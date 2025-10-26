Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật
GĐXH - Mới đây, khi tham gia tham dự triển lãm nghệ thuật Nghệ Thuật Khởi Trao Hưng Vượng, siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy và thần thái cuốn hút.
Lan Khuê sinh năm 1993, đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 và từng lọt Top 11 Miss World 2015. Cô cũng để lại dấu ấn với vai diễn trong bộ phim điện ảnh Mẹ chồng. Năm 2018, người đẹp kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, đón con trai đầu lòng một năm sau đó và tạm lui khỏi showbiz để dành thời gian chăm lo cho gia đình.
Đến năm 2023, Hoa khôi Áo dài chính thức tái xuất làng giải trí. Từ đó đến nay, cô liên tục làm mới hình ảnh và ghi dấu ấn trong mắt công chúng với hình tượng nghệ sĩ đa năng. Lan Khuê đảm nhận nhiều vai trò mới như huấn luyện viên chương trình thực tế The New Mentor, giám đốc điều hành Miss Universe Vietnam và còn thể hiện sự nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh.
Lan Khuê hiện là một trong những gương mặt được săn đón hàng đầu tại các sự kiện lớn, đồng thời nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả.
