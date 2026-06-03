Siêu mẫu Anh Thư và NTK Đỗ Mạnh Cường trở lại đội hình quyền lực 'The Face Vietnam 2026'
GĐXH - Anh Thư, H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến và NTK Đỗ Mạnh Cường sẽ là những gương mặt quyền lực của chương trình The Face Vietnam 2026.
Sau Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê, màn tái xuất của siêu mẫu Anh Thư tại The Face Vietnam 2026 được xem là mảnh ghép đầy mong đợi, hứa hẹn mang đến những màn đối đầu kịch tính.
Theo Thời báo VTV, Anh Thư cho biết: “Sau The Face Vietnam 2023, điều khiến Thư quyết định trở lại không chỉ là cơ duyên mà còn là tình cảm của khán giả dành cho mình. Đó là động lực để Thư tiếp tục đồng hành cùng chương trình ở mùa giải năm nay. Có lẽ mùa trước Thư hơi dữ quá rồi, nên năm nay sẽ ‘hiền hiền, nai nai’ hơn một chút… ”.
Siêu mẫu Anh Thư là gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt với thần thái sắc lạnh cùng phong cách trình diễn cuốn hút. Dù không còn hoạt động dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Khán giả nhận xét rằng, ở tuổi 44, Anh Thư là một trong số ít siêu mẫu Việt vẫn giữ được phong độ ổn định sau nhiều năm. Không chạy theo hình ảnh quá cầu kỳ, cô ghi điểm nhờ sự tự tin, quyến rũ và năng lượng tích cực. Chính điều đó giúp tên tuổi của Anh Thư luôn giữ được sức hút riêng trong lòng công chúng dù đã trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.
Trong khi đó sự xuất hiện của Hoa hậu H’Hen Niê được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió hoàn toàn mới cho mùa giải năm nay khi đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò mentor (huấn luyện viên) tại The Face Vietnam. H’Hen Niê cho biết: “Hen quyết định nhận lời làm mentor The Face Vietnam 2026 như một khởi đầu để quay trở lại với công việc mình yêu thích”.
Hoa hậu chia sẻ cô không chỉ tham gia với vai trò huấn luyện viên mà còn mong muốn lan tỏa những trải nghiệm thực tế từ chính hành trình làm nghề của mình. Nàng hậu sẽ chia sẻ với các thí sinh cả những dấu mốc đáng nhớ lẫn những va vấp, thử thách từng trải qua, từ đó tiếp thêm động lực, truyền lửa và đồng hành cùng họ trên con đường phát triển sự nghiệp.
Vị trí Host - người dẫn dắt, đồng hành xuyên suốt cùng chương trình cũng được công bố, đó chính là NTK Đỗ Mạnh Cường. Từng để lại dấu ấn mạnh mẽ trên ghế nóng Vietnam’s Next Top Model, cùng góc nhìn thực tế từ nhiều năm hoạt động trong ngành, NTK Đỗ Mạnh Cường sẽ là màu sắc hoàn toàn khác biệt, góp phần tạo nên một mùa tranh tài kịch tính, gay cấn và giàu tính cạnh tranh hơn bao giờ hết.
NTK Đỗ Mạnh Cường nhấn mạnh bản thân hoàn toàn không e ngại áp lực dư luận hay những ý kiến trái chiều. Ngược lại, anh tin rằng chính những tranh luận đa chiều từ công chúng sẽ là yếu tố tạo nên sức nóng phản ánh đúng tinh thần của một chương trình truyền hình thực tế đúng nghĩa.
Trước đó, siêu mẫu Võ Hoàng Yến được công bố đảm nhận vị trí mentor (huấn luyện viên) cho mùa The Face Vietnam 2026 là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ. Việc lựa chọn Võ Hoàng Yến trở thành huấn luyện viên đầu tiên của The Face Vietnam 2026 hứa hẹn mang đến mùa thi mới bùng nổ cả về chuyên môn lẫn sức hút truyền thông.
The Face Vietnam sẽ bước vào vòng tuyển sinh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong tháng 6 và chính thức trở lại với công chúng sau 3 năm vắng bóng.
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