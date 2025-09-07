Số cuối ngày sinh Âm lịch của người thích giúp đỡ người khác, trung niên tài vận dồi dào
GĐXH - Theo tử vi học, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh cá tính mà còn có thể dự đoán phần nào vận mệnh, tài lộc và phúc khí của một người.
Đặc biệt, những ai sinh vào ngày Âm lịch có số cuối là 3, 5 hoặc 0 thường mang trong mình tấm lòng thiện lương, thích giúp đỡ người khác và trung niên dễ có tài vận dồi dào.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5
Những ai sinh vào ngày 05, 15 hay 25 Âm lịch là người có tấm lòng lương thiện, thích giúp đỡ người khác nên thường sở hữu phúc khí sâu dày.
Ngoài ra, họ có điểm tựa gia đình vững chắc nên dễ dàng phát huy tài năng bẩm sinh.
Tuổi trẻ của họ thường gắn liền với sự năng động, thông minh và ham học hỏi. Họ không bỏ lỡ cơ hội để trau dồi, phát triển bản thân và nhanh chóng gây dựng được những thành tựu nổi bật.
Bước vào tuổi trung niên, tài vận của họ càng thêm dồi dào, sự nghiệp thăng hoa, của cải tích lũy đủ đầy để an hưởng tuổi già.
Người có ngày sinh kết thúc bằng số 5 nên mở rộng mối quan hệ, kết nối nhiều bạn bè để gặp thêm quý nhân và có thêm cơ hội làm giàu.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3
Người sinh vào các ngày 03, 13 hoặc 23 Âm lịch thường nổi bật với tấm lòng nhân hậu, phóng khoáng.
Họ giàu lòng trắc ẩn, dễ rung động trước khó khăn của người khác và sẵn sàng giúp đỡ mà không tính toán.
Nhờ đức tính này, họ luôn có nhiều bạn bè bên cạnh, trong đó có không ít người ưu tú, có thể trở thành quý nhân nâng đỡ.
Dù trong công việc hay cuộc sống, họ đều được trợ giúp kịp thời, giúp mọi việc trở nên hanh thông.
Với sự cần mẫn, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, những người này sớm muộn cũng sẽ gây dựng được cuộc sống sung túc, như ý.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0
Những ai sinh vào ngày 10, 20 hoặc 30 Âm lịch thường là kiểu người nhiệt tình, thẳng thắn và thông minh.
Họ học ít hiểu nhiều, nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội và biết cách tận dụng "thiên thời – địa lợi – nhân hòa" để đạt mục tiêu.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình giúp đỡ người khác của họ đôi khi bị người khác cho là "bao đồng". Dẫu vậy, đây lại chính là nét đáng quý, bởi họ luôn chân thành và hết mình trong các mối quan hệ.
Cuộc đời của những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0 thường khá thuận lợi, tiền bạc không lo thiếu.
Càng về già, họ càng nhận được nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, sống an yên, sung túc.
Ngày sinh Âm lịch của người lương thiện
Mỗi ngày sinh Âm lịch đều mang một ý nghĩa riêng, phản ánh phần nào nhân cách và vận mệnh của con người.
Những người sinh vào ngày có số cuối là 3, 5 hoặc 0 thường có trái tim lương thiện, thích giúp đỡ người khác và luôn sống chân thành.
Chính đức tính này giúp họ tích lũy phúc khí, để khi bước vào tuổi trung niên và tuổi già, tài vận thêm phần rực rỡ, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Lễ Vu lan xúc động tại chùa Kim Sơn Lạc HồngĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Trong không khí trang nghiêm của mùa Vu lan báo hiếu, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ đến chùa để lắng nghe, cảm nhận về đạo hiếu và tình cha mẹ.
Từ nay tới 31/12/2025, người dân không đi đổi CCCD sang thẻ căn cước mẫu mới có bị phạt?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Luật Căn cước 2023 nêu rõ những trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định. Trường hợp không thực hiện đúng theo quy định bị xử lý thế nào?
Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình vận may đặc biệt về tài lộc.
Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nướcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thấy em bị rơi xuống mương nước, bé trai 4 tuổi nhanh trí chạy vào nhà thông báo người lớn ra ứng cứu.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toànĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân cách tốt, dễ được quý nhân giúp đỡ và sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc trong cuộc sống.
Tin sáng 6/9: Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông; Dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân xuống còn 5 bậcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông. Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nướcĐời sống - 1 ngày trước
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ tốt cho Triển lãm thành tựu đất nước, Công an Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh).
Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau khi vào mua hàngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tưởng mất xe vì bị kẻ gian lấy trộm, một phụ nữ ở Hà Tĩnh sau đó mới biết chiếc xe của mình bị người cùng tuổi, đi mua hàng cùng thời điểm vô tình dắt nhầm về nhà.
Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc NinhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô xảy ra tại phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) trưa 5/9 khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.
Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đườngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang xác minh, truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ) rồi bỏ đi.
Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó con giáp Sửu có thay đổi bất ngờ về các phương diện từ sau Rằm tháng 7.