Sự nghiệp Hoàng Mèo, Tấn Bo trước khi bị bắt

Ngày 13/11, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 11 người về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự, khi mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp (Hiệp Đen) và đồng phạm. Trong số này, 10 người bị bắt tạm giam, gồm hai diễn viên hài Phạm Tấn Phúc (Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (Hoàng Mèo), ca sĩ Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc) cùng những người tham gia sản xuất, diễn xuất phim ca nhạc Huy Bến xe.

Trước khi bị bắt, Tấn Bo, Hoàng Mèo là nghệ sĩ hài được yêu mến.

Diễn viên Tấn Bo và Hoàng Mèo tại cơ quan điều tra.

Hoàng Mèo từ người nhắc tuồng đến đạo diễn, nhà sản xuất

Hoàng Mèo làm quen với hoạt động biểu diễn từ nhỏ tại Nhà Thiếu nhi Tân Bình, TP HCM. Những năm đầu theo nghề, anh diễn hài cùng Tiết Cương và Tô Hòa Thuận, đồng thời làm DJ tại một quán bar ở Long An để trang trải cuộc sống. Việc thường xuyên di chuyển giữa hai nơi khiến anh sớm dừng công việc DJ để tập trung biểu diễn tại TP HCM.

Tại sân khấu "Nụ Cười Mới" do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập, Hoàng Mèo vừa diễn, vừa xếp ghế, nhắc tuồng, chỉnh nhạc và phụ đạo diễn. Kinh nghiệm tích lũy sau cánh gà giúp anh mở rộng công việc sang đạo diễn chương trình truyền hình, ca nhạc và liveshow của các nghệ sĩ Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly.

Trên màn ảnh, anh góp mặt trong "Lật mặt: Nhà có khách", "Bố già" và "Nhà bà Nữ". Quen thuộc với khán giả qua những vai hài, Hoàng Mèo từng bày tỏ mong muốn thử sức với nhân vật phản diện có nội tâm phức tạp.

Nghệ sĩ Hoàng Mèo trước khi bị bắt.

Năm 2017, Hoàng Mèo cùng diễn viên Đại Ngọc Trâm mở sân khấu kịch Rubik tại quận 4, TP HCM. Mô hình này chỉ hoạt động một thời gian rồi đóng cửa. Khi kể về công việc tổ chức biểu diễn, anh cho biết áp lực lớn nhất là cân đối chi phí cho cả đoàn, từ ăn ở, đi lại đến quảng bá và bán vé. Năm 2023, anh ra mắt phim chiếu mạng "Tiểu thư và ba đầu gấu", đảm nhận vai chính kiêm nhà sản xuất.

Về đời tư, Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm quen nhau khi cùng làm việc tại "Nụ Cười Mới". Họ có hai con chung.

Tháng 4/2023, tại buổi giới thiệu "Tiểu thư và ba đầu gấu", nam diễn viên công khai chuyện ly hôn và cho biết hai người đã chia tay từ năm 2020. Khi nói về nguyên nhân đổ vỡ, anh tự nhận mình thiếu quan tâm đến vợ. Sau khi chia tay, hai con sống với mẹ, còn Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm vẫn trao đổi về công việc và cùng chăm sóc các bé.

Hoàng Mèo - Đại Ngọc Trâm trong một chương trình năm 2019.

Tấn Bo ghi dấu với những tiểu phẩm diễn cùng anh trai

Tấn Bo sinh ra trong gia đình có truyền thống sân khấu. Cha anh là nghệ sĩ cải lương Tấn Tài, mẹ là nghệ sĩ Như Ngọc. Được anh trai Tấn Beo dìu dắt, anh sớm theo nghề diễn. Hai anh em trở thành bộ đôi quen thuộc với khán giả qua các tiểu phẩm Năm Nổ về làng, Lên chùa bán nhang và Mơ làm ca sĩ. Họ cũng là những gương mặt được chú ý tại "Gala Cười" năm 2003.

Sau khi tách nhóm, Tấn Bo tiếp tục diễn hài và tham gia các phim: Khi đàn ông có bầu, Giấc mơ cổ tích, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Thương lắm đò ơi,... Khi nói về việc ngừng diễn chung, Tấn Beo cho biết anh muốn em trai có cơ hội tự lập và khẳng định mình trên sân khấu.

Tấn Bo (trái) - Tấn Beo thời đỉnh cao.

Tấn Bo và vợ - nhạc sĩ Xuân Nhi có 4 người con. Cuối năm 2019, vợ chồng anh lên tiếng về khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh. Theo Xuân Nhi, cô là người đứng ra vay tiền, còn Tấn Bo sau đó ký giấy nhận nợ. Nam diễn viên cho biết thời điểm ấy anh vẫn đi diễn để có thu nhập trả nợ.

Trong chương trình "Các ông bố nói gì?" năm 2020, Xuân Nhi kể gia đình gặp khó khăn trong kinh doanh sau khi sinh con thứ ba. Chị từng thấy chồng khóc một mình vào ban đêm, dù trước mặt vợ con anh ít khi bộc lộ nỗi buồn. Tấn Bo rơi nước mắt khi nghe vợ nhắc lại quãng thời gian ấy và nói muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ.

Về phía các con, nam nghệ sĩ từng chia sẻ con trai lớn Tấn Long có thời điểm nghỉ học từ cuối năm lớp 7 và muốn theo học nghề sửa máy tính. Tấn Bo cho biết vợ chồng anh tôn trọng lựa chọn của con, không muốn ép buộc khi con không phù hợp với việc học văn hóa. Anh mong các con trưởng thành, biết tự lập và sống có ích hơn là phải nối nghiệp cha.

Ở độ tuổi 50, Tấn Bo hiện duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Anh thỉnh thoảng nhận lời tham gia các dự án phim ảnh, chương trình giải trí, đồng thời dành thời gian cho gia đình.