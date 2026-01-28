Sun Group xây 2 dự án với 12.000 phòng khách sạn, căn hộ chuẩn 5 sao phục vụ APEC 2027
Ngày 28/1, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt.
Lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc khởi công các dự án ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho thấy tinh thần "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả". Thủ tướng cũng nêu rõ, việc được đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là một vinh dự lớn đối với Việt Nam và đối với đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nói riêng. Từ kinh nghiệm của Việt Nam trong tổ chức 2 Hội nghị APEC trước đây (năm 2006 và 2017), một trụ cột làm nên thành công của Hội nghị là hạ tầng chiến lược và thời gian còn khoảng gần 2 năm để triển khai các dự án, Thủ tướng tin tưởng các dự án hạ tầng phục vụ APEC cũng sẽ góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.
Dự kiến, hai dự án được khởi công sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế,… chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc.
Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, được phát triển theo trục Đại lộ APEC, hai bên là các toà tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển…
Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng, tạo nên một "thành phố khách sạn" ngay giữa đảo ngọc Phú Quốc. Cụm công trình này được kỳ vọng sẽ biến Bãi Đất Đỏ thành một "Sydney thứ hai", đẳng cấp thế giới nhưng vẫn giàu bản sắc bản địa.
Hội tụ tại đây sẽ là 13 thương hiệu khách sạn cao cấp, thuộc sở hữu của 5 Tập đoàn khách sạn danh tiếng hàng đầu thế giới, trong đó rất nhiều thương hiệu xa xỉ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như SO, Conrad hay W Hotels.
Tập đoàn Accor sẽ đưa tới Bãi Đất Đỏ SO – thương hiệu khách sạn cao cấp gắn với thời trang, thiết kế và nghệ thuật; MGallery – dòng khách sạn boutique tôn vinh tính bản địa; Grand Mercure thiên về sự tiện nghi, đáp ứng yêu cầu của khách đoàn lớn.
Hilton Worldwide- tập đoàn sở hữu 18 thương hiệu khách sạn tại 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ xuất hiện với Hilton Hotels & Resorts, thương hiệu phục vụ khách MICE và du lịch cao cấp; đặc biệt là Conrad – cái tên vốn dành cho giới lãnh đạo, doanh nhân và các đoàn công vụ quốc tế.
Còn Marriott International – với hơn 30 thương hiệu dẫn đầu toàn cầu, dự kiến đưa tới Bãi Đất Đỏ những cái tên thượng hạng như W Hotels - nổi bật với thiết kế táo bạo, trải nghiệm thời thượng; Marriott Hotels chuyên phục vụ hội nghị và sự kiện chính trị, ngoại giao cấp cao; Westin với triết lý "well-being", phù hợp cho lưu trú dài ngày và các đoàn đối ngoại; hay Le Méridien và Courtyard by Marriott. Cùng với đó sẽ là những thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn Lotte, khẳng định năng lực đón tiếp các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và giới tinh hoa toàn cầu cho Phú Quốc.
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ thể hiện mức độ chuẩn bị bài bản hiếm có, thậm chí vượt chuẩn quốc tế của Phú Quốc, ngay cả khi so sánh với nhiều địa phương và quốc gia từng đăng cai APEC. Dự án có vị trí liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng, Công viên APEC, nằm trên trục Đại lộ APEC, kết nối thuận tiện tới Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc mở rộng chỉ trong 15–20 phút di chuyển. Quy hoạch dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và không gian công cộng, phục vụ đời sống đô thị, các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện, qua đó chuẩn bị nền tảng phát triển Phú Quốc hậu APEC 2027 với vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
Khởi công cùng ngày, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21 ha, tọa lạc trên sườn đồi, liền kề Bãi Đất Đỏ và Thị trấn Hoàng Hôn. Dự án được định hướng phát triển như một đô thị sinh thái đa chức năng, tích hợp lưu trú, dịch vụ và thương mại, với quy hoạch giao thông thân thiện môi trường. Khi hoàn thiện, dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú hiện đang rất cấp bách tại Phú Quốc và chuẩn bị tốt nhất cho APEC 2027.
Thực tiễn đăng cai APEC 2025 tại Gyeongju (Hàn Quốc) cho thấy, khi hạ tầng lưu trú và dịch vụ không đáp ứng đủ nhu cầu của hơn 20.000 đại biểu và lực lượng phụ trợ, nước chủ nhà buộc phải triển khai các giải pháp tình thế như điều phối lưu trú liên vùng và sử dụng du thuyền. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sự kiện, mà còn làm suy giảm hiệu ứng quảng bá hình ảnh quốc gia và khả năng tận dụng APEC như một đòn bẩy thu hút đầu tư, du lịch và hợp tác quốc tế giai đoạn hậu sự kiện.
Trong bối cảnh đó, việc triển khai các dự án quy mô lớn tại Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán được xem là bước chuẩn bị chủ động và căn cơ của đặc khu Phú Quốc và chủ đầu tư Sun Group, nhằm hình thành trung tâm tiếp đón, lưu trú, tổ chức sự kiện phục vụ tốt nhất cho APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng để Phú Quốc không chỉ đạt tới mục tiêu trở thành thành đô thị biển hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, mà còn là động lực phát triển của tỉnh An Giang và của cả nước.
Sun Group
