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Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh Anh

Thứ tư, 18:40 03/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Noo Phước Thịnh tiếp tục "đốn tim" fan nữ trong buổi ra mắt sản phẩm mới, trong khi đó ca sĩ Trương Quỳnh Anh gây ngạc nhiên khi tiết lộ chiều cao của con trai Sushi.

Noo Phước Thịnh gây ' thương nhớ ' với sản phẩm mới và con trai Phạm Quỳnh Anh 14 tuổi - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh vừa khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ điển trai, lịch lãm trong các bức ảnh chụp tại buổi ra mắt sản phẩm mới của ca sĩ gồm 3 ca khúc: Nhấc máy, Cuộc gọi cuối (song ca cùng "Em xinh" 52Hz), Gọi cho anh.

Noo Phước Thịnh gây ' thương nhớ ' với sản phẩm mới và con trai Phạm Quỳnh Anh 14 tuổi - Ảnh 2.

Noo Phước Thịnh tiết lộ đây là chặng đường hứng khởi khi mang đến cho anh những trải nghiệm mới mẻ.

Noo Phước Thịnh gây ' thương nhớ ' với sản phẩm mới và con trai Phạm Quỳnh Anh 14 tuổi - Ảnh 3.

Vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu vừa chia sẻ hình ảnh buổi hẹn hò tại một khách sạn nhân dịp kỷ niệm 7 năm cưới.

Noo Phước Thịnh gây ' thương nhớ ' với sản phẩm mới và con trai Phạm Quỳnh Anh 14 tuổi - Ảnh 4.

Ông xã đã tặng Sara Lưu nhẫn kim cương và hoa mừng ngày cưới. Dương Khắc Linh và Sara Lưu tổ chức đám cưới vào năm 2019.

Noo Phước Thịnh gây ' thương nhớ ' với sản phẩm mới và con trai Phạm Quỳnh Anh 14 tuổi - Ảnh 5.

Ca sĩ Đông Nhi gây chú ý với hình ảnh mới nhất của mình. Nữ ca sĩ gợi cảm trong trang phục lộ lưng trần thon thả, gương mặt thần thái.

Noo Phước Thịnh gây ' thương nhớ ' với sản phẩm mới và con trai Phạm Quỳnh Anh 14 tuổi - Ảnh 6.

Diễn viên Thu Trang vừa chia sẻ hình ảnh đầy lãng mạn khi nắm tay ông xã Tiến Luật dạo bước trên bãi biển ngập tràn ánh nắng và cát trắng đầy thơ mộng. Thời gian gần đây cặp đôi có nhiều chuyến đi bên nhau "hâm nóng" tình cảm.

Noo Phước Thịnh gây ' thương nhớ ' với sản phẩm mới và con trai Phạm Quỳnh Anh 14 tuổi - Ảnh 7.

Diễn viên Tú Vi tạo dáng bên hoa trong khung cảnh thơ mộng nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ về nhan sắc, biểu cảm.

Noo Phước Thịnh gây ' thương nhớ ' với sản phẩm mới và con trai Phạm Quỳnh Anh 14 tuổi - Ảnh 8.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh mới đăng ảnh bên con trai Sushi nhân dịp quý tử tròn 14 tuổi. Anh chàng gây chú ý với chiều cao 1,82 m, vóc dáng cao lớn, chững chạc khi đứng cạnh mẹ.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh Anh - Ảnh 9.Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37

GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh gây bất ngờ trước nhan sắc ở độ tuổi 37, trong khi đó Nhật Kim Anh có những phút giây hạnh phúc khi đưa con gái đi tắm biển.

Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh Anh - Ảnh 10.Nancy Nguyễn trở lại với nghệ thuật sau 12 năm 'mất tích'

GĐXH - Tái xuất trên màn ảnh rộng sau 12 năm, người đẹp Nguyễn Công Nương (Nancy Nguyễn) đang tạo sức hút lớn tới khán giả.


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