Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin

Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La thông tin, ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án bắt quả tang 01 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, đối tượng bị bắt là Vàng A Ly (SN 1987, trú tại xã Chiềng Khong, tỉnh Sơn La). Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 06 bánh heroin có khối lượng 1.925,47gam, 1.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) có khối lượng 116,55gam và 01 khẩu súng, 6 viên đạn cùng một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Vàng A Ly và tang vật tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới về để bán kiếm lời, ngay sau khi mang hàng vào nội địa thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.