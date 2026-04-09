Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

Thứ năm, 07:10 09/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đâu là danh sách các thực phẩm phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Quả mọng và trái cây sẫm màu

Quả mọng và trái cây sẫm màu sở hữu hàm lượng cao các hợp chất hoạt tính sinh học như anthocyanin, flavonoids và axit phenolic. Những chất này góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Trong đó:

Anthocyanin: Có nhiều trong các loại quả mọng màu đỏ, xanh lam và tím, anthocyanin sở hữu đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm căng thẳng oxy hóa, bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa đột quỵ;

Flavonoids: Là một nhóm chất dinh dưỡng thực vật đa dạng, bao gồm quercetin, myricetin, kaempferol… Flavonoids đã được chứng minh là có khả năng cải thiện chức năng nội mô, thúc đẩy sự giãn mạch và điều hòa huyết áp, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ xuất huyết ở não;

Axit phenolic: Bao gồm các hợp chất như axit hydroxycinnamic và hydroxybenzoic. Những hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ do căng thẳng oxy hóa, viêm nhiễm, xơ vữa động mạch…

Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả - Ảnh 1.

Quả mọng và trái cây sẫm màu sở hữu hàm lượng cao các hợp chất hoạt tính sinh học như anthocyanin, flavonoids và axit phenolic.

Tóm lại, các loại quả mọng và trái cây sẫm màu như việt quất, dâu tây, mâm xôi, nho đen… có nhiều tác dụng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và cải thiện tuần hoàn máu. Nhờ đó, chúng được xem là nhóm thực phẩm phòng ngừa đột quỵ ở cả não và tim.

Rau lá xanh

Tương tự như các loại quả mọng, rau lá xanh như cải bó xôi, cải ngọt và bắp cải cũng có khả năng phòng ngừa đột quỵ và tim nhờ chứa hàm lượng dưỡng chất phong phú và đa dạng. Cụ thể:

Chất xơ: Rau lá xanh sở hữu hàm lượng cao chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Cả hai đều có tác dụng giúp giảm cholesterol LDL và lượng đường trong máu, góp phần hạn chế tình trạng đột quỵ do cục máu đông và tổn thương mạch máu;

Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả - Ảnh 2.

Tương tự như các loại quả mọng, rau lá xanh như cải bó xôi, cải ngọt và bắp cải cũng có khả năng phòng ngừa đột quỵ và tim nhờ chứa hàm lượng dưỡng chất phong phú và đa dạng.

Chất chống oxy hóa: Các dưỡng chất thực vật thuộc nhóm carotenoids và flavonoids đều được tìm thấy trong rau lá xanh, có tác dụng chống viêm và căng thẳng oxy hóa, từ đó duy trì tính toàn vẹn của mạch máu, ngăn ngừa đột quỵ;

Nitrat và oxit nitric: nitrat trong rau xanh lá có tác dụng chuyển đổi thành oxit nitric trong cơ thể, giúp thư giãn mạch máu, tăng cường lưu lượng máu và giảm huyết áp, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ do huyết áp cao.

Cà chua

Cà chua là nguồn thực phẩm giàu lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Bên cạnh đó, cà chua còn cung cấp dồi dào vitamin A, C, E và kali, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách duy trì độ bền của mạch máu và ổn định huyết áp.

Socola đen

Socola đen rất giàu các polyphenol như catechin, anthocyanin và proanthocyanidin. Đây là nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ chức năng mạch máu, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ do tắc hoặc vỡ mạch.

Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả - Ảnh 3.

Socola đen rất giàu các polyphenol như catechin, anthocyanin và proanthocyanidin.

Các loại cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích,… chứa hàm lượng cao axit béo omega-3, giúp giảm viêm, hạ huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông. 

Do đó, việc bổ sung những loại cá này vào chế độ ăn uống có thể giảm nguy cơ đột quỵ cũng như các bệnh tim mạch khác.

Dầu ô-liu

Dầu ô-liu, đặc biệt là dầu ô-liu nguyên chất, là gợi ý hàng đầu cho danh sách thực phẩm phòng ngừa đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ do cục máu đông.

Bởi lẽ, dầu ô liu lại chứa hàm lượng cao chất béo không bão hòa đơn, cụ thể là axit oleic – đã được chứng minh là có khả năng giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), đồng thời duy trì hoặc tăng cholesterol tốt (HDL) trong cơ thể.

Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả - Ảnh 4.

Dầu ô liu sẽ là lựa chọn không thể thiếu trong danh sách thực phẩm phòng ngừa đột quỵ.

Ngoài ra, các hợp chất polyphenols trong dầu ô liu cũng có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, góp phần bảo vệ hệ tuần hoàn khỏi tình trạng viêm mãn tính. Vì vậy, dầu ô liu sẽ là lựa chọn trong thể thiếu trong danh sách thực phẩm phòng ngừa đột quỵ.

Hạt óc chó

Hạt óc chó là nguồn cung cấp axit alpha-linolenic (ALA) dồi dào. Đây là một loại axit béo omega-3, có tác dụng kháng viêm, cải thiện lưu lượng máu và hạ huyết áp.

Ngoài ra, loại hạt này cũng rất giàu magie, góp phần hạn chế tình trạng rối loạn nhịp tim, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ do tắc mạch (thiếu máu cục bộ). Do đó, hạt óc chó có thể là lựa chọn lý tưởng cho danh sách thực phẩm ngăn ngừa đột quỵ.

Chuối

Nhờ hàm lượng kali dồi dào, chuối là một lựa chọn đáng cân nhắc trong các loại thực phẩm phòng ngừa đột quỵ. Cụ thể, kali góp phần lớn trong việc điều hòa huyết áp, hạn chế tình trạng huyết áp cao dẫn đến đột quỵ do vỡ mạch máu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại nước uống thanh nhiệt, mát gan cho cơ thể tràn đầy sức sống

Loại nước uống thanh nhiệt, mát gan cho cơ thể tràn đầy sức sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top