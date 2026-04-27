Đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được cấp sổ đỏ tại Quảng Trị năm 2026

Thứ hai, 16:26 27/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định 04/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đất nông nghiệp, cụ thể là đất trồng cây hàng năm phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 300m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Tách thửa là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại Quảng Trị, căn cứ theo quyết định số 04/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được ban hành ngày 15/1/2026 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất nông nghiệp hiện nay.

Cụ thể, khi tách thửa đối với đất nông nghiệp, cụ thể với đất trồng cây hằng năm, đất làm muối, diện tích tối thiểu mỗi thửa là 300 m2.

Đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu mỗi thửa là 500 m2.

Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng, diện tích tối thiểu mỗi thửa là 2.000 m2.

Đối với đất chăn nuôi tập trung; tách thửa thuộc trường hợp dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Đối với Đặc khu Cồn Cỏ, diện tích tối thiểu của thửa đất nông nghiệp được phép tách thửa được thực hiện theo các chương trình, đề án, dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

Trường hợp hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo tách thửa để chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở khi thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì không áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa quy định tại khoản 3 Điều này mà áp dụng theo diện tích tối thiểu đất ở tại điểm a khoản 1 Điều này và tối đa không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa để chuyển mục đích không bắt buộc phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều này.

Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại điều 3 khoản 3 quyết định số 04/2026/QĐ-UBND Quảng Trị và khoản 1, khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024.

Đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được cấp sổ đỏ tại Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 1.Phạt đến 100 triệu đồng khi mua bán đất không có sổ đỏ

GĐXH - Theo luật hiện hành, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ được xác định là vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng.

Đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được cấp sổ đỏ tại Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 2.Mất sổ đỏ, những trường hợp sau được thực hiện thủ tục cấp lại

GĐXH - Hiện nay, theo Quyết định 3380/QĐ-BNNMT năm 2025, những đối tượng được thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) khá rộng, bao gồm cả tổ chức và cá nhân.

Tin liên quan

Ninh Bình: Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp năm 2026 là bao nhiêu?

Năm 2026 đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ tại Cao Bằng?

Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại Cà Mau năm 2026

Bắc Ninh: Đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Năm 2026, khi tách thửa đất nông nghiệp tại An Giang, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, neo quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm phiên đầu tuần.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đã có giá khá cao, thậm chí nhiều căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ giá bán cũng đã phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng/m2.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện từ 9 – 11 tiếng/ngày cả loạt khu vực

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện từ 9 – 11 tiếng/ngày cả loạt khu vực

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 27/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 27/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 27/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên giá vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.

iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - iPhone mới đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu cơ bản mà không hề thua kém quá nhiều so với những siêu phẩm đình đám như iPhone 17 dù có mức giá chỉ từ 11,5 triệu đồng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/4 – 3/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày dài

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/4 – 3/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày dài

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Quán ăn không có nhà vệ sinh, khu rửa tay có thể bị phạt đến 10 triệu đồng: Nhiều chủ quán lo lắng

Quán ăn không có nhà vệ sinh, khu rửa tay có thể bị phạt đến 10 triệu đồng: Nhiều chủ quán lo lắng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Dự thảo mới đề xuất mức phạt cao hơn, từ 6-10 triệu đồng, áp dụng với các vi phạm như không có nhà vệ sinh, khu rửa tay; cống rãnh ứ đọng...

Xem nhiều

Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện có thiết kế tân cổ điển, động cơ 1.450W, đi 80 km/lần sạc, phù hợp học sinh – sinh viên.

SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe ga 125cc giá 18 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 18 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
