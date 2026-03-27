Trải nghiệm SUV hạng A Kia Sonet giá 242 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ gây sốt thị trường
GĐXH - SUV hạng A Kia Sonet phiên bản mới với mức giá siêu rẻ chỉ 242 triệu đồng, rẻ hơn cả những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hiện nay nhằm thu hút khách hàng.
SUV hạng A Kia Sonet thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi
Kia Ấn Độ đã mở rộng dòng sản phẩm Sonet cho năm mẫu 2026 bằng việc giới thiệu các phiên bản số tự động mới ở các bản tiêu chuẩn và tầm trung.
Đối với những khách hàng chủ yếu di chuyển trong đô thị, thay đổi này giúp Sonet dễ sử dụng hơn mà không cần phải nâng cấp lên các phiên bản cao hơn. Đồng thời, nó cũng mở ra cơ hội cho nhiều người mua muốn sự tiện lợi của hộp số tự động với mức giá thấp hơn.
Dòng xe chạy xăng cũng nhận được một tùy chọn tự động mới. Trước đây, người mua phải chọn các phiên bản cao hơn mới có Sonet số tự động. Với việc hộp số này nay có mặt ở bản giá dễ tiếp cận hơn, mẫu SUV cỡ nhỏ trở thành lựa chọn thực tế hơn cho những ai tìm kiếm xe xăng số tự động trong phân khúc.
Các tùy chọn hệ truyền động vẫn không thay đổi. Phiên bản diesel tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L cho công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Các phiên bản xăng số tự động dùng động cơ tăng áp 1.0L cho công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Cả hai động cơ đều mang lại hiệu năng tốt cho nhu cầu đi lại hàng ngày, và việc bổ sung hộp số tự động giúp xe tiện lợi hơn trong điều kiện giao thông dừng–chạy.
Phiên bản diesel số tự động hiện có mặt trên các biến thể HTE (O), HTK (O), HTK+, và HTK+ (O). Trong khi đó, bản xăng tăng áp với hộp số ly hợp kép có thể được chọn ở các bản HTK (O) và HTK+ (O). Sự mở rộng này mang lại nhiều lựa chọn linh hoạt hơn cho người mua về trang bị, hộp số và mức giá.
Kia cũng bổ sung màu ngoại thất mới mang tên Magma Red trong lần cập nhật này. Sonet tiếp tục cung cấp các tính năng an toàn như 6 túi khí, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Các phiên bản cao cấp vẫn giữ các trang bị như hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, camera 360 độ và ghế thông gió.
Giá SUV hạng A Kia Sonet
Cập nhật đáng chú ý nhất là việc bổ sung hộp số tự động biến mô 6 cấp cho động cơ diesel trên biến thể HTE (O), có giá từ 9,77 lakh Rs (khoảng 242 triệu đồng).
Dòng xe chạy xăng cũng nhận được một tùy chọn tự động mới. Kia đã trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp cho biến thể HTK (O), có giá từ 9,89 lakh Rs (khoảng 245 triệu đồng).
Trong phân khúc SUV dưới 4 mét, Sonet cạnh tranh với Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO và Maruti Suzuki Brezza. Những tùy chọn số tự động mới này có thể giúp mẫu xe trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng đề cao sự tiện lợi trong việc di chuyển hàng ngày.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
