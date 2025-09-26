Sử dụng mùi hương trong phong thủy vào các vị trí này trong nhà ở để hút vận khí, tài lộc

Chọn mùi hương phong thủy theo không gian nhà ở

Theo quan điểm phong thủy, mùi hương có tác dụng rất mạnh, giúp không khí trở nên trong lành, tác động đến trạng thái tinh thần và năng lượng sống của mỗi người.

Từng khu vực trong ngôi nhà cần một mùi hương riêng để khuếch tán nguồn năng lượng dương, mang lại sự thịnh vượng, may mắn và sức khỏe cho các thành viên.

Hành lang, lối vào

Lối vào là không gian đầu tiên bạn bước vào nhà và cũng là một phần quan trọng của phong thủy nhà ở. Bạn đặt hương thơm cho lối vào có thể ảnh hưởng đến phong thủy tổng thể của ngôi nhà, và vận may của những người sống trong ngôi nhà đó.

Theo phong thủy, đặt hương thơm thích hợp ở lối vào có thể giúp thu hút sự giàu có, lãng mạn và các lợi ích khác có lợi cho phong thủy nhà ở.

Vị trí tài lộc: Vị trí tài lộc của lối vào nằm chéo đối diện với cửa ra vào. Đặt hương cam chanh ở vị trí này có thể kích thích năng lượng tích cực, giúp cải thiện vận may sự nghiệp, đồng thời tăng cường tài lộc cho gia chủ.

Vị trí đào hoa: Vị trí đào hoa của lối vào nằm ở phía trước bên phải của cửa ra vào. Đặt hương hoa thơm ở vị trí này có thể giúp thu hút vận may, cải thiện mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh của ngôi nhà bạn ở.

Vị trí sự nghiệp: Vị trí sự nghiệp của cửa ra vào nằm ở phía trước bên trái của cửa. Đặt hương gỗ ở vị trí này có thể giúp vận may sự nghiệp, tạo ra bầu không khí yên tĩnh và trong lành, và cũng tăng cường may mắn của chủ nhà với những người có địa vị để giúp đỡ bạn trong công việc được tốt hơn.

Vị trí sức khỏe: Vị trí sức khỏe của lối vào nằm ở phía trước cửa. Đặt hương thơm ở vị trí này có thể tăng cường vận may, sức khỏe.

Cửa ra vào, phòng khách

Cửa ra vào là cửa lấy không khí vào, nhưng thường được dùng để để giày dép và các đồ lặt vặt khác. Phòng khách là nơi mọi người tụ họp.

Phòng khách cũng thích hợp đặt một số cây hương liệu có mùi cam quýt, chanh hoặc các loại hoa màu vàng như quất, hoa cúc v.v…

Hai nơi này rất thích hợp để đặt máy khuếch tán hương thơm, bình xịt hương thơm và các vật dụng hàng ngày khác để khử mùi ở khu vực này. Mùi hương kinh giới được cho là sẽ giúp gắn kết các mối quan hệ bạn bè, giúp mọi người cảm thấy thoải mái, hào hứng khi trò chuyện.

Phòng học, phòng làm việc

Sử dụng mùi hương gỗ để cải thiện vận may trong sự nghiệp. Hương gỗ với mùi hương trung tính hơn có thể được sử dụng trong phòng học, văn phòng và các môi trường làm việc khác để tăng cường hào quang tích cực và phát triển nghề nghiệp.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng hương bạc hà cho không gian phòng khách và phòng làm việc. Hương thơm này giúp tăng cường sinh lực, đầu óc minh mẫn, cải thiện khả năng tập trung và nâng cao hiệu suất công việc.

Mặt khác, bạn sử dụng mùi oải hương, đặc biệt là hoa oải hương tươi có tác dụng mang lại cảm giác thư giãn.

Phòng ngủ

Mùi hương phù hợp cho phòng ngủ là những mùi hương giúp thư giãn, giảm căng thẳng và mang lại giấc ngủ ngon như: Hoa oải hương, lavender, chanh sả.

Phòng ngủ cũng thường là nơi tạo nên bầu không khí lãng mạn. Nếu bạn thích mùi hương nam tính, bạn có thể chọn hoa oải hương họ cam quýt, có mùi hương tương tự như nước hoa. Nếu bạn thích mùi hương nữ tính và quyến rũ, bạn có thể chọn nước hoa xạ hương trắng hoặc hoa hồng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt hoa hồng, hoa oải hương và các loại dầu thơm khác trong phòng ngủ có thể làm giảm căng thẳng và thúc đẩy giấc ngủ ngon.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.