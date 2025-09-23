SUV hạng B giảm giá sốc, thậm chí chỉ ngang xe hạng A: Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander rẻ chưa từng thấy

SUV hạng B Mitsubishi Xpander giảm đến 100% lệ phí trước bạ

Các phiên bản cao như Xpander AT Premium và AT được tặng 100% lệ phí trước bạ,

Mitsubishi Motor Việt Nam tiếp tục ưu đãi mạnh cho dòng MPV bán chạy của mình là Xpander trong tháng 9/2025 nhằm kích cầu và đẩy hàng tồn trước khi đón phiên bản nâng cấp mới.

Cụ thể, các phiên bản cao như Xpander AT Premium và AT được tặng 100% lệ phí trước bạ, kèm quà tặng với tổng giá trị tối đa lên tới 95 triệu đồng. Với mức ưu đãi này, Xpander AT Premium giảm tới 66 triệu đồng, chưa kể các quà tặng khác từ phía đại lý. Khách hàng mua Xpander AT được giảm số tiền tương đương 60 triệu đồng...

Đối với bản tiêu chuẩn số sàn Xpander MT, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 28 triệu đồng. Còn mẫu MPV lai SUV Xpander Cross cũng được ưu đãi tương tự 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng với tổng giá trị khoảng 75 triệu đồng.

Hiện, Mitsubishi Xpander có 4 phiên bản, giá bán dao động 560 - 698 triệu đồng.

Đánh giá xe SUV hạng B Mitsubishi Xpander

Mitsubishi là một trong những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm qua. Doanh số luỹ kế 8 tháng đầu năm của mẫu xe này là 10.646 chiếc, chỉ kém một chút so với "vua bán tải" Ford Ranger (với 10.899 chiếc).

SUV hạng B Mitsubishi Xforce giảm 100% phí trước bạ

Phí lăn bánh của Xforce GLX giảm khoảng 60 triệu

Mẫu xe bán chạy thứ hai của hãng Nhật Bản là Xforce có khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ ở bản tiêu chuẩn GLX trong tháng 9. Với giá niêm yết 599 triệu đồng, chi phí lăn bánh của Xforce GLX giảm khoảng 60 triệu, còn 539 triệu đồng.

Các phiên bản cao là Xforce Premium (680 triệu đồng) và Ultimate (705 triệu đồng) nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 34-35,5 triệu đồng, chưa kể một số quà tặng hiện vật từ đại lý.

Đánh giá xe SUV hạng B Mitsubishi Xforce

Ra mắt đầu năm 2024, Mitsubishi Xforce nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường, "chia lửa" hiệu quả cho người anh em Xpander. Trong 8 tháng đầu năm 2025, đã có 6.660 chiếc Xforce được bàn giao tới tay khách Việt.

SUV hạng B Toyota Veloz Cross giảm 100% lệ phí trước bạ

Veloz Cross được áp dụng ở mức cao nhất là 100%.

Toyota đang áp dụng ưu đãi tiền mặt tương đương 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe. Trong đó, mẫu MPV bán chạy Veloz Cross được áp dụng ở mức cao nhất là 100%.

Với giá niêm yết 638-660 triệu đồng, ưu đãi trên tương đương với giá trị khoảng 64-70 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký biển số, chưa kể các ưu đãi khác đến từ các đại lý.

Đánh giá xe SUV hạng B Toyota Veloz Cross

Dù chưa thể so sánh với đối thủ Mitsubishi Xpander, song Toyota Veloz Cross vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy tại thị trường ô tô Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm, doanh số lũy kế của Veloz Cross là 4.593 chiếc.

SUV hạng B Mazda CX-5 giảm 50% lệ phí trước bạ

Ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ cho mẫu Mazda CX-5.

Hãng xe đến từ Nhật Bản áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ cho mẫu Mazda CX-5. Đây là đợt giảm giá hiếm thấy của mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cỡ C này.

Với giá niêm yết các phiên bản là 749-979 triệu đồng, ưu đãi trên giúp khách hàng tiết kiệm 40-49 triệu đồng. Trong đó phiên bản tiêu chuẩn CX-5 Deluxe chỉ còn có giá 709 triệu đồng, giá chỉ ngang một số mẫu xe thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ B.

Đánh giá xe SUV hạng B Mazda CX-5

Trong 8 tháng đầu năm, THACO-Mazda đã bán ra tổng cộng 9.995 chiếc CX-5 và thường xuyên nằm trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất thị trường hàng tháng.

SUV hạng B Ford Ranger giảm đến 100% lệ phí trước bạ

Ford Ranger được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Trong tháng 9, "vua bán tải" Ford Ranger được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với hai phiên bản Ranger Sport và Wildtrak. Với giá bán lần lượt là 864 và 979 triệu đồng, ưu đãi trên tương đương với mức giảm 86 và 98 triệu đồng.

Các phiên bản còn lại là Ranger Raptor và XLS (XLS 4x2, XLS 4x4) được giảm với mức thấp hơn, tương đương với 50% lệ phí trước bạ.

Đánh giá xe SUV hạng B Ford Ranger

Mẫu xe bán tải nhưng Ford Ranger luôn nằm trong top đầu nhóm xe bán chạy nhất thị trường nhiều năm nay. Trong 8 tháng đầu năm 2025, đã có tới 10.899 chiếc Ranger được bán ra tại Việt Nam, chính thức vượt qua Mitsubishi Xpander (với 10.646 chiếc) để xếp ở vị trí cao nhất trong top xe bán chạy.

Vì sao SUV hạng B giảm giá mạnh?

Như vậy, trong tháng 9 này, một số mẫu xe SUV hạng B sau giảm giá đã tiệm cận phân khúc hạng A, khiến cuộc cạnh tranh càng gay gắt. Trong khi đó, mẫu Xpander vẫn giữ doanh số dẫn đầu phân khúc, nhưng cũng tung khuyến mãi lớn để giữ thế áp đảo.

Việc giảm giá ô tô phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính sách thuế, ưu đãi của nhà nước, chiến lược cạnh tranh của hãng, và tình hình thị trường. Tuy nhiên, khi mua hàng, khách hàng cần cẩn trọng với giảm giá của sản phẩm, cần hỏi rõ các chính sách liên quan tránh gặp rắc rối không cần thiết sau bán hàng.

Cẩn trọng với ưu đãi ảo, các chương trình giảm giá chỉ mang lại lợi ích nếu người mua thực sự có nhu cầu và biết cách lựa chọn thời điểm phù hợp. Người dùng nên chọn thời điểm mà mình cảm thấy đủ tiền và giá bán phù hợp thì mua xe.

Theo nhận định của các chuyên gia, tình trạng cung vượt cầu, các hãng tìm mọi cách cách đẩy hàng tồn, đại hạ giá, sẽ dẫn đến thị trường biến động rất khó đoán.

Theo giới kinh doanh, từ nay đến cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam sẽ còn chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt, xu hướng giảm giá khó dừng lại. Đặc biệt, các hãng xe buộc phải tung ưu đãi mạnh hơn trước sức ép từ chính sách hạn chế phương tiện chạy xăng, dầu tại khu vực lõi đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Đáng chú ý, đề xuất không cho đăng ký mới xe xăng tại vùng phát thải thấp, cùng với việc Hà Nội và TP.HCM là hai thị trường ô tô lớn nhất, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng tiêu dùng, khiến khách hàng cân nhắc nhiều hơn khi chọn mua xe trong thời gian tới.