Smartphone bí ẩn Nothing Phone (4a) dành cho những ai?

Dành cho người yêu thích sự khác biệt

Nếu bạn đã quen thuộc với các mẫu điện thoại truyền thống và muốn tìm kiếm một điểm nhấn riêng, đây chính là thiết bị dành cho bạn. Mặt lưng của máy được thiết kế dạng bán trong suốt, tinh tế để lộ các chi tiết sắp xếp gọn gàng ở bên trong.

Các dòng Nothing Phone luôn mang tính nhận diện cao nhờ hệ thống đèn ở mặt lưng. Ở thế hệ này, dải đèn Glyph Bar được tạo thành từ 63 bóng mini-LED, có khả năng nháy sáng theo nhạc hoặc hiển thị thông báo một cách trực quan. Ngoại hình này giúp người dùng tự tin thể hiện cá tính độc đáo của mình giữa đám đông.

Ảnh Nothing Phone (4a) tại thegioididong.com

Hướng tới trải nghiệm phần mềm tinh gọn

Không tập trung chạy đua cấu hình phần cứng cho các game thủ nặng đô, thiết bị này hướng tới sự trơn tru và ổn định trong các thao tác sử dụng hàng ngày. Giao diện Nothing OS 4.1 được thiết kế tối giản, giảm thiểu các ứng dụng không cần thiết để mang lại sự nhẹ nhàng, dễ chịu.

Phiên bản Nothing Phone 4a được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, lướt web hay xem phim. Đối với những người dùng có nhu cầu xử lý đa tác vụ nhanh nhạy hơn, phiên bản Nothing Phone 4a Pro sẽ mang đến độ phản hồi mượt mà hơn hẳn nhờ tần số quét màn hình lên đến 144 Hz.

Ảnh Nothing Phone (4a) tại thegioididong.com

Lựa chọn phù hợp để nhiếp ảnh thu phóng

Một trong những điểm cộng lớn của sản phẩm là hệ thống camera được đầu tư bài bản. Máy sở hữu ống kính tiềm vọng hỗ trợ thu phóng quang học 3.5x, một tính năng rất hiếm thấy trong phân khúc này.

Trang bị này vô cùng phù hợp với những ai thích chụp ảnh đường phố, phong cảnh hoặc cần lưu lại chi tiết các vật thể ở xa mà vẫn giữ được độ nét. Kết hợp với viên pin lớn 5.000 mAh cùng khả năng sạc 50 W, bạn có thể mang máy đi chụp ảnh cả ngày dài mà không lo gián đoạn.

Ảnh Nothing Phone (4a) tại thegioididong.com

Mở bán với mức giá tốt tại Thế Giới Di Động

Vào ngày 20/08 sắp tới, thiết bị sẽ chính thức lộ diện và mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động. Máy được áp dụng mức giá chính thức rất tốt, mang tính cạnh tranh cao trong phân khúc cận cao cấp. Đây là cơ hội lý tưởng để người dùng trải nghiệm một chiếc điện thoại mang phong cách mới lạ, đi kèm sự an tâm từ dịch vụ hậu mãi uy tín.

Bên cạnh đó, khách hàng mua sắm trực tuyến trong dịp này còn có cơ hội tham gia minigame "Hint bật mí - Quà bật mở". Chương trình mang đến các phần quà hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 30 triệu đồng, trong đó giải nhất là một chiếc điện thoại bản 8GB/128GB cùng nhiều phiếu mua hàng giá trị cao. Hãy đón chờ ngày ra mắt để rinh máy và nhận về những ưu đãi thiết thực.

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