Sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam giảm giá sốc còn 339 triệu đồng, thấp hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10
GĐXH - Sedan hạng B KIA Soluto hiện có mức giảm cao nhất lên đến gần 50 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm của mẫu xe này chỉ còn từ 339 triệu đồng, tiệm cận nhiều mẫu xe hạng A.
Giá sedan hạng B Kia Soluto lăn bánh
Kia Soluto đang có một cuộc đua giảm giá đầy bất ngờ. Giảm giá lên tới gần 50 triệu đồng khiến giá của Kia Soluto chỉ còn từ 339 triệu đồng, một mức giá vô cùng hấp dẫn trong phân khúc này.
Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Soluto MT được giảm nhiều nhất, từ 386 triệu đồng xuống còn 339 triệu đồng sau ưu đãi, tức giảm tới 47 triệu đồng. Phiên bản MT Deluxe có giá niêm yết 397 triệu đồng, hiện giảm còn 369 triệu đồng. Trong khi, bản AT Deluxe từ 422 triệu đồng nay chỉ còn 405 triệu đồng.
Đây là đợt giảm giá mạnh nhất của KIA Soluto trong vòng một năm qua. Trước đó, mẫu xe này từng được khuyến mãi nhỏ lẻ dưới dạng tặng phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ hoặc gói hỗ trợ phí lăn bánh, song chưa từng có mức giảm sâu đến gần 50 triệu đồng như hiện nay.
Để Kia Soluto lăn bánh hợp pháp trên các tuyến đường Việt Nam, ngoài giá niêm yết, khách hàng cần chi thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ (10 - 12%), phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự...
Bảng giá lăn bánh sedan hạng B Kia Soluto
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
Giá lăn bánh tạm tính giảm 50% LPTB (triệu VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP.HCM
|Tỉnh/TP khác
|Kia Soluto MT
|386
|454
|446
|427
- tới 47 triệu đồng
|Kia Soluto MT Deluxe
|418
|490
|482
|463
|Kia Soluto AT Deluxe
|439
|514
|505
|486
Giá xe Kia Soluto và các đối thủ
Kia Soluto giá bán từ 386 triệu đồng
Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng
Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng
Hyundai Accent giá bán từ 426,1 triệu đồng
Honda City giá bán từ 559 triệu đồng
Đánh giá xe Kia Soluto
Phiên bản nâng cấp mới nhất của Kia Soluto đã được Kia Việt Nam cập nhật vào đầu tháng 11/2021 với logo Kia mới cùng một số trang bị bổ sung trên tất cả phiên bản. Cụ thể, những trang bị mới trên mẫu xe đối thủ của Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City gồm có tựa đầu tại vị trí trung tâm, tựa tay trung tâm. Ngoài ra, 3 vị trí tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao chứ không phải cố định như các phiên bản cũ và tất cả các ghế có thể điều chỉnh độ ngả lưng lên đến 99 độ.
2 phiên bản AT Deluxe và MT Deluxe của Kia Soluto được bổ sung cốp sau mở bằng nút điện và gương chiếu hậu gập điện.
Kia Soluto mang tới cho người tiêu dùng Việt 5 màu sơn ngoại thất là Xanh lam (Blue Stream), Bạc (Titanium Silver), Đỏ (Marcato Red), Đen (Aurora Black Pearl) và Trắng (Clear White).
Diện mạo của Kia Soluto có những nét thiết kế đặc trưng như cụm đèn pha thiết kế khá tròn trịa và lưới tản nhiệt dạng mũi hổ. Những chi tiết như khe hút gió và hốc đèn sương mù của xe được thiết kế khá đơn giản. Mẫu sedan cùng phân khúc với Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City sử dụng đèn pha halogen choá phản xạ thông thường.
Bên trong cabin, Kia Soluto được bố trí thực dụng, đơn giản. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu có thiết kế đẹp mắt, thể thao, tích hợp các nút bấm điều khiển; đồng hồ là sự kết hợp giữa 2 dạng màn hình điện tử và analog; khởi động bằng chìa khoá; ghế bọc dal cửa gió điều hoà 2 bên được thiết kế tròn khá điệu; hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa.
"Trái tim" của Kia Soluto là động cơ Kappa 1.4L, 4 xi-lanh thẳng hàng với công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp.
Chưa dừng ở đó, Kia Soluto còn sở hữu các tiện ích hỗ trợ vận hành như hệ thống treo sau thanh xoắn, hệ thống treo trước kiểu McPherson và hệ thống lái trợ lực điện MDPS.
Kia Soluto có khung xe được chế tạo bằng thép cường lực AHSS (Advanced High Strength Steel). Đối thủ của Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City được trang bị các tính năng như hệ thống tự động khoá cửa khi xe chạy, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh đĩa ở cả phía trước và sau.
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
