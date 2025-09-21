Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải nghi bị sát hại
Quá trình khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng như: dao gọt hoa quả, đôi dép nữ màu nâu trắng, vỏ giấy ăn, chiếc ô màu xanh và một tấm thảm xốp.
Công an phường Móng Cái 3 (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, mới đây người dân bất ngờ phát hiện một thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy được giấu trong bao tải tại khu vực dốc U Bò, thôn Phủ Lục (phường Móng Cái 3). Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc.
Theo đó, vào sáng 18/9, có 2 người đàn ông đi mua keo trong đồi ở khu vực dốc U Bò (thôn Phù Lục, phường Móng Cái 3) đã vô tình phát hiện 1 chiếc bao tải nghi vấn.
Sau khi mở bao tải ra để kiểm tra thì 2 người tá hỏa thấy bên trong là thi thể phụ nữ đang phân hủy. Vụ việc nhanh chóng sau đó được cấp báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, tiến hành phong tỏa hiện trường . Cùng với đó, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng như: dao gọt hoa quả, đôi dép nữ màu nâu trắng, vỏ giấy ăn, chiếc ô màu xanh và một tấm thảm xốp.
Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, danh tính nạn nhân là chị Đ.T.T.H (SN 1984, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Chị H. được gia đình trình báo mất tích từ ngày 12/9, sau khi rời phòng trọ bằng xe máy BKS 16M5-0446.
Đáng chú ý, thời điểm phát hiện thi thể chị H., phương tiện xe máy của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.
