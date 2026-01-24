Mới nhất
'Sốt' vé máy bay Tết, các hãng tăng mạnh chuyến đêm

Thứ bảy, 13:52 24/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Các đường bay từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc trước và sau Tết Nguyên đán 2026 đều ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao. Các hãng bổ sung tải và đẩy mạnh khai thác ban đêm để giảm áp lực giờ cao điểm.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong giai đoạn trước Tết, đặc biệt từ ngày 23-28 tháng Chạp (tức từ ngày 10-15/2), nhu cầu đi lại dồn mạnh vào các đường bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều chặng đã vượt 80%, trong đó hàng loạt đường bay đạt mức 90-100%, thậm chí kín tải vào các ngày cao điểm như TPHCM - Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai và Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, lượng khách từ các địa phương bay về TPHCM trong giai đoạn này khá thấp, nhiều chuyến có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35%. Để bảo đảm vị trí tàu bay cho giai đoạn cao điểm sau Tết, các hãng buộc phải khai thác thêm nhiều chuyến bay rỗng , làm gia tăng chi phí và giảm hiệu quả khai thác.

- Ảnh 1.

Các đường bay từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc trước và sau Tết Nguyên đán 2026 đang dần kín chỗ. Ảnh: NIA.

Tại các đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung và miền Nam, nhu cầu trước Tết nhìn chung chưa tăng cao. Nhiều chặng như Hà Nội - Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cần Thơ mới đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 30-60%. Riêng chặng Hà Nội - Đồng Hới ghi nhận mức đặt chỗ cao, đạt 88-100% trong 3 ngày cao điểm 12-15/2.

Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21 - 25/2), nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ địa phương về TPHCM tăng mạnh, phổ biến ở mức 80-100%. Nhiều chặng như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế và Hải Phòng về TPHCM gần như kín chỗ.

Trên trục TPHCM - Hà Nội, tình hình đặt chỗ nhìn chung vẫn còn dư địa, chỉ tăng cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và ngay sau kỳ nghỉ. Cụ thể, chặng TPHCM - Hà Nội trong các ngày 12-13/2 đạt khoảng 85-88%, trong khi chiều ngược lại Hà Nội - TPHCM các ngày 21-23/2 đạt mức 80-96%.

Lãnh đạo Cục HKVN đánh giá, dù nhu cầu vận tải hàng không dịp Tết 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao, song việc phân bổ không đồng đều giữa các chiều bay gây áp lực lớn lên công tác điều hành, bố trí đội tàu bay và kế hoạch khai thác, đồng thời phát sinh nhiều chuyến bay rỗng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hãng .

- Ảnh 2.

Tổng số ghế cung ứng trong toàn mạng bay dịp Tết ước đạt 7,8 triệu. Ảnh: NIA.

Theo kế hoạch khai thác từ ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng Âm lịch, các hãng hàng không trong nước dự kiến thực hiện hơn 36.900 chuyến bay, tăng 27% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025 và cao hơn 22% so với lịch bay bình thường.

Chuyến bay nội địa dự kiến đạt khoảng 27.200 chuyến, tăng 31% so với cùng kỳ và 32% so với lịch thường lệ; chuyến bay quốc tế đạt khoảng 9.700 chuyến, tăng 17% so với cùng kỳ và tăng nhẹ 1% so với lịch bay quốc tế thông thường.

Tổng số ghế cung ứng trong toàn mạng bay dịp Tết ước đạt 7,8 triệu, tăng 28% so với mùa Tết năm trước và cao hơn 21% so với lịch bay bình thường. Riêng thị trường nội địa cung ứng hơn 5,6 triệu ghế, trong khi quốc tế đạt gần 2,2 triệu ghế.

Trước áp lực nhu cầu tăng cao, từ ngày 1/2-3/3/2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế. So với Tết năm trước, số chuyến bay đêm tăng khoảng 3% và chiếm gần 16,6% tổng số chuyến bay của hãng trong dịp cao điểm.

Vé máy bay "ngốn" hơn tháng lương, tôi bỏ ý định về quê ăn TếtVé máy bay 'ngốn' hơn tháng lương, tôi bỏ ý định về quê ăn Tết

Giá vé Tết cho chặng TP.HCM - Nghệ An hơn 12 triệu đồng khiến tôi lặng người, lòng muốn về nhưng ví tiền níu lại, buộc chọn ở lại trong nỗi nhớ nhà quay quắt.

Lộc Liên
