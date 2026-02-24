Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ

Thứ ba, 16:33 24/02/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, trật tự phòng vé Việt có sự thay đổi bất ngờ trong sáng 24/2. Cụ thể, "Nhà ba tôi một phòng" để vuột mất vị trí top 2 bảng tổng sắp vào tay "Báu vật trời cho". 

Tính đến thời điểm 16h00 ngày 24/2, "Báu vật trời cho" đang tạm xếp thứ 2 với 4,235 tỷ đồng doanh thu phòng vé theo ngày. Trong khi "Nhà ba tôi một phòng" có doanh thu 4,164 tỷ đồng. Dù chênh lệch không quá đáng kể, song việc "Báu vật trời cho" bất ngờ tạo nên bước ngoặt phòng vé có thể tác động đến việc phân bổ suất chiếu của các cụm rạp những ngày tới.

Hiện tại, "Báu vật trời cho" đang ở mốc 59 tỷ đồng trong khi "Nhà ba tôi một phòng" ở mức gần 90 tỷ đồng. 

'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ - Ảnh 1.

Doanh thu phòng vé ngày 24/2 của các bộ phim đang chiếu rạp theo thống kê của Box Office Vietnam.

Dẫn đầu doanh thu phòng vé vẫn là "Thỏ ơi!" của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim vẫn có doanh thu ấn tượng trong ngày 24/2 khi đạt hơn 19 tỷ đồng tính đến thời điểm 16h00. Tác phẩm đã thu hơn 284 tỷ đồng, bỏ xa dàn đối thủ còn lại. Theo dự đoán, bộ phim cán mốc 300 tỷ hoàn toàn có thể đạt được trong 1 - 2 ngày tới.

' Thỏ ơi ! ' của Trấn thành đạt doanh thu phòng vé ấn tượng gần 300 tỷ - Ảnh 1.

Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành đang thống trị doanh thu phòng vé.

Trong khi "Mùi phở" của Minh Beta có dấu hiệu đuối sức. Phim có Xuân Hinh, Thu Trang mang về chưa đầy 958 triệu đồng và tổng doanh thu phòng vé kể từ khi ra rạp là hơn 32 tỷ đồng. Không chỉ có dấu hiệu giảm sút về doanh thu phòng vé, bộ phim "Mùi phở" cũng đang vướng tin đồn bất hòa giữa diễn viên và ê-kíp làm phim.

' Thỏ ơi ! ' của Trấn thành đạt doanh thu phòng vé ấn tượng gần 300 tỷ - Ảnh 2.

Thu Trang và đoàn phim "Mùi phở" tham gia quảng bá phim ở TP.HCM.

Ngoài nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang là một trong những diễn viên chính của phim Tết "Mùi phở". Tuy nhiên, trong quá trình quảng bá phim ở Hà Nội, cô không xuất hiện và chính điều này đã khiến nữ diễn viên bị cho là bất hòa với ê-kip đoàn phim.

Ngay khi thông tin này được chia sẻ khắp mạng xã hội, Thu Trang đã trực tiếp lên tiếng. Cô cho biết bản thân buồn vì thông tin này chưa phản ánh đúng sự thật và vô tình khiến khán giả hiểu sai về thái độ, cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của cô với dự án phim "Mùi phở". Thu Trang cũng khẳng định mối quan hệ giữa cô với ê-kíp làm phim như nghệ sĩ Xuân Hinh, đạo diễn Minh Beta, diễn viên Cường Cá, Hà Hương và Tiến Lộc vẫn tốt đẹp.

' Thỏ ơi ! ' của Trấn thành đạt doanh thu phòng vé ấn tượng gần 300 tỷ - Ảnh 3.Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

GĐXH - Tập 2 "Bước chân vào đời" có sự xuất hiện của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm - thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng.

' Thỏ ơi ! ' của Trấn thành đạt doanh thu phòng vé ấn tượng gần 300 tỷ - Ảnh 4.Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

Cùng chuyên mục

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn Văn Hậu du xuân cùng gia đình vợ, nhan sắc mẹ đẻ Doãn Hải My gây sốt vì quá trẻ trung, rạng rỡ, dù đứng cạnh con gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam.

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tập 2 "Bước chân vào đời" có sự xuất hiện của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm - thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng.

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tùng ủng hộ chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh vì muốn người đồng đội quên quá khứ buồn.

Bị đồn bất hòa với ê-kíp phim 'Mùi phở', Thu Trang khẳng định 'không có mâu thuẫn, hay xích mích nào'

Bị đồn bất hòa với ê-kíp phim 'Mùi phở', Thu Trang khẳng định 'không có mâu thuẫn, hay xích mích nào'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Việc không xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim "Mùi phở" ở Hà Nội đã khiến Thu Trang bị đồn bất hòa với ê-kíp. Trước sự việc này, nữ diễn viên đã phải lên tiếng.

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trưa 24/2, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tung ra bộ poster thể hiện hình ảnh rõ nét nhất của các diễn viên nam góp mặt trong dự án.

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

GĐXH - Ngôi sao mới nổi của Anh - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA 2026 hạng mục diễn xuất.

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.

Tin vui cho phim Tết có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh

Tin vui cho phim Tết có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phim "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh nhận tin vui khi được "xuất ngoại" công chiếu tại thị trường nước ngoài.

Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Lợi nhắc tới sự hy sinh của anh trai đã khiến Trung tá Minh Kiên rất buồn, đó là vết thương lòng của Kiên.

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.

Xem nhiều

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Giải trí

GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.

Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Giải trí
Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý

Giải trí
Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy'

Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy'

Giải trí
Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top