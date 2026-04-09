Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả
GĐXH - Đâu là danh sách các thực phẩm phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.
Quả mọng và trái cây sẫm màu
Quả mọng và trái cây sẫm màu sở hữu hàm lượng cao các hợp chất hoạt tính sinh học như anthocyanin, flavonoids và axit phenolic. Những chất này góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Trong đó:
Anthocyanin: Có nhiều trong các loại quả mọng màu đỏ, xanh lam và tím, anthocyanin sở hữu đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm căng thẳng oxy hóa, bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa đột quỵ;
Flavonoids: Là một nhóm chất dinh dưỡng thực vật đa dạng, bao gồm quercetin, myricetin, kaempferol… Flavonoids đã được chứng minh là có khả năng cải thiện chức năng nội mô, thúc đẩy sự giãn mạch và điều hòa huyết áp, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ xuất huyết ở não;
Axit phenolic: Bao gồm các hợp chất như axit hydroxycinnamic và hydroxybenzoic. Những hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ do căng thẳng oxy hóa, viêm nhiễm, xơ vữa động mạch…
Tóm lại, các loại quả mọng và trái cây sẫm màu như việt quất, dâu tây, mâm xôi, nho đen… có nhiều tác dụng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và cải thiện tuần hoàn máu. Nhờ đó, chúng được xem là nhóm thực phẩm phòng ngừa đột quỵ ở cả não và tim.
Rau lá xanh
Tương tự như các loại quả mọng, rau lá xanh như cải bó xôi, cải ngọt và bắp cải cũng có khả năng phòng ngừa đột quỵ và tim nhờ chứa hàm lượng dưỡng chất phong phú và đa dạng. Cụ thể:
Chất xơ: Rau lá xanh sở hữu hàm lượng cao chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Cả hai đều có tác dụng giúp giảm cholesterol LDL và lượng đường trong máu, góp phần hạn chế tình trạng đột quỵ do cục máu đông và tổn thương mạch máu;
Chất chống oxy hóa: Các dưỡng chất thực vật thuộc nhóm carotenoids và flavonoids đều được tìm thấy trong rau lá xanh, có tác dụng chống viêm và căng thẳng oxy hóa, từ đó duy trì tính toàn vẹn của mạch máu, ngăn ngừa đột quỵ;
Nitrat và oxit nitric: nitrat trong rau xanh lá có tác dụng chuyển đổi thành oxit nitric trong cơ thể, giúp thư giãn mạch máu, tăng cường lưu lượng máu và giảm huyết áp, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ do huyết áp cao.
Cà chua
Cà chua là nguồn thực phẩm giàu lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.
Bên cạnh đó, cà chua còn cung cấp dồi dào vitamin A, C, E và kali, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách duy trì độ bền của mạch máu và ổn định huyết áp.
Socola đen
Socola đen rất giàu các polyphenol như catechin, anthocyanin và proanthocyanidin. Đây là nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ chức năng mạch máu, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ do tắc hoặc vỡ mạch.
Các loại cá béo
Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích,… chứa hàm lượng cao axit béo omega-3, giúp giảm viêm, hạ huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông.
Do đó, việc bổ sung những loại cá này vào chế độ ăn uống có thể giảm nguy cơ đột quỵ cũng như các bệnh tim mạch khác.
Dầu ô-liu
Dầu ô-liu, đặc biệt là dầu ô-liu nguyên chất, là gợi ý hàng đầu cho danh sách thực phẩm phòng ngừa đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ do cục máu đông.
Bởi lẽ, dầu ô liu lại chứa hàm lượng cao chất béo không bão hòa đơn, cụ thể là axit oleic – đã được chứng minh là có khả năng giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), đồng thời duy trì hoặc tăng cholesterol tốt (HDL) trong cơ thể.
Ngoài ra, các hợp chất polyphenols trong dầu ô liu cũng có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, góp phần bảo vệ hệ tuần hoàn khỏi tình trạng viêm mãn tính. Vì vậy, dầu ô liu sẽ là lựa chọn trong thể thiếu trong danh sách thực phẩm phòng ngừa đột quỵ.
Hạt óc chó
Hạt óc chó là nguồn cung cấp axit alpha-linolenic (ALA) dồi dào. Đây là một loại axit béo omega-3, có tác dụng kháng viêm, cải thiện lưu lượng máu và hạ huyết áp.
Ngoài ra, loại hạt này cũng rất giàu magie, góp phần hạn chế tình trạng rối loạn nhịp tim, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ do tắc mạch (thiếu máu cục bộ). Do đó, hạt óc chó có thể là lựa chọn lý tưởng cho danh sách thực phẩm ngăn ngừa đột quỵ.
Chuối
Nhờ hàm lượng kali dồi dào, chuối là một lựa chọn đáng cân nhắc trong các loại thực phẩm phòng ngừa đột quỵ. Cụ thể, kali góp phần lớn trong việc điều hòa huyết áp, hạn chế tình trạng huyết áp cao dẫn đến đột quỵ do vỡ mạch máu.
