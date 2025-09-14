Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Những đường cut-out trong bộ sưu tập không chỉ là chi tiết thẩm mỹ, mà còn là biểu tượng cho một phong cách sống mới. Chúng nhắc nhở rằng phụ nữ hiện đại có thể vừa chuyên nghiệp trong công việc, vừa tự tin thể hiện bản thân. Không có chi tiết nào quá đà, cũng không có sự an toàn đến mức nhạt nhòa. Tất cả đều được xử lý với sự cân bằng tinh tế, để khi người phụ nữ khoác lên mình, họ vừa là hiện thân của sự chuyên nghiệp, vừa là biểu tượng của sự bản lĩnh và cuốn hút.