SeABank ghi nhận kết quả quý I/2026 ổn định, bám sát định hướng kế hoạch năm

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của SeABank đạt 403.198 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 246.188 tỷ đồng, cho thấy Ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, tập trung vào kiểm soát rủi ro và chất lượng tài sản. Tổng nguồn vốn huy động đạt 217.863 tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng đạt 185.876 tỷ đồng tiếp tục là nguồn vốn chủ lực, ổn định. Chất lượng tài sản được kiểm soát trong ngưỡng mục tiêu, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 2,24%, phản ánh hiệu quả công tác quản trị rủi ro và xử lý nợ. Đặc biệt vốn chủ sở hữu của SeABank đạt 41.482 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng lực tài chính và hệ số an toàn vốn (CAR).

Trong quý I/2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của SeABank đạt 2.914 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch quý, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 2.413 tỷ đồng vẫn đóng vai trò chủ lực, trong khi thu nhập ngoài lãi có sự biến động theo điều kiện thị trường. Hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, với lãi thuần đạt 197 tỷ đồng, tăng 12,46% so với cùng kỳ. Với những kết quả tích cực đó đã giúp lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt 1.388 tỷ đồng, tương đương 99% kế hoạch, bám lộ trình kinh doanh đã đề ra.

Chi phí hoạt động được kiểm soát hiệu quả, với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 32,02%, thấp hơn kế hoạch, thể hiện rõ nỗ lực tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

Nhìn từ kết quả quý I/2026 có thể thấy rằng, SeABank đang triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng tăng trưởng thận trọng, kiểm soát rủi ro và đảm bảo hiệu quả, qua đó tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026.

Được thành lập từ năm 1994, SeABank hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần nổi bật tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, 5.300 nhân sự và mạng lưới 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, SeABank kiên định chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Không chỉ sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh với vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, ngân hàng còn được Moody's xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng và tiên phong áp dụng chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Trong chiến lược "Hội tụ số", SeABank đẩy mạnh số hóa toàn diện, đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả và mang đến trải nghiệm ngân hàng số khác biệt, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích hàng đầu.

