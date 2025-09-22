Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông

Vào khoảng 8h20 ngày 22/9, Công an phường Sông Trí nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông dưới lòng sông Trí.

Thi thể anh S được phát hiện dưới sông. Ảnh:TL.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt nạn nhân. Qua xác minh, nạn nhân là anh N.K.S. (SN 1975, trú phường Sông Trí). Được biết, anh S. bị bệnh tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Hiện Công an phường Sông Trí đã làm việc với người thân để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức tang lễ, an táng.