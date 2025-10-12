Mới nhất
Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu?

Chủ nhật, 10:00 12/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C đồng loạt tung ra các ưu đãi giảm giá hấp dẫn, kéo nhiều loại xuống giá chỉ ngang SUV hạng B.

Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu? - Ảnh 1.Xe gầm cao SUV hạng B giá 380 triệu đồng của Mazda đẹp long lanh, màn hình 26 inch, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Mazda có thiết kế đẹp lấn át CX-5, xe sở hữu màn hình 5K kích thước 26 inch cực khủng, giá chỉ từ 380 triệu đồng.

Loạt xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc nhờ ưu đãi

Thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc SUV cỡ C khi nhiều mẫu xe đồng loạt tung ra các ưu đãi giảm giá hấp dẫn ngay trong tháng 10.

Xe gầm cao SUV hạng C Ford Territory 2025

Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu? - Ảnh 2.

Ford Territory 2025

Ford Territory 2025 đã nhanh chóng tham gia cuộc đua ưu đãi với mức giảm giá trực tiếp lên tới 20 triệu đồng tại một số đại lý, đưa giá bán của mẫu xe này xuống còn từ 742 triệu đến 876 triệu đồng.

Xe gầm cao SUV hạng C Mazda CX-5

Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu? - Ảnh 3.

Giá khởi điểm từ 704 triệu đồng khiến Mazda CX-5 trở nên hấp dẫn.

Mazda CX-5 cũng không đứng ngoài cuộc khi nhà sản xuất áp dụng chương trình ưu đãi, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Kết quả là, giá khởi điểm của Mazda CX-5 đã giảm từ 749 triệu xuống 709 triệu đồng, thậm chí một số đại lý còn giảm thêm 5 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, giúp giá của xe chỉ còn 704 triệu đồng. Điều này khiến Mazda CX-5 trở thành mẫu SUV có giá khởi điểm thấp nhất trong phân khúc SUV hạng C, ngang với một số mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (cao nhất 705 triệu đồng).

Xe gầm cao SUV hạng C Hyundai Tucson

Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu? - Ảnh 4.

729 triệu đồng là mức giá khởi điểm sau giảm giá cho Hyundai Tucson.

Hyundai Tucson cũng thu hút sự chú ý với ưu đãi lên tới 55 triệu đồng tùy phiên bản. Theo thông tin từ một đại lý tại Hà Nội, phiên bản tiêu chuẩn của Tucson được giảm trực tiếp 40 triệu đồng, hạ giá từ 769 triệu xuống 729 triệu đồng, mức giá này thấp hơn cả so với một số mẫu xe SUV hạng B như Toyota Yaris Cross (cao nhất 765 triệu đồng) và Honda HR-V L (bản giữa, 750 triệu đồng).

Xe gầm cao SUV hạng C Honda CR-V

Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu? - Ảnh 5.

Honda CR-V

Không kém phần hấp dẫn, Honda CR-V cũng có chương trình ưu đãi trong tháng 10, với hai phiên bản lắp ráp trong nước (G và L) được tặng 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 51,5 triệu đến 62,5 triệu đồng. Sau khi áp dụng, giá bán của phiên bản tiêu chuẩn (G) giảm xuống còn 977,5 triệu đồng, tuy nhiên mức giá này vẫn ngang bằng với các phiên bản cao cấp của đối thủ cùng phân khúc, có thể chưa đủ hấp dẫn với nhiều người tiêu dùng.

Xe gầm cao SUV hạng C Subaru Forester

Xe gầm cao SUV hạng C giảm sốc, có loại giảm tới 230 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng B: Honda CR-V, Mazda CX-5 còn bao nhiêu? - Ảnh 6.

Subaru Forester thế hệ mới khi về Việt Nam sẽ là bản nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

Đặc biệt, Subaru Forester là mẫu xe có mức giảm sâu nhất trong phân khúc SUV hạng C, với mức giảm từ 170 triệu đến 230 triệu đồng tùy phiên bản. Mặc dù giá bán sau khi giảm vẫn cao hơn phần lớn các đối thủ, nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng để người dùng Việt sở hữu mẫu xe này với mức giá dễ tiếp cận. Dự kiến, Subaru Forester thế hệ mới sẽ ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10 này hoặc tháng 11 tới, với khả năng giá bán có thể lên tới 1,5 tỷ đồng do chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Đây có phải là thời điểm tốt để mua xe gầm cao SUV hạng C?

Nhìn chung, tháng 10 là thời điểm lý tưởng cho những ai đang có ý định mua sắm xe SUV cỡ C, khi mà các nhà sản xuất không ngừng đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng. Người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo nhiều đại lý để tìm được mức giá tốt nhất cho mẫu xe ưng ý.


K.N (th)
