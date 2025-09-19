Mới nhất
Về già, những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại khiến sức khỏe thành thảm họa

Thứ sáu, 08:46 19/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Tuổi già, chỉ cần một bất cẩn nhỏ trong sinh hoạt như ăn uống không tập trung, vừa ăn vừa nói chuyện... có thể gặp nạn như hóc, sặc... gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Tuổi già - tai nạn bất ngờ ập đến

Một trong những khuyến cáo của bác sĩ với người cao tuổi là cần hết sức thận trọng trong khi ăn, đặc biệt với những món có xương như món cá, người già cần loại bỏ kỹ xương, khi ăn cần nhai chậm, nhai kỹ... vì lúc này phản xạ nuốt kém.

Trường hợp xảy ra với cụ P.V.C, 86 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh vừa qua là một ví dụ điển hình. Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng hông phải, kèm theo bụng chướng và khó thở.

Về già, những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại khiến sức khỏe thành thảm họa - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân C., 86 tuổi sau ca phẫu thuật.

Tại Bệnh viện Xuyên Á Long An, kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy có dị vật cản quang dạng que, dài khoảng 4cm, xuyên thành manh tràng, kèm dịch và đốm khí trong ổ bụng, chỉ số bạch cầu tăng cao cảnh báo tình trạng nhiễm trùng nặng.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một xương cá đâm thủng thành ruột non, cạnh đó có nang ruột đôi hồi tràng. Ê-kíp tiến hành cắt bỏ đoạn ruột từ vị trí thủng đến nang ruột, nối ruột, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Bác sĩ An khuyến cáo, người cao tuổi dân cần thận trọng khi ăn ăn uống, đặc biệt là các món có xương dăm, cần nhặt sạch xương trước khi ăn. 

Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Thói quen ăn uống người già cần tránh

Người già có một số thói quen ăn uống không lành mạnh cần được thay đổi như:

Về già, những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại khiến sức khỏe thành thảm họa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

- Nhai không kỹ do ăn quá nhanh khiến khối thức ăn không được nghiền nhỏ gây ra tình trạng nghẹn.

- Khi ăn không tập trung, vừa ăn vừa nói chuyện có thể gây hóc, sặc do thức ăn rơi vào đường thở. Tình trạng này kéo dài sẽ làm tổn thương thực quản, khi nuốt dễ gây mắc nghẹn.

- Có cảm xúc tiêu cực, căng thẳng khi bắt đầu bữa ăn có nguy cơ làm rối loạn phản xạ co bóp, nhu động. Thức ăn không được đẩy xuống khỏi thực quản mà bị mắc lại gây nghẹn.

Cách ăn uống phù hợp cho người tuổi già

- Do khả năng nhai nuốt và hấp thu dinh dưỡng kém nên thức ăn hàng ngày của người cao tuổi cần được chế biến mềm, nhừ như các món cháo, súp, canh, hầm… giúp người cao tuổi dễ ăn, dễ nuốt và dễ tiêu hóa.

- Cần lưu ý ăn đúng giờ, không bỏ bữa. Nếu không thể ăn nhiều, có thể chia thành 4-6 bữa nhỏ trong ngày để đảm bảo đủ số lượng và chất lượng dinh dưỡng cần thiết.

- Không nên ăn quá no, hoặc ăn bữa ăn quá nhiều chất đạm, béo, ăn trước khi ngủ có thể gây đầy bụng, khó tiêu, ậm ạch, khó chịu dẫn đến mất ngủ.

Về già, những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại khiến sức khỏe thành thảm họa - Ảnh 3.Để tuổi già luôn khỏe mạnh, viên mãn: Bí quyết người già khôn ngoan, không lụy phiền con cháu

GĐXH - Ở tuổi già, "có sức khỏe là có tất cả". Vì vậy việc phòng bệnh ngay từ khi còn trẻ là điều cần có, đặc biệt là những bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, huyết áp...

M.H (th)
