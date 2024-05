Tai nạn ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tài xế xe máy đi ngược chiều tử vong

Sáng 9/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Công an TP Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đang thụ lý, điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông do tài xế xe máy đi ngược chiều trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gây ra.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 8/5, tại Km 138+500 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra tại vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 1 xe máy.

Thời điểm trên, ô tô BKS 98D- 011.XX do anh N.V.C. (SN 1989, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển, va chạm với xe máy mang biển số 20N3- 21.XX do tài xế H.X.N. (SN 1964, trú tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên) điều khiển. Sau đó, ô tô 20LD- 006.XX do anh P.V.Đ. (SN 1987, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) va chạm tiếp với 2 xe trên.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế điều khiển xe máy tử vong, 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn của 2 tài xế ô tô và không phát hiện vi phạm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tài xế H.X.N. điều khiển xe máy đi ngược chiều vào cao tốc.

Hiện vụ việc do Công an TP Phổ Yên thụ lý điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.