Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Minh Tú xin lỗi Lan Khuê, hàn gắn tình bạn sau 8 năm Minh Tú và Lan Khuê thừa nhận bản thân đã thiếu chín chắn, thiếu trưởng thành khi còn trẻ nên để xảy ra những bất hòa khiến cả hai xa cách.

Sải bước tại sự kiện, Lan Khuê lựa chọn chiếc đầm dạ hội tông xanh dương lấp lánh, toát lên vẻ sang trọng và thần thái tự tin của một siêu mẫu hàng đầu.

Thiết kế đầm dạ hội đuôi cá với chi tiết xếp tầng tinh xảo giúp Lan Khuê nổi bật tại sự kiện, khẳng định phong thái sang trọng và đẳng cấp của một siêu mẫu hàng đầu.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chiếc vòng tay đính đá tinh xảo, được phối khéo léo cùng găng tay đen, tạo nên tổng thể hài hòa, vừa sang trọng vừa toát lên cá tính riêng của siêu mẫu. Nhan sắc Lan Khuê ngày càng thăng hạng, toát lên vẻ sang trọng và thần thái cuốn hút trong mỗi lần xuất hiện

Lan Khuê sinh năm 1993, đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 và từng lọt Top 11 Miss World 2015. Cô cũng để lại dấu ấn với vai diễn trong bộ phim điện ảnh Mẹ chồng. Năm 2018, người đẹp kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, đón con trai đầu lòng một năm sau đó và tạm lui khỏi showbiz để dành thời gian chăm lo cho gia đình.

Đến năm 2023, Hoa khôi Áo dài chính thức tái xuất làng giải trí. Từ đó đến nay, cô liên tục làm mới hình ảnh và ghi dấu ấn trong mắt công chúng với hình tượng nghệ sĩ đa năng. Lan Khuê đảm nhận nhiều vai trò mới như huấn luyện viên chương trình thực tế The New Mentor, giám đốc điều hành Miss Universe Vietnam và còn thể hiện sự nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh.

Lan Khuê hiện là một trong những gương mặt được săn đón hàng đầu tại các sự kiện lớn, đồng thời nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả.