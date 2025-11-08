Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Sắp mở Ngày hội sản phẩm vùng cao 2025: Nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đến tận tay người tiêu dùng cả nước GĐXH - Ngày 8/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 sẽ tổ chức từ ngày 14-16/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu.

Ngày 8/11, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho thấy, ngay từ những ngày đầu tháng 11, các hệ thống siêu thị, đơn vị bán lẻ không chỉ tăng gấp đôi lượng hàng hóa thiết yếu, giữ mạch nguồn cung với người dân phải ứng phó bão số 13, mà còn tăng thêm nhiều khuyến mại để hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13.

Đơn cử tại hệ thống siêu thị GO!, đại diện hệ thống siêu thị này cho biết, đơn vị đã sớm tăng lượng hàng tươi sống, rau củ quả và nhu yếu phẩm lên gấp đôi so với thông thường và giữ mạch nguồn cung đến GO! tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 13.

Ngoài ra, từ ngày 6 đến 19/11/2025, siêu thị áp dụng khuyến mại sâu như giảm 10% cho toàn bộ mặt hàng tươi sống khi khách mua sắm trước 10 giờ sáng các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Tại hệ thống siêu thị GO!, từ ngày 6 đến 19/11/2025, siêu thị này áp dụng khuyến mại sâu như giảm 10% cho toàn bộ mặt hàng tươi sống khi khách mua sắm trước 10 giờ sáng các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ảnh: Bảo Loan



Đại diện siêu thị cho biết, các mặt hàng rau củ, thịt cá, hải sản và trái cây đều được kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn gốc, đảm bảo tươi ngon và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm được giảm sâu như nho xanh không hạt chỉ còn 169.000 đồng/kg (giảm từ 229.000 đồng/kg), dưa lưới VietGAP còn 29.000 đồng/kg, quýt vàng còn 69.000 đồng/kg…

Tương tự, từ nay đến hết ngày 19/11, hệ thống Co.op Mart cũng triển khai chương trình ưu đãi để hỗ trợ người dân mùa mưa bão với hơn 5.000 mặt hàng giảm giá tới 50%.

Trong đó, nhóm thực phẩm tươi sống giảm 35%, rau an toàn như rau mầm, cải kale áp dụng mua 1 tặng 1 và hoàn tiền 5% cho nhóm thực phẩm, hóa phẩm, hàng gia dụng và hoàn tiền trực tiếp cho khách hàng thành viên khi mua hóa đơn từ 290.000 đồng trở lên.

Từ nay đến hết ngày 19/11, hệ thống Co.op Mart cũng triển khai chương trình ưu đãi để hỗ trợ người dân mùa mưa bão với hơn 5.000 mặt hàng giảm giá tới 50%. Ảnh: Bảo Loan

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông cho hay: "Với tinh thần tri ân và đồng hành cùng người tiêu dùng, ngày 11/11 tới, chúng tôi tổ chức chương trình 'Độc thân ngọt ngào' – tặng túi phao Pepsi hoặc lốc trà Ô long Tea Plus Táo cho 11 khách hàng đầu tiên có hóa đơn chứa hai số 1. Tất cả ưu đãi được triển khai song song trên kênh trực tuyến và tại siêu thị để người tiêu dùng dễ dàng 'săn' quà, mua sắm an toàn giữa mùa bão".

Lotte Mart, WinMart và MediaMart không nằm ngoài cuộc đua hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi bão số 13

Không nằm ngoài cuộc đua hỗ trợ người tiêu dùng, Lotte Mart triển khai chương trình ưu đãi đến 50% cho nhiều mặt hàng thiết yếu như: Dầu ăn Tường An 5L giảm 20%, sữa yến mạch Oatside 1L giảm 22%, bộ nồi chống dính Elmich Nature giảm 50%, nước xả Comfort giảm 31%.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc như bánh Pepero, trà Cholocwon, thanh protein Good Today… cũng được áp dụng giá khuyến mại hấp dẫn, có sản phẩm mua 1 tặng 1.

Khách hàng mua hàng với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên được mua thêm hàng hóa giảm sâu đến 49%.

Động thái này được giới bán lẻ đánh giá là "chia sẻ kịp thời" khi giá cả thị trường có nguy cơ tăng cục bộ trong thời điểm mưa bão.

Các hệ thống siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, tăng mạnh lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, vừa bình ổn giá, vừa chia sẻ khó khăn cùng người dân trong giai đoạn mưa bão.

Song song đó, WinMart cũng giảm từ 14 – 20% cho người dân mua rau sạch WinEco, thịt mát MEATDeli và các sản phẩm chăm sóc gia đình như nước xả Downy, sữa Vinamilk.

Đây là chương trình hướng đến các hộ gia đình có nhu cầu tích trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm trong thời điểm thời tiết bất thường. Không chỉ nhóm hàng tiêu dùng nhanh, hệ thống MediaMart cũng góp phần chia sẻ cùng người dân qua hoạt động giảm đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm điện máy, gia dụng, công nghệ.

Nhiều dòng tivi của Samsung, LG, Sony, TCL giảm tới 50%; các dòng tủ lạnh tiết kiệm điện, máy giặt Inverter, nồi cơm điện, lò vi sóng cũng được giảm đến 40–50%.

WinMart cũng giảm từ 14 – 20% cho người dân mua rau sạch WinEco, thịt mát MEATDeli và các sản phẩm chăm sóc gia đình như nước xả Downy, sữa Vinamilk. Ảnh: Bảo Loan

MediaMart cũng duy trì các chính sách trả góp 0% lãi suất, giao hàng miễn phí và bảo hành 1 đổi 1 trong 90 ngày, giúp khách hàng yên tâm mua sắm dù thời tiết mưa gió.

Thực tế cho thấy, tại thời điểm cơn bão số 13 đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến các tỉnh nước ta thì các doanh nghiệp bán lẻ hiện đã chủ động tăng tồn kho hàng hóa thiết yếu, đảm bảo đủ nguồn cung trong trường hợp bão ảnh hưởng đến vận chuyển.

Các đơn vị bán lẻ cũng được khuyến khích giữ giá ổn định, không lợi dụng thiên tai để tăng giá, đồng thời mở rộng kênh bán hàng online, giao hàng tận nhà nhằm phục vụ người dân trong điều kiện thời tiết xấu.

Trong những năm gần đây, ngành bán lẻ Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ là kênh phân phối hàng hóa mà còn là đối tác quan trọng trong việc bình ổn thị trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Mỗi chương trình khuyến mại, mỗi chính sách tri ân không đơn thuần là kích cầu tiêu dùng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia của doanh nghiệp với cộng đồng – đặc biệt trong những giai đoạn người dân phải gồng mình ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Với việc đồng loạt tăng nguồn hàng, duy trì giá ổn định và triển khai khuyến mại thiết thực, các "ông lớn" bán lẻ đang cùng ngành Công Thương khẳng định vai trò "bệ đỡ" của thị trường trong thời điểm khó khăn, góp phần giúp người dân yên tâm mua sắm, chuẩn bị chu đáo cho những ngày mưa bão, hướng tới một mùa tiêu dùng an toàn, tiết kiệm và ấm áp hơn.

