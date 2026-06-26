Sau tuổi 50, đi bộ 5 phút mỗi giờ có thể mang lại khác biệt lớn cho sức khỏe
GĐXH - Ngồi làm việc liên tục nhiều giờ được xem là một trong những thói quen gây hại sức khỏe phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần đứng dậy đi bộ 5 phút mỗi giờ cũng có thể giúp giảm đáng kể tác động tiêu cực của việc ngồi lâu, đồng thời cải thiện tâm trạng và giảm mệt mỏi.
Nghiên cứu mới: Chỉ cần đi bộ 5 phút mỗi giờ, người ngồi nhiều vẫn có thể giảm nguy cơ tử vong sớm
Trong thời đại làm việc trước màn hình, không ít người dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi tại bàn làm việc. Từ văn phòng đến làm việc từ xa, việc ngồi liên tục nhiều giờ đã trở thành thói quen phổ biến, nhưng cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và tử vong sớm.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên British Journal of Sports Medicine mang đến tín hiệu tích cực cho những người phải ngồi lâu vì công việc. Theo đó, chỉ cần đứng dậy đi bộ khoảng 5 phút mỗi giờ cũng có thể giúp giảm đáng kể những tác động bất lợi của việc ngồi quá nhiều.
Hơn 19.000 người tham gia nghiên cứu
Theo thông tin được báo Daily Mail dẫn lại, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 19.342 người trưởng thành tại Mỹ thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề và môi trường làm việc khác nhau.
Trong thời gian kéo dài 3 tuần, bắt đầu từ tuần thứ hai, những người tham gia được yêu cầu thử áp dụng các khoảng nghỉ đi bộ 5 phút với tần suất khác nhau: mỗi 30 phút, mỗi 60 phút hoặc mỗi 120 phút.
Kết quả cho thấy, càng thường xuyên đứng dậy vận động, người tham gia càng cảm thấy ít mệt mỏi hơn. Đồng thời, tâm trạng tích cực hơn và hiệu suất làm việc cũng được cải thiện rõ rệt.
Vì sao mốc 5 phút mỗi giờ được đánh giá là tối ưu?
Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng việc đi bộ 5 phút sau mỗi 2 giờ tuy dễ thực hiện nhưng hiệu quả cải thiện tinh thần không cao.
Ngược lại, nghỉ 5 phút sau mỗi 30 phút ngồi làm việc mang lại nhiều lợi ích hơn, nhưng lại khó duy trì trong thực tế vì có thể làm gián đoạn công việc.
Trong khi đó, phương án đi bộ 5 phút mỗi giờ được xem là phù hợp nhất. Gần một nửa số người tham gia đã lựa chọn tần suất này vì vừa dễ áp dụng vừa mang lại hiệu quả rõ rệt đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Các chuyên gia tim mạch nói gì?
Bà Emily McGrath, điều dưỡng tim mạch cao cấp thuộc tổ chức từ thiện tim mạch của Anh, cho biết ngồi quá lâu làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, các bệnh lý tuần hoàn và nguy cơ tử vong sớm.
Theo bà, việc bổ sung những "khoảng nghỉ năng lượng" ngắn trong ngày, chẳng hạn như đi bộ vài phút mỗi giờ, không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch về lâu dài.
Những bước chân nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn
Điều đáng chú ý là lợi ích của việc vận động không nhất thiết phải đến từ những buổi tập kéo dài hàng giờ.
Một nghiên cứu độc lập khác công bố đầu năm nay cũng cho thấy, chỉ cần tăng thêm 5 phút đi bộ mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 10% nguy cơ tử vong sớm.
Ngoài ra, nếu mỗi ngày giảm được khoảng 30 phút thời gian ngồi liên tục, số ca tử vong liên quan đến lối sống ít vận động có thể giảm từ 3-7%.
Các chuyên gia cho rằng những thay đổi rất nhỏ như đi bộ khi nghe điện thoại, đứng dậy vươn vai sau mỗi giờ làm việc hoặc ưu tiên đi cầu thang bộ thay vì thang máy đều có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe lâu dài.
Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng
Nhiều người cho rằng chỉ cần tập thể dục sau giờ làm là đủ bù đắp cho việc ngồi cả ngày. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc ngồi liên tục trong thời gian dài là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với sức khỏe.
Vì vậy, bên cạnh việc duy trì tập luyện đều đặn, các chuyên gia khuyến cáo nên chủ động ngắt quãng thời gian ngồi bằng những khoảng vận động ngắn trong ngày.
Chỉ 5 phút đi bộ mỗi giờ có thể không tạo cảm giác khác biệt ngay lập tức, nhưng khi duy trì trong nhiều tháng và nhiều năm, đó có thể là một trong những thói quen đơn giản nhất giúp bảo vệ tim mạch, duy trì năng lượng và kéo dài tuổi thọ.
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