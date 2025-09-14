Mới nhất
Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Chủ nhật, 09:08 14/09/2025 | Thời trang
GĐXH - Vy Nguyễn – nhà thiết kế trẻ thuộc thế hệ Gen Z – đã mang đến một bộ sưu tập công sở táo bạo, với những đường cut - out gợi cảm tới New York Fashion Week

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 1.Chọn bikini cut out 'cực cháy' đi biển như nữ diễn viên đại gia Lã Thanh Huyền

GĐXH - Chớm hè, Lã Thanh Huyền khoe loạt ảnh diện bikini cut out độc đáo khiến fan "mắt chữ A mồm chữ O".

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 2.

Xuất hiện nổi bật tại một trong những sàn diễn quốc tế danh giá tại New York Fashion Week, NTK Vy Nguyễn đã mang đến một bộ sưu tập công sở độc lạ và mới mẻ. Với cảm hứng từ những đường cut-out đầy sáng tạo, bộ sưu tập không chỉ thay đổi góc nhìn quen thuộc về trang phục văn phòng mà còn khơi dậy tinh thần mới: hiện đại, bản lĩnh và đầy kiêu hãnh của phái đẹp nơi công sở.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 3.

Trong BST thời trang công sở này, gam màu đen tối giản trở thành phông nền hoàn hảo để các đường cut-out tỏa sáng. Kết hợp cùng chất liệu chiffon, ren hay xuyên thấu, từng bộ trang phục vừa giữ vững sự thanh lịch, vừa chạm tới sự quyến rũ hiện đại. Đó là sự dung hòa giữa hai thái cực tưởng chừng đối lập: thanh lịch công sở và sức hút cá tính.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 4.

Điều khiến cut-out trở thành một xu hướng mạnh mẽ không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ, mà ở giá trị tinh thần nó mang lại.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 5.

Trong không gian vốn bị chi phối bởi sự chuẩn mực và nghiêm túc, những khoảng hở tinh tế trở thành biểu tượng của sự tự do.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 6.

Chúng nói lên rằng phụ nữ công sở có quyền tự chọn cách họ muốn được nhìn nhận: chuyên nghiệp nhưng không khô cứng, thanh lịch nhưng không nhạt nhòa, bản lĩnh mà vẫn duyên dáng.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 7.

Cut-out đã trao cho phái đẹp nơi văn phòng một niềm kiêu hãnh mới – sự kiêu hãnh được là chính mình, không bị giới hạn bởi những quy chuẩn cũ.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 8.

Những chiếc blazer phom rộng, chân váy midi hay quần ống suông vốn quen thuộc được làm mới bằng chi tiết cut-out tinh tế. Đó có thể là khoảng hở ở vai, chi tiết xẻ đầy tính gợi cảm nhưng tiết chế, hay sự bất đối xứng được xử lý khéo léo, mang lại vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa duyên dáng.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 9.

Những đường cut-out trong bộ sưu tập không chỉ là chi tiết thẩm mỹ, mà còn là biểu tượng cho một phong cách sống mới. Chúng nhắc nhở rằng phụ nữ hiện đại có thể vừa chuyên nghiệp trong công việc, vừa tự tin thể hiện bản thân. Không có chi tiết nào quá đà, cũng không có sự an toàn đến mức nhạt nhòa. Tất cả đều được xử lý với sự cân bằng tinh tế, để khi người phụ nữ khoác lên mình, họ vừa là hiện thân của sự chuyên nghiệp, vừa là biểu tượng của sự bản lĩnh và cuốn hút.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 10.

Các thiết kế cut-out không chỉ tôn vinh vóc dáng, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: thời trang công sở không phải là chiếc "đồng phục" khô cứng, mà là ngôn ngữ để phụ nữ thể hiện khí chất và cá tính riêng. Những khoảng hở, những đường cắt phá vỡ cấu trúc truyền thống tượng trưng cho sự giải phóng khỏi những khuôn khổ cứng nhắc vốn bao trùm thời trang công sở.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 11.

Nó phản ánh tinh thần của thế hệ phụ nữ hiện đại: dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thể hiện bản thân và dám khẳng định vị trí của mình trong môi trường chuyên nghiệp.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 12.

Nếu blazer oversized thể hiện quyền lực, thì cut-out mang đến sự mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ – một sự kết hợp hoàn hảo để định nghĩa lại phong cách công sở.

NTK Việt mang thời trang táo bạo lên New York Fashion Week - Ảnh 13.Vợ Đoàn Văn Hậu khiến fan 'tròn mắt' với bikini đỏ cut out táo bạo

GĐXH - Vợ Đoàn Văn Hậu diện bikini màu đỏ khoét lưng táo bạo giúp tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng mảnh mai "gái một con".

Đỗ Quyên
