Ăn thanh long ruột trắng hay ruột đỏ tốt hơn?
GĐXH - Thanh long là loại trái cây quen thuộc, giàu nước, chất xơ và vitamin C. Nhiều người băn khoăn liệu thanh long ruột trắng hay ruột đỏ bổ dưỡng hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hai loại đều có giá trị dinh dưỡng tương đồng, chỉ khác nhau một phần về thành phần các hợp chất chống oxy hóa và hương vị.
Thanh long ruột đỏ giàu chất chống oxy hóa hơn
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại thanh long nằm ở màu sắc tự nhiên của phần thịt quả. Thanh long ruột đỏ chứa nhiều betalain (đặc biệt là betacyanin) – nhóm sắc tố tạo nên màu đỏ tím đặc trưng và có khả năng chống oxy hóa. Trong khi đó, thanh long ruột trắng cũng chứa các chất chống oxy hóa nhưng hàm lượng thấp hơn. Ngoài ra, thanh long ruột đỏ thường có vị ngọt đậm và hương thơm rõ hơn so với thanh long ruột trắng.
Thanh long ruột trắng nhiều chất xơ hơn một chút
Theo một số bảng thành phần dinh dưỡng, cứ 100 g phần ăn được: Thanh long ruột trắng cung cấp khoảng 49 kcal, khoảng 1,7 g chất xơ. Thanh long ruột đỏ cung cấp khoảng 48 kcal, khoảng 1,3 g chất xơ. Sự chênh lệch này không đáng kể, vì vậy cả hai đều là lựa chọn phù hợp cho người muốn bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa.
Vitamin C và kali đều dồi dào
Cả hai loại thanh long đều cung cấp vitamin C và kali. Một số phân tích cho thấy thanh long ruột đỏ có thể chứa nhiều vitamin C hơn đôi chút, trong khi hàm lượng kali giữa hai loại gần như tương đương. Vitamin C góp phần tăng cường miễn dịch, tham gia hình thành collagen, còn kali hỗ trợ duy trì hoạt động của cơ, thần kinh và góp phần điều hòa huyết áp.
Nên chọn loại nào?
Nếu muốn bổ sung thêm các hợp chất chống oxy hóa, bạn có thể ưu tiên thanh long ruột đỏ. Nếu thích vị ngọt thanh và muốn tăng thêm một chút chất xơ trong khẩu phần, thanh long ruột trắng cũng là lựa chọn tốt. Các chuyên gia cho rằng, thay vì quá chú trọng chọn ruột đỏ hay ruột trắng, điều quan trọng hơn là ăn đa dạng các loại trái cây để bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.
Có nên bỏ lớp sát vỏ?
Phần thịt quả nằm sát lớp vỏ thường chứa nhiều hợp chất thực vật (phytochemicals) hơn phần thịt ở giữa. Vì vậy, sau khi rửa sạch vỏ, bạn có thể gọt vừa phải để giữ lại lớp thịt sát vỏ thay vì bỏ quá dày, giúp tận dụng thêm dưỡng chất.
Vì sao ăn thanh long ruột đỏ có thể khiến nước tiểu hoặc phân chuyển màu?
Sau khi ăn thanh long ruột đỏ, một số người có thể thấy phân hoặc nước tiểu chuyển sang màu đỏ hoặc hồng nhạt. Đây là hiện tượng bình thường do sắc tố betalain trong quả được đào thải ra ngoài, không phải dấu hiệu chảy máu đường tiêu hóa hay bệnh lý. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này kéo dài nhiều ngày hoặc xuất hiện dù không ăn thanh long, bạn nên đi khám để được xác định nguyên nhân.
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