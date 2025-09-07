Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người thích giúp đỡ người khác, trung niên tài vận dồi dào

Chủ nhật, 10:04 07/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi học, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh cá tính mà còn có thể dự đoán phần nào vận mệnh, tài lộc và phúc khí của một người.

Đặc biệt, những ai sinh vào ngày Âm lịch có số cuối là 3, 5 hoặc 0 thường mang trong mình tấm lòng thiện lương, thích giúp đỡ người khác và trung niên dễ có tài vận dồi dào.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người thích giúp đỡ người khác, trung niên tài vận dồi dào - Ảnh 1.

Những ai sinh vào ngày 05, 15 hay 25 Âm lịch là người có tấm lòng lương thiện, thích giúp đỡ người khác nên thường sở hữu phúc khí sâu dày. Ảnh minh họa

Những ai sinh vào ngày 05, 15 hay 25 Âm lịch là người có tấm lòng lương thiện, thích giúp đỡ người khác nên thường sở hữu phúc khí sâu dày.

Ngoài ra, họ có điểm tựa gia đình vững chắc nên dễ dàng phát huy tài năng bẩm sinh.

Tuổi trẻ của họ thường gắn liền với sự năng động, thông minh và ham học hỏi. Họ không bỏ lỡ cơ hội để trau dồi, phát triển bản thân và nhanh chóng gây dựng được những thành tựu nổi bật.

Bước vào tuổi trung niên, tài vận của họ càng thêm dồi dào, sự nghiệp thăng hoa, của cải tích lũy đủ đầy để an hưởng tuổi già.

Người có ngày sinh kết thúc bằng số 5 nên mở rộng mối quan hệ, kết nối nhiều bạn bè để gặp thêm quý nhân và có thêm cơ hội làm giàu.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người thích giúp đỡ người khác, trung niên tài vận dồi dào - Ảnh 2.

Người sinh vào các ngày 03, 13 hoặc 23 Âm lịch thường nổi bật với tấm lòng nhân hậu, phóng khoáng. Ảnh minh họa

Người sinh vào các ngày 03, 13 hoặc 23 Âm lịch thường nổi bật với tấm lòng nhân hậu, phóng khoáng.

Họ giàu lòng trắc ẩn, dễ rung động trước khó khăn của người khác và sẵn sàng giúp đỡ mà không tính toán.

Nhờ đức tính này, họ luôn có nhiều bạn bè bên cạnh, trong đó có không ít người ưu tú, có thể trở thành quý nhân nâng đỡ.

Dù trong công việc hay cuộc sống, họ đều được trợ giúp kịp thời, giúp mọi việc trở nên hanh thông.

Với sự cần mẫn, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, những người này sớm muộn cũng sẽ gây dựng được cuộc sống sung túc, như ý.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người thích giúp đỡ người khác, trung niên tài vận dồi dào - Ảnh 3.

Những ai sinh vào ngày 10, 20 hoặc 30 Âm lịch luôn chân thành và hết mình trong các mối quan hệ. Ảnh minh họa

Những ai sinh vào ngày 10, 20 hoặc 30 Âm lịch thường là kiểu người nhiệt tình, thẳng thắn và thông minh.

Họ học ít hiểu nhiều, nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội và biết cách tận dụng "thiên thời – địa lợi – nhân hòa" để đạt mục tiêu.

Tuy nhiên, sự nhiệt tình giúp đỡ người khác của họ đôi khi bị người khác cho là "bao đồng". Dẫu vậy, đây lại chính là nét đáng quý, bởi họ luôn chân thành và hết mình trong các mối quan hệ.

Cuộc đời của những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0 thường khá thuận lợi, tiền bạc không lo thiếu.

Càng về già, họ càng nhận được nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, sống an yên, sung túc.

Ngày sinh Âm lịch của người lương thiện

Mỗi ngày sinh Âm lịch đều mang một ý nghĩa riêng, phản ánh phần nào nhân cách và vận mệnh của con người.

Những người sinh vào ngày có số cuối là 3, 5 hoặc 0 thường có trái tim lương thiện, thích giúp đỡ người khác và luôn sống chân thành.

Chính đức tính này giúp họ tích lũy phúc khí, để khi bước vào tuổi trung niên và tuổi già, tài vận thêm phần rực rỡ, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

GĐXH - Trong tín ngưỡng phương Đông, một số ngày sinh Âm lịch được coi là dấu hiệu may mắn, tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng và cuộc sống an nhàn.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Các con giáp phát tài cực mạnh nửa cuối tháng 7 Âm lịch: May mắn kéo đến dồn dập

Các con giáp phát tài cực mạnh nửa cuối tháng 7 Âm lịch: May mắn kéo đến dồn dập

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Cùng chuyên mục

Lễ Vu lan xúc động tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng

Lễ Vu lan xúc động tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong không khí trang nghiêm của mùa Vu lan báo hiếu, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ đến chùa để lắng nghe, cảm nhận về đạo hiếu và tình cha mẹ.

Từ nay tới 31/12/2025, người dân không đi đổi CCCD sang thẻ căn cước mẫu mới có bị phạt?

Từ nay tới 31/12/2025, người dân không đi đổi CCCD sang thẻ căn cước mẫu mới có bị phạt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Căn cước 2023 nêu rõ những trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định. Trường hợp không thực hiện đúng theo quy định bị xử lý thế nào?

Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình vận may đặc biệt về tài lộc.

Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước

Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Thấy em bị rơi xuống mương nước, bé trai 4 tuổi nhanh trí chạy vào nhà thông báo người lớn ra ứng cứu.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân cách tốt, dễ được quý nhân giúp đỡ và sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc trong cuộc sống.

Tin sáng 6/9: Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông; Dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân xuống còn 5 bậc

Tin sáng 6/9: Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông; Dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân xuống còn 5 bậc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông. Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước

Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước

Đời sống - 1 ngày trước

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ tốt cho Triển lãm thành tựu đất nước, Công an Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh).

Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau khi vào mua hàng

Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau khi vào mua hàng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng mất xe vì bị kẻ gian lấy trộm, một phụ nữ ở Hà Tĩnh sau đó mới biết chiếc xe của mình bị người cùng tuổi, đi mua hàng cùng thời điểm vô tình dắt nhầm về nhà.

Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc Ninh

Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc Ninh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô xảy ra tại phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) trưa 5/9 khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang xác minh, truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ) rồi bỏ đi.

Xem nhiều

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó con giáp Sửu có thay đổi bất ngờ về các phương diện từ sau Rằm tháng 7.

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Đời sống
5 con giáp tốt bụng: Càng giúp người càng nhận lại nhiều phúc lộc

5 con giáp tốt bụng: Càng giúp người càng nhận lại nhiều phúc lộc

Đời sống
Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top