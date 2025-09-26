Sử dụng mùi hương trong phong thủy vào các vị trí này trong nhà ở để hút vận khí, tài lộc
GĐXH - Việc xông tinh dầu, đốt nến thơm rất quen thuộc với nhiều người. Nhưng bạn đã biết cách dùng mùi hương trong phong thủy nhà ở để hút vận khí, tài lộc, cải thiện vận may của mình chưa? Hãy đọc bài viết sau.
Chọn mùi hương phong thủy theo không gian nhà ở
Theo quan điểm phong thủy, mùi hương có tác dụng rất mạnh, giúp không khí trở nên trong lành, tác động đến trạng thái tinh thần và năng lượng sống của mỗi người.
Từng khu vực trong ngôi nhà cần một mùi hương riêng để khuếch tán nguồn năng lượng dương, mang lại sự thịnh vượng, may mắn và sức khỏe cho các thành viên.
Hành lang, lối vào
Lối vào là không gian đầu tiên bạn bước vào nhà và cũng là một phần quan trọng của phong thủy nhà ở. Bạn đặt hương thơm cho lối vào có thể ảnh hưởng đến phong thủy tổng thể của ngôi nhà, và vận may của những người sống trong ngôi nhà đó.
Theo phong thủy, đặt hương thơm thích hợp ở lối vào có thể giúp thu hút sự giàu có, lãng mạn và các lợi ích khác có lợi cho phong thủy nhà ở.
Vị trí tài lộc: Vị trí tài lộc của lối vào nằm chéo đối diện với cửa ra vào. Đặt hương cam chanh ở vị trí này có thể kích thích năng lượng tích cực, giúp cải thiện vận may sự nghiệp, đồng thời tăng cường tài lộc cho gia chủ.
Vị trí đào hoa: Vị trí đào hoa của lối vào nằm ở phía trước bên phải của cửa ra vào. Đặt hương hoa thơm ở vị trí này có thể giúp thu hút vận may, cải thiện mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh của ngôi nhà bạn ở.
Vị trí sự nghiệp: Vị trí sự nghiệp của cửa ra vào nằm ở phía trước bên trái của cửa. Đặt hương gỗ ở vị trí này có thể giúp vận may sự nghiệp, tạo ra bầu không khí yên tĩnh và trong lành, và cũng tăng cường may mắn của chủ nhà với những người có địa vị để giúp đỡ bạn trong công việc được tốt hơn.
Vị trí sức khỏe: Vị trí sức khỏe của lối vào nằm ở phía trước cửa. Đặt hương thơm ở vị trí này có thể tăng cường vận may, sức khỏe.
Cửa ra vào, phòng khách
Cửa ra vào là cửa lấy không khí vào, nhưng thường được dùng để để giày dép và các đồ lặt vặt khác. Phòng khách là nơi mọi người tụ họp.
Hai nơi này rất thích hợp để đặt máy khuếch tán hương thơm, bình xịt hương thơm và các vật dụng hàng ngày khác để khử mùi ở khu vực này. Mùi hương kinh giới được cho là sẽ giúp gắn kết các mối quan hệ bạn bè, giúp mọi người cảm thấy thoải mái, hào hứng khi trò chuyện.
Ngoài ra, phòng khách cũng thích hợp đặt một số cây hương liệu có mùi cam quýt, chanh hoặc các loại hoa màu vàng như quất, hoa cúc v.v…
Phòng học, phòng làm việc
Sử dụng mùi hương gỗ để cải thiện vận may trong sự nghiệp. Hương gỗ với mùi hương trung tính hơn có thể được sử dụng trong phòng học, văn phòng và các môi trường làm việc khác để tăng cường hào quang tích cực và phát triển nghề nghiệp.
Hoặc bạn cũng có thể sử dụng hương bạc hà cho không gian phòng khách và phòng làm việc. Hương thơm này giúp tăng cường sinh lực, đầu óc minh mẫn, cải thiện khả năng tập trung và nâng cao hiệu suất công việc.
Mặt khác, bạn sử dụng mùi oải hương, đặc biệt là hoa oải hương tươi có tác dụng mang lại cảm giác thư giãn.
Phòng ngủ
Mùi hương phù hợp cho phòng ngủ là những mùi hương giúp thư giãn, giảm căng thẳng và mang lại giấc ngủ ngon như: Hoa oải hương, lavender, chanh sả.
Phòng ngủ cũng thường là nơi tạo nên bầu không khí lãng mạn. Nếu bạn thích mùi hương nam tính, bạn có thể chọn hoa oải hương họ cam quýt, có mùi hương tương tự như nước hoa. Nếu bạn thích mùi hương nữ tính và quyến rũ, bạn có thể chọn nước hoa xạ hương trắng hoặc hoa hồng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt hoa hồng, hoa oải hương và các loại dầu thơm khác trong phòng ngủ có thể làm giảm căng thẳng và thúc đẩy giấc ngủ ngon.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thangỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.
Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sảnỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, đặt những đồ vật này trước cửa là chắn hết tài lộc lại còn dễ mang vận xui vào nhà.
Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm để tránh mâu thuẫn, giảm xung độtỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Có nhiều hàng xóm “hãm” khiến chúng ta khó lòng giải quyết. Hãy thử ngay mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm này để tránh mâu thuẫn, giảm xung đột.
Vật phẩm mang lại may mắn, xua đuổi vận xuiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc tìm kiếm những vật phẩm có thể xua đuổi vận xui, bảo vệ bản thân luôn là một nhu cầu thiết yếu. Trong đó, trang sức trừ xua đuổi vận xui để mang lại may mắn là một trong những lựa chọn được nhiều người ưa chuộng.
Mẫu nhà phong thủy 'đại kỵ' bạn nên tránh xaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Với xu hướng khác biệt hóa, rất nhiều mẫu nhà có thiết kế độc lạ được ưa chuộng. Tuy nhiên, xét về mặt phong thủy, những mẫu thiết kế lạ này đôi khi lại mang đến điều kém may mắn cho gia chủ.
Cách cân bằng nội khí trong nhà giúp không gian sống đẹp, tiện nghi, mang lại sự an tâm, thịnh vượng lâu dàiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nội khí trong phong thủy nhà ở không chỉ là dòng khí lưu chuyển ở không gian sống mà còn là biểu tượng cho sức mạnh, giá trị cốt lõi và năng lượng tinh thần của người chủ nhà.
Khí trong phong thủy nhà ở ảnh hưởng ra sao đến các thành viên trong gia đình?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Khí trong phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến mọi thành viên trong gia đình thông qua các phương diện sức khỏe, tài lộc, mối quan hệ xã hội và tâm trạng chung.
Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu như môi trường sống của chúng ta mất đi sự cân bằng của âm – dương sẽ kéo theo vô vàn những tác động tiêu cực đến con người. Vậy làm thế nào để tăng dương khí trong nhà. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây.
Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Tivi là đồ dùng thiết yếu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chọn nơi đặt tivi cũng là một việc không thể xuề xòa, bởi theo phong thủy vị trí đặt tivi có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ.
BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đạiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh công việc truyền hình, BTV Mạnh Cường còn có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Với phong cách ấm cúng và tối giản, ngôi nhà của anh không chỉ đẹp về mặt kiến trúc mà còn là chốn đi về bình yên, tràn ngập hạnh phúc.
Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sauỞ
GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.