Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông

Thứ hai, 12:32 22/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện thi thể một người đàn ông dưới sông Trí, thuộc địa bàn phường Sông Trí.

Vào khoảng 8h20 ngày 22/9, Công an phường Sông Trí nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông dưới lòng sông Trí.

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông - Ảnh 1.

Thi thể anh S được phát hiện dưới sông. Ảnh:TL.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt nạn nhân. Qua xác minh, nạn nhân là anh N.K.S. (SN 1975, trú phường Sông Trí). Được biết, anh S. bị bệnh tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Hiện Công an phường Sông Trí đã làm việc với người thân để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức tang lễ, an táng.

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải nghi bị sát hạiTá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải nghi bị sát hại

Quá trình khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng như: dao gọt hoa quả, đôi dép nữ màu nâu trắng, vỏ giấy ăn, chiếc ô màu xanh và một tấm thảm xốp.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải nghi bị sát hại

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải nghi bị sát hại

Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3

Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3

Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An

Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An

Đang câu cá, tá hỏa phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương

Đang câu cá, tá hỏa phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương

Cùng chuyên mục

5 con giáp EQ cao: Ứng xử khéo léo, xã giao bậc thầy

5 con giáp EQ cao: Ứng xử khéo léo, xã giao bậc thầy

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nổi bật nhờ khả năng thấu hiểu cảm xúc, hành xử tinh tế và khéo léo trong giao tiếp.

Hà Nội: Nữ sinh mất tích bí ẩn hơn 10 ngày, người thân phát hiện nhiều điểm bất thường

Hà Nội: Nữ sinh mất tích bí ẩn hơn 10 ngày, người thân phát hiện nhiều điểm bất thường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Nữ sinh đại học ở phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) rời nhà từ ngày 11/9 đến nay chưa liên lạc với gia đình. Nhiều tài sản cá nhân của nữ sinh như xe điện, ba lô… được phát hiện ở nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội.

Phú Thọ: Cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà vạn con ngự giữa thôn

Phú Thọ: Cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà vạn con ngự giữa thôn

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống chung với mùi hôi nồng nặc từ các trang trại nuôi gà quy mô lớn mọc lên giữa khu dân cư. Ngày qua ngày, dân kiến nghị, chính quyền xã vẫn không có động thái quyết liệt để xử lý dứt điểm.

Quầy tạp hóa '0 đồng' sẻ chia khó khăn với người nghèo ở Hà Tĩnh

Quầy tạp hóa '0 đồng' sẻ chia khó khăn với người nghèo ở Hà Tĩnh

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mỗi tháng hai lần, quầy tạp hóa “0 đồng” tại thôn Thống Nhất (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại mở cửa phục vụ người nghèo, góp phần sẻ chia khó khăn với bà con vùng quê còn nhiều thiếu thốn.

Sập cổng trường học ở Lào Cai khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Sập cổng trường học ở Lào Cai khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hai cháu nhỏ trong lúc trèo lên cổng sắt của trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười (tỉnh Lào Cai) thì bất bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ đè lên người cả hai khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão Ragasa cường độ rất mạnh giật trên cấp 17 dự báo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị có mưa rất to.

Ngày sinh Âm lịch của người khôn ngoan, hậu vận cực kì thịnh vượng

Ngày sinh Âm lịch của người khôn ngoan, hậu vận cực kì thịnh vượng

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường càng trưởng thành càng gặt hái nhiều thành công, cuộc sống viên mãn khi về già.

6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biết

6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biết

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 theo quy định mới.

Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoa

Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người mang trong mình tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những điều mới mẻ.

Chỉ cần biết quy định này người lao động sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chỉ cần biết quy định này người lao động sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Cần đáp ứng điều kiện gì để người lao động nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.

Xem nhiều

6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biết

6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biết

Đời sống

GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 theo quy định mới.

Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoa

Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoa

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người khôn ngoan, hậu vận cực kì thịnh vượng

Ngày sinh Âm lịch của người khôn ngoan, hậu vận cực kì thịnh vượng

Đời sống
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Đời sống
Tử vi tiết lộ: Qua tháng cô hồn, người có ngày sinh Âm lịch này xoá vận xui, tiền tài dư dả

Tử vi tiết lộ: Qua tháng cô hồn, người có ngày sinh Âm lịch này xoá vận xui, tiền tài dư dả

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top