SUV hạng A giá 142 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, trang bị tiện nghi, an toàn cao, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH phù hợp với người chưa giàu
GĐXH - SUV hạng A có giá rẻ nhất thị trường chỉ 142 triệu đồng của Hyundai, dễ hút khách hơn Kia Morning và Grand i10 cạnh tranh sát ván với mảng xe điện.
SUV hạng A của Hyundai đẹp long lanh, trang bị tiện nghi, an toàn cao, siêu tiết kiệm xăng
Hyundai Motor India Limited đã ra mắt phiên bản cập nhật của mẫu SUV cỡ nhỏ Hyundai Exter tại thị trường Ấn Độ.
Exter mới được nâng cấp đáng kể về ngoại thất, tăng vẻ mạnh mẽ đặc trưng SUV. Xe có phần đầu thiết kế lại với chi tiết trang trí trung tâm mới, lưới tản nhiệt cập nhật, cản trước/sau chỉnh sửa và bộ mâm hợp kim cắt kim cương mới. Ngoài ra còn có cánh gió kiểu cánh mới, cửa hậu thiết kế lại và chi tiết cột C mới, tạo dáng vẻ thể thao hơn ở phía sau. Hyundai tiếp tục định vị Exter là mẫu SUV cao nhất trong phân khúc, đồng thời có chiều dài cơ sở lớn nhất, giúp tăng không gian trần và khoang cabin. Kích thước xe gồm dài 3.830 mm, rộng 1.723 mm và cao 1.643 mm (có thanh giá nóc), chiều dài cơ sở 2.450 mm.
Bên trong, Exter được nâng cấp với khoang nội thất cao cấp hơn với tông màu kép xanh Navy và xám. Xe có bảng táp-lô họa tiết carbon 3D và vô-lăng thể thao dạng D-cut. Hyundai cũng lần đầu trang bị bàn đạp kim loại trong phân khúc, tăng chất thể thao. Các nâng cấp khác gồm tựa tay ghế lái có thể gập, chất liệu ghế mới và cải thiện công thái học.
Tiện nghi được nâng cấp với ghế lái chỉnh độ cao và tựa đầu hàng ghế sau có thể điều chỉnh, nay là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Exter vẫn duy trì không gian cabin rộng rãi cùng dung tích cốp 391 lít.
Về công nghệ, Exter có camera hành trình (dashcam) lần đầu trong phân khúc, cùng kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay. Hành khách phía sau có thêm cổng sạc USB Type-C. Xe hỗ trợ hơn 60 tính năng xe kết nối Bluelink và hơn 300 lệnh điều khiển bằng giọng nói tích hợp, hoạt động cả khi không có internet. Các trang bị khác gồm cửa sổ trời chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số và cập nhật OTA cho bản đồ và hệ thống giải trí.
Exter 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng Kappa 1.2L, đi kèm hộp số sàn hoặc AMT. Hyundai nhấn mạnh đây là mẫu SUV duy nhất trong phân khúc dùng động cơ xăng 4 xi-lanh vận hành êm ái. Xe cũng có phiên bản CNG với hệ thống bình đôi. Phiên bản này nay có bánh dự phòng đặt dưới gầm, giúp giải phóng không gian cốp và cung cấp khoảng 225 lít dung tích chứa đồ thực tế.
An toàn vẫn là điểm mạnh của Exter với hơn 45 tính năng an toàn nâng cao, cùng 30 tính năng an toàn tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Điểm nổi bật gồm 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), đảm bảo an toàn tốt hơn trên toàn dải sản phẩm.
Exter mới có 7 màu đơn sắc và 1 tùy chọn hai tông màu, bao gồm hai màu mới là Golden Bronze và Titanium Black Matte. Các màu khác gồm Titan Grey, Atlas White, Starry Night, Titanium Black và Ranger Khaki, cùng tùy chọn Ranger Khaki hai tông với mái đen.
Giá SUV hạng A Hyundai Exter
SUV hạng A Hyundai Exter giá khởi điểm từ 5,79,900 Rs (khoảng 142 triệu đồng).
Phiên bản Exter 2026 có nhiều biến thể với các tùy chọn động cơ xăng số sàn (MT), xăng số tự động AMT và CNG. Các phiên bản xăng số sàn có giá từ 5,79,900 Rs cho bản HX 2 đến 8,35,900 Rs cho bản HX 8. Các phiên bản AMT có giá từ 6,90,900 Rs đến 9,41,900 Rs cho bản cao cấp HX 10. Phiên bản CNG có giá từ 6,99,900 Rs cho HX 2 đến 9,40,900 Rs cho HX 8 (tất cả đều là giá xuất xưởng). Hiện khách hàng có thể đặt xe tại các đại lý và nền tảng trực tuyến.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng thiết kế phong cách, đi gần 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha, chỉ ngang xe đạpGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin lithium cho quãng đường gần 100km/lần sạc và mức giá chỉ từ 13,8 triệu đồng.