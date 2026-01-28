Tin sáng 28/1: Hà Nội duyệt chi hơn 30 nghìn tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây; miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27/1 đến ngày 29/1, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa ngày và đêm.

Cụ thể, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh vào cuối tháng 1.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng. Phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng; riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Như vậy từ 28-30/1, miền Bắc sẽ có những ngày trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần, trời ấm lên. Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh mới khiến trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ đêm 29/1 đến ngày 6/2/2026, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái tương tự, song mưa có xu hướng gia tăng cục bộ ở một số thời điểm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù; riêng Bắc Bộ trong thời kỳ từ chiều tối và đêm 30/01 đến ngày 31/01 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ 01/02, trời rét rõ hơn, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 31/1 đến ngày 3/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc khu vực này đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác ban ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu rủi ro.

Sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh Nội Bài

Từ 6h45 đến 8h30 ngày 27/1, sân bay Nội Bài ghi nhận 9 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Trong đó, 4 chuyến bị chậm giờ cất cánh do phải chờ thời tiết tốt lên.

Sương mù ở sân bay Nội Bài những ngày qua. Ảnh: NIA

Ở chiều đến, hai chuyến của Vietnam Airlines và một chuyến của Pacific Airlines hạ cánh tại sân bay Cát Bi. Một chuyến của Turkish Airlines hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Ngoài ra, một chuyến khác phải bay vòng, chờ thời tiết cải thiện trước khi hạ cánh xuống Nội Bài.

Đến 8h40 cùng ngày, hoạt động cất và hạ cánh tại Nội Bài đã trở lại bình thường.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách theo dõi lịch bay trên hệ thống màn hình tại nhà ga và cập nhật thông tin mới nhất từ hãng hàng không.

Tháng 1 và 2 hằng năm, không khí lạnh lệch đông mang theo hơi ẩm từ biển vào, miền Bắc thường xuất hiện sương mù dày, làm giảm tầm nhìn tại các sân bay và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Hà Nội duyệt chi hơn 30 nghìn tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây rộng 21 -24m

Ngày 27/1, tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề thứ 31, HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã thông qua nghị quyết về việc thống nhất sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP (xây dựng - chuyển giao).

Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.

Quy mô dự kiến khoảng 575,6 ha. Trong đó, diện tích Hồ Tây khoảng 520,9 ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng Hồ Tây); diện tích đất là 49,7 ha (đã bao gồm các hồ nhỏ khác).

Đối với tuyến đường ven Hồ Tây hiện dài khoảng 11.525m, sẽ được điều chỉnh mở rộng, cải tạo. Trong đó, đoạn phố Nhật Chiêu, phố Vệ Hồ, phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi, phố Quảng An, phố Quảng Bá điều chỉnh mở rộng, từ 8,5 - 9,5 m lên 21 - 24 m.

Những đoạn đường qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng đảm bảo phần đường 7 m mỗi bên và vỉa hè 5 m ở phía hồ nhằm giữ lại tối đa vườn hoa, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Đoạn đường Thanh Niên, phố Quảng Khánh sẽ giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên.

Đoạn phố Từ Hoa, phố Yên Hoa, phố Lạc Long Quân: Giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, cải tạo vỉa hè.

Ở các không gian quảng trường, bố trí 27 vị trí sàn ngắm cảnh xung quanh Hồ Tây; bố trí 2 vị trí quảng trường nổi là quảng trường Văn Cao và quảng trường bến Kim Ngưu.

Cũng tại chủ trương này, TP Hà Nội sẽ xây dựng 6 bến thuyền quanh hồ Tây gồm 3 bến chính, 3 bến phụ. Quỹ đất phát triển xung quanh hồ Tây, Hà Nội sẽ xây dựng: Công viên bốn mùa hoa, công viên Đầm Đông, vườn hoa Bến Chùm, ao Thủy Sứ, công trình thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe ngầm, công trình bảo vệ môi trường, chiếu sáng cảnh quan, các show diễn thực cảnh.

Dự kiến tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 30.000 tỉ đồng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030 theo phương thức đối tác công tư PPP - loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Để phục vụ khởi công dự án trên, Hà Nội cũng sẽ khởi công dự án đầu tư thành phần ban đầu để cải tạo, mở rộng tuyến đường Quảng An từ Phủ Tây Hồ đến Phố Từ Hoa với quy mô khoảng 3,4ha.

Theo Hà Nội, dự án thành phần trên sẽ có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 1.400 tỉ đồng, thực hiện từ quý I/2026 đến quý II/2027.

Nhận 400 triệu đồng từ tài khoản lạ, thầy giáo làm điều bất ngờ

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, sáng 23/1, Công an xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ) đã xác minh, hỗ trợ hoàn trả số tiền 400 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho một công dân nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Nhận 400 triệu đồng từ tài khoản lạ, thầy giáo trình báo công an tìm người trả lại. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước đó, ngày 21/1, Công an xã Tu Vũ tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Tiến Thanh (sinh năm 1994, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; giáo viên Trường THPT Tản Đà) về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ đứng tên người nước ngoài. Do không có quan hệ hay giao dịch liên quan, anh Thanh lo ngại số tiền có thể liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nên đã chủ động trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh, Công an xã Tu Vũ xác định, người chuyển tiền là anh Liu Xiaojun (sinh năm 1995, quốc tịch Trung Quốc), đang lưu trú tại tỉnh Lạng Sơn để kinh doanh. Do không thông thạo tiếng Việt, trong quá trình thanh toán tiền hàng, anh Liu đã chuyển nhầm số tiền trên.

Ngày 23/1, Công an xã Tu Vũ mời hai bên đến trụ sở làm việc, đối chiếu giao dịch và tổ chức hoàn trả. Trước sự chứng kiến của lực lượng công an, anh Nguyễn Tiến Thanh đã chuyển trả đầy đủ 400 triệu đồng cho anh Liu Xiaojun.

Khởi tố người giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi

NLĐ đưa tin, ngày 27-1, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can nữ giúp việc liên quan vụ bạo hành bà cụ 90 tuổi.

Bà cụ bị người giúp việc bẻ cổ. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ngày 12-1 Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. bị đột quỵ nên thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Khi qua thăm mẹ, anh C. phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C. phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N., nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định, làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa bà N. đi giám định thương tích.

Dữ liệu camera cho thấy người giúp việc liên tục quát mắng, chửi bà cụ, dù bà phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt. Bên cạnh đó, người giúp việc nhiều lần bắt bà cụ "ngồi thẳng lên". Khi cụ không thể ngồi thẳng đầu, cụ bị giúp việc tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh dã man.

Đáng chú ý, việc dùng bạo lực này diễn ra cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

Được biết, người giúp việc được gia đình thuê chăm sóc cụ bà với mức lương khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng.

