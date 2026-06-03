Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh Anh

Noo Phước Thịnh vừa khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ điển trai, lịch lãm trong các bức ảnh chụp tại buổi ra mắt sản phẩm mới của ca sĩ gồm 3 ca khúc: Nhấc máy, Cuộc gọi cuối (song ca cùng "Em xinh" 52Hz), Gọi cho anh.