Sữa chống nắng: Giải pháp bảo vệ da toàn diện mỗi ngày

Không chỉ có tia UVA, UVB, các tác nhân như ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại hay ô nhiễm cũng có thể tác động đến da. Vì vậy, lựa chọn sữa chống nắng phù hợp và sử dụng đúng cách là một phần cần thiết trong routine chăm sóc da hằng ngày.

1. Làn da cần được bảo vệ trước những tác nhân nào từ môi trường?

Mỗi ngày, làn da phải tiếp xúc với nhiều yếu tố từ môi trường, trong đó phổ biến nhất là tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời. Tia UVA có khả năng xuyên sâu hơn vào da và liên quan đến các dấu hiệu lão hóa do ánh sáng, trong khi tia UVB chủ yếu tác động lên lớp biểu bì, có thể gây đỏ da và bỏng nắng khi tiếp xúc quá mức.

Tuy nhiên, ánh nắng không phải yếu tố duy nhất làn da phải đối mặt. Ánh sáng nhìn thấy (VIS), tia hồng ngoại (IR) và các chất ô nhiễm trong môi trường cũng có thể góp phần làm gia tăng stress oxy hóa, ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng tự nhiên của da.

Trước những tác động diễn ra hằng ngày từ ánh nắng và môi trường, chống nắng nên trở thành một phần cần thiết trong quá trình chăm sóc da. Với kết cấu lỏng, dễ tán và tạo cảm giác nhẹ trên da, sữa chống nắng là lựa chọn phù hợp cho những người ưu tiên sự thoải mái khi sử dụng mỗi ngày. Bên cạnh kết cấu, người dùng cũng nên cân nhắc khả năng bảo vệ phổ rộng và mức độ phù hợp với đặc điểm làn da khi tìm hiểu các loại sữa chống nắng để lựa chọn phù hợp.

Làn da mỗi ngày tiếp xúc với nhiều tác nhân từ môi trường, không chỉ tia UV

2. Photoderm XDefense Ultra Fluid SPF50+, PA++++: Giải pháp bảo vệ da toàn diện trước tác nhân môi trường

Một trong những sản phẩm theo hướng bảo vệ da trước cả ánh nắng và tác động môi trường là sữa chống nắng Photoderm XDefense Ultra Fluid SPF50+, PA++++ đến từ Bioderma. Đây là sữa chống nắng cho da mặt và cổ, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Sản phẩm có kết cấu sữa lỏng, mỏng nhẹ, thấm nhanh và không để lại vệt, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Công thức kết hợp hai công nghệ chính:

• Công nghệ Environmental Active Defense: sử dụng hệ thống 3 màng lọc, hỗ trợ bảo vệ da trước UVB, UVA, UVA dài, ánh sáng nhìn thấy (VIS), tia hồng ngoại (IR) và ô nhiễm môi trường.

• Công nghệ Detox: tăng cường cơ chế giải độc tự nhiên và khả năng phòng vệ của da, hỗ trợ da đối phó tốt hơn với stress oxy hóa từ ánh nắng và ô nhiễm.

Sữa chống nắng Photoderm XDefense Ultra Fluid SPF50+, PA++++ hiện có hai phiên bản. Phiên bản không màu phù hợp nếu bạn yêu thích lớp chống nắng tự nhiên, không làm thay đổi tông da sau khi thoa.Trong khi đó, phiên bản màu Beige là sữa chống nắng nâng tone da giúp hiệu chỉnh nhẹ sắc da, mang lại lớp nền tự nhiên và giúp da trông đều màu hơn.

Sữa chống nắng Photoderm XDefense Ultra Fluid SPF50+, PA++++ (Màu Beige)

3. Cách sử dụng sữa chống nắng để duy trì hiệu quả bảo vệ da

Chọn được sản phẩm phù hợp mới là bước đầu, bởi hiệu quả chống nắng còn phụ thuộc vào cách bạn sử dụng trong ngày. Để lớp chống nắng phát huy tốt vai trò bảo vệ, bạn nên chú ý một số điểm sau:

• Thoa ở bước cuối của chu trình chăm sóc da buổi sáng: Sau các bước dưỡng da, thoa sữa chống nắng đều trên mặt và cổ trước khi trang điểm hoặc ra ngoài.

• Sử dụng lượng vừa đủ và tán đều: Không nên chỉ tập trung ở vùng má hay trán mà cần chú ý cả những khu vực dễ bị bỏ sót như tai, đường chân tóc và phần cổ thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

• Thoa lại khi cần thiết: Nếu ở ngoài trời trong thời gian dài, bạn nên thoa lại sữa chống nắng sau khoảng 3-4 giờ hoặc sớm hơn sau khi bơi, đổ nhiều mồ hôi hay lau mặt bằng khăn.

Nếu có trang điểm, bạn có thể thoa chống nắng thành lớp mỏng, tán đều và chờ sản phẩm ổn định trên da trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Việc duy trì thói quen chống nắng đều đặn sẽ giúp việc bảo vệ da trước các tác động từ ánh nắng và môi trường trở thành một phần tự nhiên hơn trong chăm sóc da hằng ngày.

Thoa sữa chống nắng đều lên mặt và cổ trước khi tiếp xúc với ánh nắng

Bảo vệ da trước ánh nắng và các tác động từ môi trường nên trở thành một phần quen thuộc trong quá trình chăm sóc da mỗi ngày. Với sữa chống nắng Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+, PA++++ của Bioderma, bạn có thêm lựa chọn sữa chống nắng tốt mỏng nhẹ cho vùng mặt và cổ, phù hợp để sử dụng hằng ngày. Dù lựa chọn sản phẩm nào, bạn vẫn nên thoa đủ lượng, thoa lại khi cần và kết hợp che chắn để hỗ trợ bảo vệ da tốt hơn trước tia UV và các tác động từ môi trường.

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