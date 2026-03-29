SUV hạng A giảm giá sốc, KIA Sonet, Suzuki Fronx rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua

SUV hạng A giảm giá sốc

Trong thời gian này, nhiều SUV hạng A sử dụng động cơ đốt trong như Suzuki Fronx, Suzuki Jimny, KIA Sonet hay Hyundai Venue đồng loạt được điều chỉnh giá và tăng ưu đãi, đưa mức giá khởi điểm thực tế xuống còn hơn 400 triệu đồng.

SUV hạng A Suzuki Fronx

Suzuki Fronx cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam.

Đáng chú ý nhất là Suzuki Fronx khi "tân binh" này mới gia nhập thị trường chưa lâu nhưng đã nhanh chóng tham gia "cuộc chiến" bằng loạt ưu đãi lớn với mức hỗ trợ 40-70 triệu đồng, bao gồm ưu đãi lệ phí trước bạ và quà tặng.

Với các phiên bản GL (giá niêm yết 520 triệu) và GLX Plus (649 triệu), hãng xe Nhật Bản giảm 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng với giá trị quy đổi từ 40-50 triệu đồng. Ưu đãi trên giúp giá khởi điểm của mẫu A-SUV này còn khoảng 480 triệu đồng.

Còn bản giữa Fronx GLX đang được giảm mạnh nhất với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng quà tặng với giá trị quy đổi khoảng 70 triệu đồng. Với giá niêm yết 599 triệu, giá bán thực tế của phiên bản này trong tháng 3 chỉ vào khoảng 530 triệu đồng.

SUV hạng A KIA Sonet

KIA Sonet mới được điều chỉnh giá niêm yết giảm 10-20 triệu tuỳ phiên bản.

Ở chiều ngược lại, mẫu xe nổi bật nhất phân khúc xe gầm cao cỡ A là KIA Sonet tiếp tục duy trì lợi thế bằng việc điều chỉnh giá niêm yết và tăng ưu đãi từ phía đại lý.

Hiện, giá xe KIA Sonet được THACO điều chỉnh giảm từ 10-20 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá niêm yết mới chỉ còn từ 489-609 triệu đồng. Kết hợp thêm khuyến mãi tại đại lý với giá trị từ 15-40 triệu, giá bán thực tế của Sonet chỉ còn khởi điểm từ 474 triệu đồng, thấp nhất phân khúc hiện nay.

SUV hạng A Hyundai Venue

Trong 2 tháng đầu năm 2026, doanh số của Hyundai Venue chỉ đạt 401 chiếc, khá khiêm tốn nếu so với đối thủ trực tiếp là KIA Sonet.





Trong khi đó, Hyundai Venue dù không có ưu đãi chính hãng nhưng vẫn được đại lý giảm giá mạnh.

Theo tư vấn bán hàng của một đại lý Hyundai Thành Công tại Hà Nội, mẫu xe cỡ nhỏ đang được giảm thêm bằng tiền mặt và một số phụ kiện với mức quy đổi từ 15-20 triệu đồng. Với giá niêm yết 499-539 triệu, Hyundai Venue đang được nhiều khách hàng "tậu" với giá thực tế khởi điểm chỉ từ 475-480 triệu đồng.

SUV hạng A Toyota Raize

Khác với các đối thủ, cái tên còn lại ở phân khúc - Toyota Raize (giá niêm yết 510-522 triệu tuỳ màu) lại gần như không có ưu đãi đáng kể trong tháng 3, ngoài một số quà tặng phụ kiện. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung hạn chế, khiến các đại lý không cần phải "xả hàng" bằng giảm giá.

Điều này cũng phần nào khiến Raize lép vế hơn về mặt cạnh tranh giá trong bối cảnh thị trường đang rất nhạy cảm với chi phí đầu vào. Trong 2 tháng đầu năm 2026, chỉ có 325 chiếc Raize được Toyota Việt Nam bán ra thị trường.

SUV hạng A giảm giá, người tiêu dùng hưởng lợi

Có thể thấy, việc nhiều mẫu xe đồng loạt giảm giá đã kéo mặt bằng chung của phân khúc SUV hạng A xuống mức thấp kỷ lục. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về giá mà còn phản ánh áp lực tồn kho và nhu cầu kích cầu sau giai đoạn trầm lắng đầu năm.

Ở chiều thuận lợi, những mẫu xe SUV cỡ A vẫn duy trì được những lợi thế cốt lõi như giá bán dễ tiếp cận, thiết kế gầm cao nhỏ gọn phù hợp điều kiện giao thông đô thị và chi phí vận hành thấp.

Đây tiếp tục là lựa chọn hợp lý với nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ hoặc người chuyển dịch từ xe máy lên ô tô. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, yếu tố "vừa túi tiền" vẫn là điểm tựa quan trọng.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh đang gia tăng rõ rệt. Việc các mẫu sedan hạng B-C và MPV cỡ nhỏ liên tục giảm giá xuống ngưỡng 500-600 triệu đồng khiến khoảng cách giữa các phân khúc bị xóa nhòa.

Người tiêu dùng giờ đây có xu hướng sẵn sàng chi thêm tiền để sở hữu xe rộng rãi hơn, trang bị tốt hơn. Điều này trực tiếp thu hẹp tệp khách hàng truyền thống của SUV cỡ A, buộc các hãng phải tính toán lại chiến lược sản phẩm và giá bán.