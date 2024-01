Shark Hưng, Thái Công bán đùi heo muối 112 triệu/chiếc, thị trường loạn giá

Vài năm trở lại đây, người tiêu dùng Việt không còn quá lạ với sản phẩm đùi heo muối Tây Ban Nha . Bởi sản phẩm được bày bán la liệt trên thị trường.

Thế nhưng, vài ngày trở lại đây mạng xã hội xôn xao khi doanh nhân Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) cho biết, ông có 10 chiếc đùi heo muối "phiên bản giới hạn". Không những vậy, khi mở bán trên livestream đã bán hết 5 chiếc.

Shark Hưng đang rắc vàng lên đùi heo muối phiên bản giới hạn (Ảnh cắt từ clip).

Trong clip đăng tải lên trang facebook cá nhân, Shark Hưng chia sẻ, ông vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày ở châu Âu. Ông đem theo về loại sản phẩm rất đặc biệt là 10 chiếc đùi heo muối. Ông đã mất nhiều thời gian để săn lùng, thậm chí phải “tranh cướp” với giới nhiều tiền trên thế giới để mang được số đùi heo muối này về Việt Nam.

“Đây là đùi heo muối đắt nhất thế giới mà tôi biết. Giá của mỗi chiếc đùi heo là 4.500 USD, tương đương 112 triệu đồng”, Shark Hưng nói. Theo ông, đùi heo muối phiên bản giới hạn này trên thế giới chỉ có 499 chiếc, được ủ muối tự nhiên trong hầm với thời gian trên 60 tháng nên hương vị tuyệt hảo.

Thùng ủ chiếc đùi heo được làm bằng gỗ sồi lâu năm, logo bên ngoài đều được mạ vàng. Bên trong thùng không chỉ có đùi heo mà kèm giá đỡ bằng gỗ, bộ dao chuyên dụng.

Sau khi đầu bếp cắt đùi heo muối thành những lát mỏng, Shark Hưng đã rắc “topping vàng” thay vì rắc hạt tiêu lên thịt heo rồi mời bạn bè cùng thưởng thức.

Ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng trường FPT, khi được Shark Hưng mời ăn thử đùi heo muối, nhận xét: "12 năm nay, năm nào tôi cũng dự hội nghị tại Barcelona, năm nào cũng mang về 1 đùi heo Iberico. Tất nhiên, tôi không có điều kiện như anh Hưng nên mua loại vừa phải hơn. Chúng tôi hay gọi loại mình mua giống như xe Toyota, còn loại hôm nay anh Hưng chiêu đãi giống như xe Rolls-Royce".

Trong clip Shark Hưng cũng giới thiệu giấy chứng nhận đùi heo muối phiên bản giới hạn có đánh số thứ tự 248/499.

Trước đó vài ngày, doanh nhân Thái Công cũng khiến dân tình choáng váng khi mang lên livestream chiếc đùi heo muối Tây Ban Nha phiên bản giới hạn này. Ông giới thiệu: "Mỗi năm chỉ sản xuất 499 cái, ở Việt Nam hiện chỉ có 10 cái thôi, ai muốn ăn phải mua nguyên cái đùi chứ không bán lẻ".

Ngoài ra, ông cũng cho biết, bình thường người ta chỉ treo 24 đến 30 tháng nhưng heo này đã ủ muối đến 60 tháng. Chưa kể, loại này chỉ lấy đùi phía trước của con heo.

Đùi heo muối Tây Ban Nha phiên bản giới hạn với doanh nhân Thái Công và Shark Hưng bán khiến cộng động mạng xôn xao. Bởi, cả hai cùng khẳng định trên toàn thế giới chỉ có 499 chiếc, trong khi Shark Hưng nói mình đem về được 10 chiếc, Thái Công cũng thông báo có số lượng tương tự.

Đùi heo muối bán la liệt, khó phân biệt chất lượng

Thực tế, đùi heo muối hay Jamón Ibérico là một trong những loại thịt heo muối đắt nhất thế giới. Bởi, chúng được làm bằng đùi heo Iberico Tây Ban Nha.

Đây là loại heo đen thuần chủng được thả tự do trên đồng cỏ xanh rì. Thiên nhiên trong lành khiến chúng tự do thoải mái chơi đùa, ăn quả sồi, những thảo dược, rễ cây có sẵn... Nhờ chăn thả tự nhiên, heo đen sau 12 tháng nuôi có trọng lượng trung bình từ 150-180kg. Thế nên, thịt heo Iberico có hương vị thơm ngon bậc nhất.

Sau khi giết mổ, đùi heo được đem ủ muối với quy trình đặc biệt. Tùy vào thời gian ủ muối và chủng loại heo mà chúng có giá thành khác nhau.

Dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, đùi heo muối được rao bán la liệt “chợ mạng”. Giá đùi heo dao động từ 1,2-6,5 triệu đồng/chiếc, tuỳ loại và tuỳ trọng lượng. Mỗi chiếc đùi đều được đóng vào hộp kèm giá gỗ, dao chuyên dụng để cắt thịt khi ăn. Đây cũng là mặt hàng được nhiều người chọn mua làm quà biếu dịp lễ Tết.

Theo chị Nguyễn Thị Uyên - đầu mối bán đùi heo muối Tây Ban Nha ở Hoàng Mai (Hà Nội) đã 6-7 năm nay, đùi heo muối Tây Ban Nha trên thị trường có rất nhiều loại. Ví như loại làm từ thịt lợn trắng có giá bán khác với loại làm từ thịt heo đen Iberico.

Hay chúng cũng có thể phân ra nhiều loại tuỳ vào thời gian muối 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng hay 48 tháng. thậm chí trên 60 tháng. Thường thời gian ủ muối càng lâu thì giá càng cao. Song, trên thị trường đa phần heo muối có thời gian ủ dưới 36 tháng, loại ủ muối 48 tháng rất hiếm.

Thời điểm mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam, khách muốn mua phải đặt trước. Cả một vụ Tết chị chỉ nhập được vài chục đùi heo muối. Nhưng 3-4 năm trở lại đây, đùi heo muối đổ bộ thị trường, được rao bán khắp nơi.

Vào dịp Tết, chị Uyên thường tiêu thụ cả nghìn chiếc đùi heo muối các loại. Bởi, sản phẩm này được nhiều người chuộng mua làm quà biếu tặng Tết.

Tết năm nay, chị về 800 đùi heo muối Tây Ban Nha loại 1kg và 5kg. Đến nay, chị đã bán hết 1/2 lượng hàng. So với Tết năm ngoái, đùi heo bán ra chậm hơn một phần do kinh tế khó khăn do người dân thắt chặt chi tiêu.

"Giờ mua đặc sản đùi heo muối dễ như mua rau ngoài chợ. Đặt hàng xong chỉ nửa tiếng hoặc vài tiếng sau đùi heo được giao đến tận nhà", chị Uyên chia sẻ.