Dàn 'Táo quân' đổ bộ World Cup 2026 trên sóng VTV, hứa hẹn bùng nổ tiếng cười

Trung tâm Truyền hình Thể thao (Đài Truyền hình Việt Nam) vừa hé lộ một đội hình khách mời đặc biệt chuẩn "Thiên đình" để cùng người hâm mộ sống trọn từng khoảnh khắc. Không phải ở những buổi chầu báo cáo cuối năm, lần này các nghệ sĩ được yêu thích bậc nhất của đại gia đình "Táo quân" sẽ là các khách mời đặc biệt của VTV tại World Cup 2026 từ ngày 12/6 đến 20/7.

Các nghệ sĩ "Táo quân" là khách mời đặc biệt của VTV bao gồm: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Thái Sơn, NSƯT Đức Khuê, Trung Ruồi, Duy Nam, Dũng Hớn...

Với những góc nhìn độc lạ, những màn tung hứng không biên giới hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá không chỉ đậm chất chuyên môn mà còn ngập tràn tiếng cười giải trí.

NSND Xuân Bắc tham gia các chương trình về World Cup 2026 trên sóng VTV.

Ngoài các nghệ sĩ từ "Táo quân", khách mời của FIFA World Cup 2026 trên VTV còn có Guitarist Trần Tuấn Hùng (Ban nhạc Bức Tường) và ca sĩ Quang Minh (Nhóm nhạc OPlus). Sự xuất hiện của hai người đàn ông mang tâm hồn nghệ sĩ nhưng sở hữu tình yêu bóng đá cuồng nhiệt này hứa hẹn tràn đầy cảm xúc và những chia sẻ vô cùng mới mẻ.

NSƯT Chí Trung cùng nhiều nghệ sĩ góp mặt trong các chương trình liên quan đến World Cup 2026.

Bóng đá và âm nhạc luôn có một điểm chung là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để kết nối hàng triệu trái tim, thổi bùng lên ngọn lửa đam mê. Bên cạnh những phân tích chiến thuật cân não, khán giả sẽ được thưởng thức những "bản hòa âm" đầy cá tính, gai góc nhưng không kém phần lãng mạn từ hai vị khách mời đặc biệt.



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