Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích
Sáng 16/11, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng được tiếp tục triển khai khẩn trương. Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Lực lượng được huy động bao gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Quân khu 5, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an, dân quân tự vệ địa phương. Đáng chú ý, các chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã được tăng cường đến hiện trường. Với khứu giác nhạy bén, những "chiến binh bốn chân" này đang được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão, nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận. Bên cạnh việc dùng các phương tiện thông thường, Quân khu 5 đã sử dụng máy bay không người lái (flycam) để khảo sát và khoanh vùng tìm kiếm từ trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian cứu hộ.
Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi và địa hình hiểm trở, nhưng với tinh thần "tất cả vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ và cả những chú chó nghiệp vụ vẫn đang nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích. Công tác tiếp tế lương thực, nước uống và các trang thiết bị y tế cũng được đảm bảo để hỗ trợ tốt nhất cho lực lượng cứu hộ. Tình hình tìm kiếm cứu nạn tại xã Hùng Sơn vẫn đang được các cấp, các ngành và dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao.
Như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin: Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11 tại khu vực thôn Pức (xã Hùng Sơn) – đoạn giáp ranh với xã Ch’ơm và xã Gari cũ. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, mặc dù thời tiết đang nắng ráo, một mảng đồi lớn bất ngờ đổ ập xuống, cuốn theo ước tính trên 1 triệu mét khối đất đá.
Khối đất đá khổng lồ đã vùi lấp hoàn toàn một đoạn tuyến đường ĐH 4 và khu vực canh tác của người dân. Chính quyền xác nhận có 3 người dân địa phương đang ở khu vực rẫy vào thời điểm xảy ra sự cố và hiện vẫn mất liên lạc. Các nạn nhân nghi bị vùi lấp gồm Hốih Z’Nút (sinh năm 1977), Zơrâm Nhô (sinh năm 1997), Bríu Thị Tép (sinh năm 1998).
Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, công tác cứu hộ, cứu nạn đã được triển khai khẩn trương với tinh thần "4 tại chỗ". Sở Chỉ huy tiền phương đã được thành lập ngay tại hiện trường để điều hành toàn bộ hoạt động tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng Công an, Đồn Biên phòng Ga Ry và dân quân xã Hùng Sơn tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm. Các phương tiện chuyên dụng như Flycam và chó nghiệp vụ cũng đã được huy động để hỗ trợ quan sát, khoanh vùng khu vực nghi có người bị nạn, đặc biệt là tại những vị trí địa hình dốc.
Ngay trong đêm, chính quyền xã Hùng Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ dân với 664 nhân khẩu ở hai thôn G'Lao và H'Juh ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa họ đến nơi tạm trú an toàn tại các trường học và các thôn lân cận. Lực lượng chức năng đã bố trí nơi ăn ở tạm thời, cung cấp lương thực, thực phẩm để ổn định đời sống cho bà con nhân dân, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị mất tích.
Cảnh sát giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà NộiXã hội - 1 giờ trước
Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời tiếp cận, giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt trong ngôi nhà 7 tầng đang cháy ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).
Thủ đoạn tinh vi lừa bán phụ nữ Mông sang Trung QuốcXã hội - 4 giờ trước
GĐXH – Những người phụ nữ Mông bị lừa bán sang Trung Quốc do nghèo đói và cạm bẫy mạng xã hội, để lại hậu quả tâm lý nặng nề. Cần nâng cao cảnh giác và tuyên truyền pháp luật để ngăn chặn tội phạm buôn người tại các xã vùng cao.
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?Xã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm.
91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ BaGiáo dục - 6 giờ trước
GĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.
Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đườngXã hội - 6 giờ trước
GĐXH - Từ 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường, tài xết lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.
Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trangXã hội - 17 giờ trước
Công an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.
Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạyXã hội - 20 giờ trước
Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.
Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh BìnhĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắtPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứuPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giápĐời sống
GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.