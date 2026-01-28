Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sun Group xây 2 dự án với 12.000 phòng khách sạn, căn hộ chuẩn 5 sao phục vụ APEC 2027

Thứ tư, 14:50 28/01/2026 | Xã hội

Ngày 28/1, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt.

Lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc khởi công các dự án ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho thấy tinh thần "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả". Thủ tướng cũng nêu rõ, việc được đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là một vinh dự lớn đối với Việt Nam và đối với đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nói riêng. Từ kinh nghiệm của Việt Nam trong tổ chức 2 Hội nghị APEC trước đây (năm 2006 và 2017), một trụ cột làm nên thành công của Hội nghị là hạ tầng chiến lược và thời gian còn khoảng gần 2 năm để triển khai các dự án, Thủ tướng tin tưởng các dự án hạ tầng phục vụ APEC cũng sẽ góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.

Dự kiến, hai dự án được khởi công sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế,… chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc.

Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, được phát triển theo trục Đại lộ APEC, hai bên là các toà tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển…

Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng, tạo nên một "thành phố khách sạn" ngay giữa đảo ngọc Phú Quốc. Cụm công trình này được kỳ vọng sẽ biến Bãi Đất Đỏ thành một "Sydney thứ hai", đẳng cấp thế giới nhưng vẫn giàu bản sắc bản địa.

Sun Group xây 2 dự án với 12.000 phòng khách sạn, căn hộ chuẩn 5 sao phục vụ APEC 2027 - Ảnh 1.

Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng, tạo nên một "thành phố khách sạn" ngay giữa đảo ngọc Phú Quốc.

Hội tụ tại đây sẽ là 13 thương hiệu khách sạn cao cấp, thuộc sở hữu của 5 Tập đoàn khách sạn danh tiếng hàng đầu thế giới, trong đó rất nhiều thương hiệu xa xỉ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như SO, Conrad hay W Hotels.

Tập đoàn Accor sẽ đưa tới Bãi Đất Đỏ SO – thương hiệu khách sạn cao cấp gắn với thời trang, thiết kế và nghệ thuật; MGallery – dòng khách sạn boutique tôn vinh tính bản địa; Grand Mercure thiên về sự tiện nghi, đáp ứng yêu cầu của khách đoàn lớn.

Hilton Worldwide- tập đoàn sở hữu 18 thương hiệu khách sạn tại 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ xuất hiện với Hilton Hotels & Resorts, thương hiệu phục vụ khách MICE và du lịch cao cấp; đặc biệt là Conrad – cái tên vốn dành cho giới lãnh đạo, doanh nhân và các đoàn công vụ quốc tế.

Còn Marriott International – với hơn 30 thương hiệu dẫn đầu toàn cầu, dự kiến đưa tới Bãi Đất Đỏ những cái tên thượng hạng như W Hotels - nổi bật với thiết kế táo bạo, trải nghiệm thời thượng; Marriott Hotels chuyên phục vụ hội nghị và sự kiện chính trị, ngoại giao cấp cao; Westin với triết lý "well-being", phù hợp cho lưu trú dài ngày và các đoàn đối ngoại; hay Le Méridien và Courtyard by Marriott. Cùng với đó sẽ là những thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn Lotte, khẳng định năng lực đón tiếp các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và giới tinh hoa toàn cầu cho Phú Quốc.

Sun Group xây 2 dự án với 12.000 phòng khách sạn, căn hộ chuẩn 5 sao phục vụ APEC 2027 - Ảnh 2.

Phú Quốc sẽ có "thành phố khách sạn" quy tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng đình đám nhất thế giới.

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ thể hiện mức độ chuẩn bị bài bản hiếm có, thậm chí vượt chuẩn quốc tế của Phú Quốc, ngay cả khi so sánh với nhiều địa phương và quốc gia từng đăng cai APEC. Dự án có vị trí liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng, Công viên APEC, nằm trên trục Đại lộ APEC, kết nối thuận tiện tới Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc mở rộng chỉ trong 15–20 phút di chuyển. Quy hoạch dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và không gian công cộng, phục vụ đời sống đô thị, các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện, qua đó chuẩn bị nền tảng phát triển Phú Quốc hậu APEC 2027 với vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Khởi công cùng ngày, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21 ha, tọa lạc trên sườn đồi, liền kề Bãi Đất Đỏ và Thị trấn Hoàng Hôn. Dự án được định hướng phát triển như một đô thị sinh thái đa chức năng, tích hợp lưu trú, dịch vụ và thương mại, với quy hoạch giao thông thân thiện môi trường. Khi hoàn thiện, dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú hiện đang rất cấp bách tại Phú Quốc và chuẩn bị tốt nhất cho APEC 2027.

Sun Group xây 2 dự án với 12.000 phòng khách sạn, căn hộ chuẩn 5 sao phục vụ APEC 2027 - Ảnh 3.

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ được quy hoạch bài bản, hình thành trung tâm lưu trú và tổ chức sự kiện chuẩn quốc tế, chuẩn bị chủ động cho APEC 2027 và phát triển Phú Quốc thành đô thị biển đẳng cấp quốc tế.

Thực tiễn đăng cai APEC 2025 tại Gyeongju (Hàn Quốc) cho thấy, khi hạ tầng lưu trú và dịch vụ không đáp ứng đủ nhu cầu của hơn 20.000 đại biểu và lực lượng phụ trợ, nước chủ nhà buộc phải triển khai các giải pháp tình thế như điều phối lưu trú liên vùng và sử dụng du thuyền. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sự kiện, mà còn làm suy giảm hiệu ứng quảng bá hình ảnh quốc gia và khả năng tận dụng APEC như một đòn bẩy thu hút đầu tư, du lịch và hợp tác quốc tế giai đoạn hậu sự kiện.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai các dự án quy mô lớn tại Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán được xem là bước chuẩn bị chủ động và căn cơ của đặc khu Phú Quốc và chủ đầu tư Sun Group, nhằm hình thành trung tâm tiếp đón, lưu trú, tổ chức sự kiện phục vụ tốt nhất cho APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng để Phú Quốc không chỉ đạt tới mục tiêu trở thành thành đô thị biển hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, mà còn là động lực phát triển của tỉnh An Giang và của cả nước.

Sun Group

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Pháp luật - 54 giây trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.

Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk

Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.

Dự báo những thay đổi trong tháng Chạp 2025 của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

Dự báo những thay đổi trong tháng Chạp 2025 của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo về thay đổi mọi mặt của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây.

Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng

Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính xúc phạm uy tín của lực lượng công an, người đàn ông ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày sinh Âm lịch của người kiếm tiền lặng lẽ nhưng rất chắc tay, âm thầm giàu có không ai biết

Ngày sinh Âm lịch của người kiếm tiền lặng lẽ nhưng rất chắc tay, âm thầm giàu có không ai biết

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là gắn liền với con đường kiếm tiền ổn định, sáng sủa và càng về sau càng dễ gặt hái thành quả.

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - TP Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Công tác tuyên truyền với thông điệp xuyên suốt "mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống".

Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026

Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, trong năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp dưới đây cần đặc biệt thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các mối quan hệ xung quanh.

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 26/1 - 27/1) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.

Điểm mới về đăng ký khai sinh cho trẻ sắp áp dụng, cha mẹ bắt buộc phải biết điều này

Điểm mới về đăng ký khai sinh cho trẻ sắp áp dụng, cha mẹ bắt buộc phải biết điều này

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Khai sinh là sự kiện hộ tịch xác định sự ra đời tồn tại của mỗi cá nhân. Việc đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh có ý nghĩa pháp lý đầu tiên chứng minh nhân thân của công dân cá nhân từ khi sinh ra cho đến chết.

Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhau

Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhau

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp đoàn viên, vui xuân mà còn mang một điểm đặc biệt về mặt tiết khí.

Xem nhiều

Thanh Hóa: Diễn biến mới nhất dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu

Thanh Hóa: Diễn biến mới nhất dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu

Xã hội

GĐXH – Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Thanh Hóa, Hòn Vọng Phu đổi sang màu trắng do quá trình thi công làm bong tróc rêu phong và bám đọng bột đá sau khi hoàn thành gia cố.

Tin sáng 28/1: Hà Nội duyệt chi hơn 30 nghìn tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây; miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Tin sáng 28/1: Hà Nội duyệt chi hơn 30 nghìn tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây; miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Xã hội
Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Thời sự
Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026

Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026

Đời sống
Thái Nguyên: Ai chịu trách nhiệm khi xe tải tung bụi, đe dọa an toàn giao thông tại dự án TĐC Bản Áng?

Thái Nguyên: Ai chịu trách nhiệm khi xe tải tung bụi, đe dọa an toàn giao thông tại dự án TĐC Bản Áng?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top