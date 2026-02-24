'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ
GĐXH - Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, trật tự phòng vé Việt có sự thay đổi bất ngờ trong sáng 24/2. Cụ thể, "Nhà ba tôi một phòng" để vuột mất vị trí top 2 bảng tổng sắp vào tay "Báu vật trời cho".
Tính đến thời điểm 16h00 ngày 24/2, "Báu vật trời cho" đang tạm xếp thứ 2 với 4,235 tỷ đồng doanh thu phòng vé theo ngày. Trong khi "Nhà ba tôi một phòng" có doanh thu 4,164 tỷ đồng. Dù chênh lệch không quá đáng kể, song việc "Báu vật trời cho" bất ngờ tạo nên bước ngoặt phòng vé có thể tác động đến việc phân bổ suất chiếu của các cụm rạp những ngày tới.
Hiện tại, "Báu vật trời cho" đang ở mốc 59 tỷ đồng trong khi "Nhà ba tôi một phòng" ở mức gần 90 tỷ đồng.
Dẫn đầu doanh thu phòng vé vẫn là "Thỏ ơi!" của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim vẫn có doanh thu ấn tượng trong ngày 24/2 khi đạt hơn 19 tỷ đồng tính đến thời điểm 16h00. Tác phẩm đã thu hơn 284 tỷ đồng, bỏ xa dàn đối thủ còn lại. Theo dự đoán, bộ phim cán mốc 300 tỷ hoàn toàn có thể đạt được trong 1 - 2 ngày tới.
Trong khi "Mùi phở" của Minh Beta có dấu hiệu đuối sức. Phim có Xuân Hinh, Thu Trang mang về chưa đầy 958 triệu đồng và tổng doanh thu phòng vé kể từ khi ra rạp là hơn 32 tỷ đồng. Không chỉ có dấu hiệu giảm sút về doanh thu phòng vé, bộ phim "Mùi phở" cũng đang vướng tin đồn bất hòa giữa diễn viên và ê-kíp làm phim.
Ngoài nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang là một trong những diễn viên chính của phim Tết "Mùi phở". Tuy nhiên, trong quá trình quảng bá phim ở Hà Nội, cô không xuất hiện và chính điều này đã khiến nữ diễn viên bị cho là bất hòa với ê-kip đoàn phim.
Ngay khi thông tin này được chia sẻ khắp mạng xã hội, Thu Trang đã trực tiếp lên tiếng. Cô cho biết bản thân buồn vì thông tin này chưa phản ánh đúng sự thật và vô tình khiến khán giả hiểu sai về thái độ, cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của cô với dự án phim "Mùi phở". Thu Trang cũng khẳng định mối quan hệ giữa cô với ê-kíp làm phim như nghệ sĩ Xuân Hinh, đạo diễn Minh Beta, diễn viên Cường Cá, Hà Hương và Tiến Lộc vẫn tốt đẹp.
