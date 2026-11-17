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Xe máy điện động cơ 3.000W, pin kép chạy tới 150 km/lần sạc

Xe máy điện TAILG F73L giới thiệu tại EICMA 2026

Tại triển lãm EICMA 2026, TAILG tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm xe máy điện bằng việc giới thiệu mẫu F73L. Đây là một trong những sản phẩm được hãng định hướng phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân, với điểm nhấn nằm ở hệ thống truyền động và khả năng lưu trữ năng lượng.

Trên Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, theo thông tin giới thiệu, TAILG F73L sử dụng động cơ điện có công suất 3.000 W, tương đương 3 kW hoặc khoảng 4 mã lực. So với những mẫu xe máy điện công suất thấp, cấu hình này cho thấy F73L được phát triển với khả năng cung cấp sức kéo tương đối lớn.

Động cơ điện có đặc điểm cung cấp mô-men xoắn ngay từ dải tốc độ thấp, qua đó có thể mang lại khả năng khởi hành linh hoạt trong môi trường giao thông đô thị.

Tuy nhiên, khả năng tăng tốc thực tế của xe còn phụ thuộc vào mô-men xoắn cụ thể, trọng lượng phương tiện, bộ điều khiển và cách thiết lập hệ thống truyền động.

Hiện thông tin được cung cấp chưa nêu rõ mô-men xoắn cực đại hoặc thời gian tăng tốc của TAILG F73L.

Theo cấu hình được giới thiệu tại EICMA 2026, TAILG F73L có tốc độ tối đa giới hạn ở mức 45 km/h. Tuy nhiên, thông tin sản phẩm cũng đề cập đến khả năng tồn tại những cấu hình có tốc độ tối đa khoảng 65 km/h, tùy phiên bản và yêu cầu kỹ thuật tại từng thị trường.

Sự khác biệt về tốc độ giới hạn có thể liên quan đến cách thiết lập bộ điều khiển, cấu hình kỹ thuật hoặc quy định áp dụng tại thị trường phân phối.

Dù sở hữu động cơ công suất 3.000 W, TAILG F73L vẫn được giới thiệu theo hướng phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, thay vì tập trung vào khả năng vận hành tốc độ cao.

Bên cạnh động cơ, hệ thống pin là yếu tố nổi bật trên TAILG F73L. Theo thông tin được công bố, mẫu xe sử dụng cấu hình pin kép với thông số 74 V/28 Ah.

Nếu mỗi bộ pin đều có thông số 74 V/28 Ah, dung lượng năng lượng danh định của một bộ đạt khoảng 2,07 kWh. Khi sử dụng hai bộ pin có cùng thông số, tổng dung lượng năng lượng danh định tương đương khoảng 4,14 kWh.

Theo TAILG, F73L có thể di chuyển tối đa 150 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất. Đây là phạm vi hoạt động đáng chú ý đối với một mẫu xe máy điện phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị.

Trong thực tế, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc có thể thay đổi tùy theo tốc độ, tải trọng, địa hình, nhiệt độ môi trường và thói quen sử dụng.

Đặc biệt, việc tăng tốc liên tục hoặc chở thêm người và hành lý có thể làm gia tăng mức tiêu thụ điện năng.

Tình trạng pin sau thời gian dài sử dụng cũng là yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động.

Ngoài cấu hình pin được giới thiệu, thông tin sản phẩm còn đề cập đến khả năng sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP) tại một số thị trường. Đây là công nghệ pin lithium-ion sử dụng vật liệu cathode lithium sắt phosphate, được ứng dụng trên nhiều dòng phương tiện điện.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định mọi phiên bản TAILG F73L đều sử dụng pin LFP.

Người tiêu dùng cần kiểm tra loại pin, dung lượng thực tế và chính sách bảo hành trên phiên bản được phân phối tại thị trường của mình.

Thông tin hiện có chưa nêu cụ thể công suất bộ sạc, thời gian nạp năng lượng hoặc khả năng tháo rời từng bộ pin.

Đặc biệt, với hệ thống pin kép, việc hai bộ pin được sạc đồng thời hay lần lượt có thể ảnh hưởng đến thời gian nạp năng lượng.

Do đó, phạm vi hoạt động dài sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi đi kèm giải pháp sạc thuận tiện và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người sử dụng.

Phanh CBS hỗ trợ kiểm soát tốc độ, khả năng về Việt Nam vẫn bỏ ngỏ

Ngoài hệ thống truyền động và pin, TAILG F73L còn được trang bị công nghệ phanh kết hợp CBS.

Hệ thống pin kép, phạm vi hoạt động tối đa 150 km

Trang bị này hướng đến việc giúp quá trình giảm tốc cân bằng hơn, đặc biệt trong những tình huống di chuyển thường ngày. Tuy nhiên, CBS không đồng nghĩa với hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Xe máy điện TAILG F73L cần lưu ý gì khi mua?

Trong khi CBS hỗ trợ phối hợp lực phanh, ABS được thiết kế để hạn chế hiện tượng bánh xe bị bó cứng khi phanh trong những điều kiện nhất định.

Vì vậy, người mua cần phân biệt hai công nghệ này và không nên mặc định TAILG F73L được trang bị ABS.

Đối với phương tiện hai bánh, hiệu quả phanh thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng lốp, điều kiện mặt đường, tải trọng và thao tác của người điều khiển.

Ngay cả khi xe có hệ thống phanh hỗ trợ, việc duy trì khoảng cách an toàn và kiểm soát tốc độ vẫn là yếu tố quan trọng.

Sự xuất hiện của F73L tại EICMA 2026 cũng cho thấy TAILG tiếp tục phát triển những mẫu xe máy điện hướng đến các nhóm nhu cầu khác nhau

Đối với thị trường Việt Nam, TAILG là thương hiệu đã có hoạt động kinh doanh, nhưng chưa có thông tin xác nhận mẫu F73L sẽ được phân phối chính thức trong nước.

Theo Người đưa tin, giá bán, thời điểm mở bán và cấu hình dành riêng cho Việt Nam hiện cũng chưa được công bố trong thông tin giới thiệu. Nếu được đưa về Việt Nam, TAILG F73L có thể thu hút nhóm khách hàng quan tâm xe máy điện có phạm vi hoạt động dài, đồng thời muốn sở hữu phương tiện với động cơ công suất tương đối lớn.

Mẫu xe máy điện TAILG F73 (phiên bản tiêu chuẩn tại thị trường Việt Nam) hiện có giá niêm yết khoảng 49.99 triệu đồng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.