cứng khớp buổi sáng, hay đơn giản là sự khó chịu khiến việc vận động kém linh hoạt hơn.

Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình an

Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhà

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

4 món mì siêu ngon nấu chỉ 15 phút giúp bữa sáng nhàn tênh lại cung cấp đủ dưỡng chất, ai ăn cũng khen

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra

GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.

Phụ nữ cứ luân phiên ăn 5 món này là da mịn hồng hào và vẻ ngoài xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm

Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu vài công thức món ăn với cơm rượu nếp để giúp chị em thúc đẩy sản xuất progesterone từ đó cải thiện nhan sắc và chống lão hóa nhé!

Một kiểu ăn cá quen thuộc nhưng âm thầm 'bào mòn' lá gan, nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Câu chuyện không nằm ở việc “có nên ăn cá hay không”, mà là ăn thế nào cho đúng.

Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình an

GĐXH - Việc hiểu và tránh các kiêng kỵ về phong thủy trước nhà không chỉ giúp đảm bảo thẩm mỹ mà còn tạo nền tảng ổn định, giúp năng lượng tốt lưu thông thuận lợi trong suốt quá trình sinh sống.

Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

GĐXH - Đâu là danh sách các thực phẩm phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

4 món mì siêu ngon nấu chỉ 15 phút giúp bữa sáng nhàn tênh lại cung cấp đủ dưỡng chất, ai ăn cũng khen

Chỉ cần nắm vững một vài công thức nấu mì nhanh gọn là có thể làm hài lòng tất cả những thành viên trong gia đình và giúp những buổi sáng bận rộn trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn.

Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhà

GĐXH - Người suy thận cần chọn đồ uống phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Khám phá 4 công thức đồ uống đơn giản mà hiệu quả từ nguyên liệu tự nhiên.

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

GĐXH - Có nhiều cách chế biến đậu xanh để giải độc gan, bạn có thể tham khảo một số cách có trong bài viết sau.

Thưởng thức bánh trứng kiến đang hot: Người khen ngon, người nhập viện vì sốc phản vệ

Bánh trứng kiến - đặc sản vùng cao có vị béo bùi, đang gây sốt trên TikTok - khiến nhiều thực khách bị dị ứng, mẩn ngứa, thậm chí nhập viện khẩn cấp vì sốc phản vệ.

Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang nấu cơm bằng nồi cơm điện: Thói quen 'giữ ấm cả ngày' tiềm ẩn rủi ro lớn

GĐXH - Nguy cơ không đến từ những điều xa lạ, mà lại xuất phát từ chính những thói quen quen thuộc mỗi ngày trong gian bếp.

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

GĐXH - Có nhiều cách chế biến đậu xanh để giải độc gan, bạn có thể tham khảo một số cách có trong bài viết sau.

5 món ăn dân dã trong mâm cơm Việt giúp người sau 40 tuổi ngủ ngon hơn

Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thận

Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biết

Loại nước uống thanh nhiệt, mát gan cho cơ thể tràn đầy sức sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

