Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh Anh
GĐXH - Noo Phước Thịnh tiếp tục "đốn tim" fan nữ trong buổi ra mắt sản phẩm mới, trong khi đó ca sĩ Trương Quỳnh Anh gây ngạc nhiên khi tiết lộ chiều cao của con trai Sushi.
Người đẹp Hải Phòng đăng quang Hoa hậu Việt Nam cách đây 24 năm là ai?Giải trí - 35 phút trước
GĐXH - Mai Phương - người đẹp quê Hải Phòng đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002. Hiện tại cuộc sống của cô ra sao?
Đàm Thu Trang bên 2 con: 'Mẹ học cách yêu dịu dàng hơn'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên hai con và cho biết, chính các con đã giúp cô học cách kiên nhẫn, dịu dàng và mạnh mẽ hơn trong hành trình làm mẹ.
Nancy Nguyễn trở lại với nghệ thuật sau 12 năm 'mất tích'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Tái xuất trên màn ảnh rộng sau 12 năm, người đẹp Nguyễn Công Nương (Nancy Nguyễn) đang tạo sức hút lớn tới khán giả.
Cô gái quê Hà Tĩnh thu hút tại Miss Grand Vietnam 2026Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Linh Nhi quê Hà Tĩnh được đánh giá sở hữu nhan sắc cá tính chuẩn tiêu chí Miss Grand Vietnam.
Siêu mẫu Anh Thư và NTK Đỗ Mạnh Cường trở lại đội hình quyền lực 'The Face Vietnam 2026'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Anh Thư, H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến và NTK Đỗ Mạnh Cường sẽ là những gương mặt quyền lực của chương trình The Face Vietnam 2026.
Phim 'Tây du ký' chiếu hè có phiên bản đặc biệtGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Phim 'Tây du ký' từng gây sốt trong tâm thức của người yêu phim bao thế hệ nay đã "lột xác" và có phiên bản rất đặc biệt.
Hình ảnh 3 người con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan HiểnGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi tự hào khoe hình ảnh 3 người con nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. Nữ kiện tướng dancesport chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: "Tết Thiếu nhi nhà em đây ạ".
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Quang Hùng MasterD, Dương Domic và MONO góp mặt trong 'Sao Concert' phiên bản 'Không giới hạn'Giải trí - 9 giờ trước
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Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khoe ảnh lúc nhỏ giống hệt bốGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Tiên Nguyễn, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, vừa chia sẻ lại khoảnh khắc thời thơ ấu nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Điều khiến nhiều người chú ý là gương mặt của cô được nhận xét có nhiều nét giống bố.
Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiếnGiải trí
GĐXH - Bức ảnh Phan Hiển đứng trước bộ sưu tập gồm nhiều huy chương và các loại cúp đã thu hút sự chú ý của khán giả. Theo tiết lộ của anh, đây là "kho vàng" của mình và của cả Khánh Thi.