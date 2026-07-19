Top 4 món ăn từ lá lốt thơm ngon bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình

Bò lá lốt

Một trong những món ăn từ lá lốt không thể bỏ qua đó là bò cuốn lá lốt. Đây là món ăn được nhiều người yêu thích nhờ sự hòa quyện giữa vị ngọt mềm của thịt bò và hương thơm đặc trưng của lá lốt. Không chỉ hấp dẫn về hương vị, món ăn này còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Một trong những món ăn từ lá lốt không thể bỏ qua đó là bò cuốn lá lốt.

Thay vì thưởng thức bò nướng lá lốt tại các quán ăn, bạn hoàn toàn có thể tự tay chế biến món ngon này ngay tại nhà. Chỉ cần một chút khéo léo trong cách tẩm ướp và nướng, bạn sẽ có ngay những cuốn bò lá lốt thơm lừng, đậm đà chẳng kém gì ngoài hàng.

Chả lá lốt

Nguyên liệu: Thịt ba chỉ 300g. Lá lốt 1 bó. Hành lá 3 nhánh. Gia vị tiêu, muối, dầu ăn, đường, nước mắm…

Cách chế biến: Thịt ba chỉ rửa sạch, cắt nhỏ rồi xay hoặc băm nhuyễn (băm tay sẽ giúp chả lá lốt ngon hơn). Lá lốt rửa sạch, để ráo, giữ nguyên lá to để cuốn, một phần băm nhuyễn trộn vào nhân. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ; hành khô bóc vỏ, băm nhuyễn.

Trộn thịt băm với hành lá, hành khô, lá lốt băm, hạt tiêu, hạt nêm, nước mắm, đường và bột ngọt. Thêm chút dầu ăn vào hỗn hợp để chả giữ được độ mềm, không bị khô khi chiên.

Món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn dễ làm, với nguyên liệu đơn giản và thời gian chế biến nhanh chóng.

Đặt mặt trái lá lốt lên thớt, múc nhân thịt vào giữa, dàn đều rồi cuộn lại thành hình trụ. Dùng xiên tre hoặc tăm cố định để chả không bị bung khi chiên. Đun nóng dầu trong chảo, cho chả lá lốt vào rán trên lửa nhỏ. Lật đều hai mặt để chả chín vàng đều, khi lá lốt có màu nâu đẹp mắt là có thể vớt ra.

Món chả lá lốt này có thể ăn kèm với cơm nóng hoặc bún, chấm kèm nước mắm chua ngọt càng làm tăng thêm hương vị hấp dẫn.

Trứng rán lá lốt

Món ăn từ lá lốt đơn giản khác mà bạn không nên bỏ qua đó là món trứng chiên. Món trứng chiên là một lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn gia đình, với sự linh hoạt trong việc kết hợp các nguyên liệu.

Bạn có thể chiên trứng với nhiều nguyên liệu khác nhau như hành tím, hành tây, cà chua và đặc biệt là lá lốt. Món trứng chiên lá lốt có màu sắc hấp dẫn, vị thơm ngon, là lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình Việt.

Nguyên liệu: Lá lốt 30g. Hành lá 10g. Trứng gà 3 quả. Gia vị dầu ăn, nước mắm, đường...

Món ăn từ lá lốt đơn giản khác mà bạn không nên bỏ qua đó là món trứng chiên.

Cách thực hiện: Rửa sạch lá lốt, sau đó thái thành sợi nhỏ. Hành lá cũng rửa sạch và cắt nhỏ. Cho hành lá, lá lốt vào tô, thêm vào 1 muỗng nước mắm. Đập trứng gà vào tô và dùng đũa hoặc cây đánh trứng để đánh đều hỗn hợp lên.

Đun nóng chảo với 10g dầu ăn, sau đó cho hỗn hợp trứng vào và dàn đều trên chảo để trứng chín đều. Chiên trứng trên lửa vừa cho đến khi mặt dưới chuyển sang màu vàng, sau đó dùng vá để lật trứng và chiên mặt còn lại.

Khi trứng đã chín vàng đều cả hai mặt, tắt bếp và cho trứng ra đĩa. Món trứng chiên lá lốt sẽ rất ngon khi ăn kèm với cơm nóng.

Lá lốt cuộn thịt chiên giòn

Nguyên liệu: Lá lốt 100g. Thịt heo 200g. Tôm 100g. Trứng gà 1 quả. Bột chiên giòn. Bắp cải 100g. Cà rốt 1/2 củ. Nấm mèo 50g. Hành lá 10g. Gia vị hạt nêm, tiêu, đường, muối, nước mắm.

Cách làm: Chọn lá lốt to, tươi, rửa sạch với nước muối loãng rồi để ráo. Tôm bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Thịt heo rửa sạch, xay hoặc băm nhỏ.

Nấm mèo ngâm nước cho mềm rồi cắt nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch và cắt hạt lựu. Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Bắp cải rửa sạch và bào sợi.

Món ăn có lớp ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt.

Kết hợp tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một tô lớn. Thêm 3 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột ngọt, một chút muối, nước mắm, và tiêu xay vào trộn đều. Để hỗn hợp thấm gia vị trong khoảng 15 phút.

Pha bột chiên giòn với nước lọc và trứng gà cho đến khi hỗn hợp trở nên sền sệt. Lấy một ít hỗn hợp nhân đã trộn, đặt vào giữa từng lá lốt, cuộn chặt và dùng tay kẹp lại để không bị bung ra khi chiên.

Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, nhúng từng cuốn lá lốt vào bột chiên giòn rồi cho vào chảo chiên vàng đều các mặt. Sau khi chiên xong, vớt ra để ráo dầu. Có thể thưởng thức món lá lốt cuộn thịt chiên giòn với tương ớt hoặc tương cà tùy thích. Món ăn có lớp ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt, chắc chắn sẽ làm bạn và gia đình đều thích.

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