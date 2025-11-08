Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các hệ thống siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, tăng mạnh lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, vừa bình ổn giá, vừa chia sẻ khó khăn cùng người dân trong giai đoạn mưa bão.
Giảm giá thực phẩm để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13
Ngày 8/11, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, ngay từ những ngày đầu tháng 11, các hệ thống siêu thị, đơn vị bán lẻ không chỉ tăng gấp đôi lượng hàng hóa thiết yếu, giữ mạch nguồn cung với người dân phải ứng phó bão số 13, mà còn tăng thêm nhiều khuyến mại để hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13.
Đơn cử tại hệ thống siêu thị GO!, đại diện hệ thống siêu thị này cho biết, đơn vị đã sớm tăng lượng hàng tươi sống, rau củ quả và nhu yếu phẩm lên gấp đôi so với thông thường và giữ mạch nguồn cung đến GO! tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 13.
Ngoài ra, từ ngày 6 đến 19/11/2025, siêu thị áp dụng khuyến mại sâu như giảm 10% cho toàn bộ mặt hàng tươi sống khi khách mua sắm trước 10 giờ sáng các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Đại diện siêu thị cho biết, các mặt hàng rau củ, thịt cá, hải sản và trái cây đều được kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn gốc, đảm bảo tươi ngon và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm được giảm sâu như nho xanh không hạt chỉ còn 169.000 đồng/kg (giảm từ 229.000 đồng/kg), dưa lưới VietGAP còn 29.000 đồng/kg, quýt vàng còn 69.000 đồng/kg…
Tương tự, từ nay đến hết ngày 19/11, hệ thống Co.op Mart cũng triển khai chương trình ưu đãi để hỗ trợ người dân mùa mưa bão với hơn 5.000 mặt hàng giảm giá tới 50%.
Trong đó, nhóm thực phẩm tươi sống giảm 35%, rau an toàn như rau mầm, cải kale áp dụng mua 1 tặng 1 và hoàn tiền 5% cho nhóm thực phẩm, hóa phẩm, hàng gia dụng và hoàn tiền trực tiếp cho khách hàng thành viên khi mua hóa đơn từ 290.000 đồng trở lên.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông cho hay: "Với tinh thần tri ân và đồng hành cùng người tiêu dùng, ngày 11/11 tới, chúng tôi tổ chức chương trình 'Độc thân ngọt ngào' – tặng túi phao Pepsi hoặc lốc trà Ô long Tea Plus Táo cho 11 khách hàng đầu tiên có hóa đơn chứa hai số 1. Tất cả ưu đãi được triển khai song song trên kênh trực tuyến và tại siêu thị để người tiêu dùng dễ dàng 'săn' quà, mua sắm an toàn giữa mùa bão".
Lotte Mart, WinMart và MediaMart không nằm ngoài cuộc đua hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi bão số 13
Không nằm ngoài cuộc đua hỗ trợ người tiêu dùng, Lotte Mart triển khai chương trình ưu đãi đến 50% cho nhiều mặt hàng thiết yếu như: Dầu ăn Tường An 5L giảm 20%, sữa yến mạch Oatside 1L giảm 22%, bộ nồi chống dính Elmich Nature giảm 50%, nước xả Comfort giảm 31%.
Ngoài ra, nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc như bánh Pepero, trà Cholocwon, thanh protein Good Today… cũng được áp dụng giá khuyến mại hấp dẫn, có sản phẩm mua 1 tặng 1.
Khách hàng mua hàng với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên được mua thêm hàng hóa giảm sâu đến 49%.
Động thái này được giới bán lẻ đánh giá là "chia sẻ kịp thời" khi giá cả thị trường có nguy cơ tăng cục bộ trong thời điểm mưa bão.
Các hệ thống siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, tăng mạnh lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, vừa bình ổn giá, vừa chia sẻ khó khăn cùng người dân trong giai đoạn mưa bão.
Song song đó, WinMart cũng giảm từ 14 – 20% cho người dân mua rau sạch WinEco, thịt mát MEATDeli và các sản phẩm chăm sóc gia đình như nước xả Downy, sữa Vinamilk.
Đây là chương trình hướng đến các hộ gia đình có nhu cầu tích trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm trong thời điểm thời tiết bất thường. Không chỉ nhóm hàng tiêu dùng nhanh, hệ thống MediaMart cũng góp phần chia sẻ cùng người dân qua hoạt động giảm đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm điện máy, gia dụng, công nghệ.
Nhiều dòng tivi của Samsung, LG, Sony, TCL giảm tới 50%; các dòng tủ lạnh tiết kiệm điện, máy giặt Inverter, nồi cơm điện, lò vi sóng cũng được giảm đến 40–50%.
MediaMart cũng duy trì các chính sách trả góp 0% lãi suất, giao hàng miễn phí và bảo hành 1 đổi 1 trong 90 ngày, giúp khách hàng yên tâm mua sắm dù thời tiết mưa gió.
Thực tế cho thấy, tại thời điểm cơn bão số 13 đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến các tỉnh nước ta thì các doanh nghiệp bán lẻ hiện đã chủ động tăng tồn kho hàng hóa thiết yếu, đảm bảo đủ nguồn cung trong trường hợp bão ảnh hưởng đến vận chuyển.
Các đơn vị bán lẻ cũng được khuyến khích giữ giá ổn định, không lợi dụng thiên tai để tăng giá, đồng thời mở rộng kênh bán hàng online, giao hàng tận nhà nhằm phục vụ người dân trong điều kiện thời tiết xấu.
Trong những năm gần đây, ngành bán lẻ Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ là kênh phân phối hàng hóa mà còn là đối tác quan trọng trong việc bình ổn thị trường, bảo đảm an sinh xã hội.
Mỗi chương trình khuyến mại, mỗi chính sách tri ân không đơn thuần là kích cầu tiêu dùng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia của doanh nghiệp với cộng đồng – đặc biệt trong những giai đoạn người dân phải gồng mình ứng phó với thiên tai, bão lũ.
Với việc đồng loạt tăng nguồn hàng, duy trì giá ổn định và triển khai khuyến mại thiết thực, các "ông lớn" bán lẻ đang cùng ngành Công Thương khẳng định vai trò "bệ đỡ" của thị trường trong thời điểm khó khăn, góp phần giúp người dân yên tâm mua sắm, chuẩn bị chu đáo cho những ngày mưa bão, hướng tới một mùa tiêu dùng an toàn, tiết kiệm và ấm áp hơn.
Sắp mở Ngày hội sản phẩm vùng cao 2025: Nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đến tận tay người tiêu dùng cả nướcBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 8/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 sẽ tổ chức từ ngày 14-16/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu.
Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, ngành Công Thương cùng các hệ thống phân phối, bán lẻ lớn trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá cả và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân.
Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 6/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.
Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.
Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãiBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.
Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫnBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (phường Tương Mai, Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (SN 1965, trú tại Hải Phòng) bị mù mắt trái, giảm thị lực mắt phải, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của cơ sở này đối với khách hàng. Nhất là khi chủ cơ sở này hiện nay cho biết đã chuyển nhượng chủ sở hữu sau gần một tháng xảy ra sự cố?!.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Theo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (số 6 đường Bờ sông Sét) vào ngày 12/8 - trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) chỉ khoảng một tuần nhưng không phát hiện sai phạm gì!. Hiện tại, UBND phường cũng chưa biết gì về sự việc nghiêm trọng nói trên.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ PusanBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Tin vào quảng cáo “nâng mũi phong thủy cải vận”, bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã phải trả giá đắt: Mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler (chất làm đầy) vào vùng mũi, tại Trung tâm thẩm mỹ Pusan ở phường Tương Mai, Hà Nội.
Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.