Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Thứ tư, 13:45 21/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Quang Dũng mới đây đã được Thanh Thảo hé mở về cuộc sống độc thân hiện tại trong căn biệt thự đậm chất Thiền. Ngoài ra, anh còn cho khán giả phần nào thấy sức khỏe sau 3 tháng điều trị và phục hồi chấn thương.

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang DũngThanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng

GĐXH - Thanh Thảo mới đây đã trở về Việt Nam và hội ngội cùng bạn bè tại biệt thự 400m2 của ca sĩ Quang Dũng. Qua những hình ảnh này, khán giả biết thêm về cuộc sống của ca sĩ Quang Dũng.

Quang Dũng mới đây đã chia sẻ căn bệnh mà anh cũng như bao người chủ quan hay mắc phải. Và vì chủ quan nên khi chơi thể thao, anh đã gặp sự cố rồi mất rất nhiều thời gian để hồi phục.

Quang Dũng chia sẻ: "Vì ham chơi mà quên cả sức lực, đến khi chấn thương cái lưng cái gối mới thấy tiếc đủ điều. 3 tháng qua tập trị liệu, châm cứu, phục hồi cơ và dây chằng... ai chỉ gì cũng làm theo vậy mà kéo dài đến tận 3 tháng. Đi đứng thì khó khăn, chân đau tê buốt còn bị hâm he là phải mổ, nghe mà mặt tái xanh".

Quang Dũng khoe ảnh đi chơi pickle ball sau 3 tháng phải trị liệu lưng và đầu gối.

Thực tế, không chỉ chấn thương lưng, khi bước sang tuổi U50, Quang Dũng gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe như: bệnh gout, tim mạch, huyết áp. Và để bản thân khỏe mạnh hơn, anh đã tìm đến các môn thể thao để cải thiện.

Quang Dũng tiết lộ anh đang chơi bộ môn pickle ball, tuy nhiên do những tháng trước phải dừng tập để điều trị chấn thương lưng nên giờ đây anh mới được ra sân. "Ngày nào cũng mong được ra sân trở lại, và hôm nay đã đỡ hơn nhiều, mình ra sân trở lại vì quá nhớ, nhớ không khí ở sân, nhớ lúc đánh được trận hay…", Quang Dũng trải lòng.

Anh cũng mong mỏi lần trở lại này có được năng lượng thật tốt, cân bằng mọi nhiệt thải của cơ thể. Tuy nhiên, vì từng chấn thương ở lưng, đầu gối nên Quang Dũng sẽ không hoạt động mạnh như trước. Hiện tại, anh vẫn thăm khám và theo sự tư vấn của bác sĩ điều trị.

Quang Dũng giờ ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương? - Ảnh 3.

Quang Dũng và vợ chồng Khắc Triệu - Cẩm Vân trong bữa tiệc tổ chức tại nhà anh.

Quang Dũng ở tuổi U50, ngoài chăm sóc sức khỏe, sống trong căn biệt thự lớn, anh còn bận rộn nhận show ca hát. Đối với Quang Dũng, từ sau khi mẹ qua đời, anh chọn kín tiếng, chỉ tập trung cho công việc.

Mới đây, khi Thanh Thảo trở về Việt Nam, anh đã mời "người cũ" đến căn biệt thự để tổ chức tiệc sinh nhật cho nhạc sĩ Khắc Triệu. Chính những cuộc tụ họp cùng bạn bè nghệ sĩ giúp tinh thần của Quang Dũng tốt hơn sau biến cố mất mẹ cách đây hơn một năm.

Quang Dũng giờ ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương? - Ảnh 4.

Quang Dũng gặp cú sốc tâm lý khi mẹ qua đời.

Quang Dũng được khán giả nhớ đến với một giọng ca đặc biệt trong làng âm nhạc. Giọng ca gốc Quy Nhơn lựa chọn nhạc trữ tình và nhạc Trịnh để theo đuổi. May mắn đến với Quang Dũng khi anh có dịp hát nhạc Trịnh tại quán Nhạc Sĩ với sự hiện diện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quang Dũng đã hát "Diễm xưa", "Biển nhớ"..., được Trịnh Công Sơn khen ngợi. Sau này, nhạc sĩ đã trực tiếp chọn bài hát phù hợp với chất giọng của Quang Dũng và hướng dẫn anh cách thể hiện tác phẩm.

Năm 2001, ca khúc "Biển nghìn thu ở lại" được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ký tặng, Quang Dũng đã chọn làm ca khúc chủ đề cho album riêng đầu tay của mình do Bến Thành Audio phát hành. CD bán dè chừng, dần dà vượt con số 5.000 bản. Giọng hát của Quang Dũng bắt đầu được nhiều người chú ý qua các sáng tác của Trịnh Công Sơn, Diệu Hương... Những năm đầu 2000, MV "Còn ta với nồng nàn" của Quang Dũng khi tham gia "VTV - Bài hát tôi yêu" đã thực sự đưa tên tuổi của Quang Dũng đến với số đông khán giả.

Ảnh: FBNV

Con trai Jennifer Phạm - Quang Dũng ngày càng chững chạc ở tuổi 17Con trai Jennifer Phạm - Quang Dũng ngày càng chững chạc ở tuổi 17

GĐXH - Bảo Nam, con trai Quang Dũng - Jennifer Phạm ở tuổi 17 có vóc dáng ngày càng chững chạc, trưởng thành.

