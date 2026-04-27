Đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được cấp sổ đỏ tại Quảng Trị năm 2026

Tách thửa là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại Quảng Trị, căn cứ theo quyết định số 04/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được ban hành ngày 15/1/2026 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất nông nghiệp hiện nay.

Cụ thể, khi tách thửa đối với đất nông nghiệp, cụ thể với đất trồng cây hằng năm, đất làm muối, diện tích tối thiểu mỗi thửa là 300 m2.

Đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu mỗi thửa là 500 m2.

Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng, diện tích tối thiểu mỗi thửa là 2.000 m2.

Đối với đất chăn nuôi tập trung; tách thửa thuộc trường hợp dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Đối với Đặc khu Cồn Cỏ, diện tích tối thiểu của thửa đất nông nghiệp được phép tách thửa được thực hiện theo các chương trình, đề án, dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

Trường hợp hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo tách thửa để chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở khi thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì không áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa quy định tại khoản 3 Điều này mà áp dụng theo diện tích tối thiểu đất ở tại điểm a khoản 1 Điều này và tối đa không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa để chuyển mục đích không bắt buộc phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều này.

Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại điều 3 khoản 3 quyết định số 04/2026/QĐ-UBND Quảng Trị và khoản 1, khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024.

