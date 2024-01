Sinh viên rơi từ tầng 19 chung cư xuống đất tử vong

Sáng nay (27/1), Công an TP Dĩ An, Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam sinh rơi từ tầng 19 chung cư xuống đất tử vong.

Nạn nhân là anh V.H.T (21 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), sinh viên năm 3 một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, bảo vệ chung cư trên đường Tân Lập, nằm trong Đại học quốc gia TP.HCM (thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An) phát hiện một sinh viên rơi từ trên tầng cao xuống đất nằm bất động. Phát hiện nạn nhân tử vong, bảo vệ đã trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm để điều tra.

Theo lời khai của nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc ít giờ đồng hồ, bảo vệ chung cư và bạn của nam sinh này lên phòng để kiểm tra do nhận được thông tin T. có biểu hiện lạ, khóa cửa phòng bên trong.

Thấy bất thường, bảo vệ đã gọi người phá khóa vào bên trong, T. lớn tiếng đuổi mọi người xuống dưới. Khoảng 30 phút sau, bảo vệ phát hiện T. rơi từ tầng cao xuống sân tử vong, trong phòng để lại một lá thư tuyệt mệnh.