Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Chủ nhật, 14:29 26/10/2025 | Thời trang
GĐXH - Mới đây, khi tham gia tham dự triển lãm nghệ thuật Nghệ Thuật Khởi Trao Hưng Vượng, siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy và thần thái cuốn hút.

Minh Tú xin lỗi Lan Khuê, hàn gắn tình bạn sau 8 nămMinh Tú xin lỗi Lan Khuê, hàn gắn tình bạn sau 8 năm

Minh Tú và Lan Khuê thừa nhận bản thân đã thiếu chín chắn, thiếu trưởng thành khi còn trẻ nên để xảy ra những bất hòa khiến cả hai xa cách.

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật - Ảnh 2.

Sải bước tại sự kiện, Lan Khuê lựa chọn chiếc đầm dạ hội tông xanh dương lấp lánh, toát lên vẻ sang trọng và thần thái tự tin của một siêu mẫu hàng đầu.

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật - Ảnh 3.

Thiết kế đầm dạ hội đuôi cá với chi tiết xếp tầng tinh xảo giúp Lan Khuê nổi bật tại sự kiện, khẳng định phong thái sang trọng và đẳng cấp của một siêu mẫu hàng đầu.

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật - Ảnh 4.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chiếc vòng tay đính đá tinh xảo, được phối khéo léo cùng găng tay đen, tạo nên tổng thể hài hòa, vừa sang trọng vừa toát lên cá tính riêng của siêu mẫu. Nhan sắc Lan Khuê ngày càng thăng hạng, toát lên vẻ sang trọng và thần thái cuốn hút trong mỗi lần xuất hiện

Lan Khuê sinh năm 1993, đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 và từng lọt Top 11 Miss World 2015. Cô cũng để lại dấu ấn với vai diễn trong bộ phim điện ảnh Mẹ chồng. Năm 2018, người đẹp kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, đón con trai đầu lòng một năm sau đó và tạm lui khỏi showbiz để dành thời gian chăm lo cho gia đình.

Đến năm 2023, Hoa khôi Áo dài chính thức tái xuất làng giải trí. Từ đó đến nay, cô liên tục làm mới hình ảnh và ghi dấu ấn trong mắt công chúng với hình tượng nghệ sĩ đa năng. Lan Khuê đảm nhận nhiều vai trò mới như huấn luyện viên chương trình thực tế The New Mentor, giám đốc điều hành Miss Universe Vietnam và còn thể hiện sự nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh.

Lan Khuê hiện là một trong những gương mặt được săn đón hàng đầu tại các sự kiện lớn, đồng thời nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả.

Mãn nhãn với màn trang trí 'cung điện' dát vàng của nàng dâu hào môn Lan Khuê những ngày đón năm mới

GĐXH - Biệt thự của cô được trang hoàng thế nào cũng là điều bao người tò mò.

GĐXH - Biệt thự của cô được trang hoàng thế nào cũng là điều bao người tò mò.

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang - 8 giờ trước

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà có đám cưới hào môn bên chồng doanh nhân. Trong hôn lễ, cô gây ấn tượng với 4 bộ váy cưới tuyệt đẹp.

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Thời trang - 4 ngày trước

Mạc Văn Úy được ca ngợi là "minh tinh có đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ". Ở tuổi 55, mỗi ngày cô tập thể hình 5 tiếng để giữ gìn vóc dáng.

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Bạch Lộc - mỹ nhân phim Lâm Giang Tiên mới đây đã "lột xác" trở thành cô gái cá tính bằng việc tẩy tóc để nhuộm hồng. Dù màu tóc không phải hot trend nhưng đây được xem là hành động làm mới bản thân của mỹ nhân xứ Trung.

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - BTV Mai Ngọc không chỉ mặc đẹp trên truyền hình mà cả ở ngoài đời, cô mix đồ cũng rất tinh tế và phong cách.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show diễn - Quỳnh Anh Shyn khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

Thời trang - 1 tuần trước

Màu sắc của mùa Thu năm nay là màu tím và họa tiết được ưu ái nhất chính là sọc ngựa vằn. Hai chi tiết này cực kì phù hợp để đi cùng phong cách tối giản, tạo nên sự pha trộn đa dạng, giúp bạn tạo điểm nhấn cho trang phục.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi sánh đôi cùng Kim Lý trong sự kiện thời trang tại TP HCM. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang quyến rũ.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Không chỉ nổi bật với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên tài năng, Minh Hằng gần đây còn “gây sốt” khi xuất hiện trên sân pickleball với những set đồ vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - MC Hoàng Linh trải qua 2 lần sinh nở, đã tròn 40 tuổi nhưng nhờ gu thời trang hợp lý nên cô ngày càng trẻ đẹp, năng động.

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang
Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Thời trang
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang
Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang

