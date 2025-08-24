Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh

Từ chiều 23/8, đồng loạt các phương tiện tàu, thuyền của ngư dân xã Phú Nghĩa cập bờ, vào khu neo đậu sâu trong Lạch Quèn để tránh trú bão.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, trong ngày 23/8, ngư dân tại các xã ven biển Nghệ An đồng loạt tạm dừng hoạt động khai thác hải sản, nhanh chóng đưa tàu thuyền về bến an toàn.

Cùng với đó, bà con cũng tranh thủ tiêu thụ lượng hải sản vừa đánh bắt, lau dọn phương tiện, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống bão như, đưa tàu vào khu neo đậu an toàn, gia cố dây neo, chằng buộc chắc chắn, bổ sung lốp cao su để giảm va đập và thu gom ngư cụ trước khi bão đổ bộ.

Tại các cửa lạch lớn như Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn, không khí phòng chống bão đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đến sáng 24/8, dự kiến 100% tàu thuyền của ngư dân Nghệ An cập bến, neo đậu an toàn, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Phú Nghĩa cập cửa biển Lạch Quèn trong chiều ngày 23/8 để tránh trú bão.

Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân Nghệ An neo đậu tại nơi tránh trú.

Ngư dân tháo dỡ bóng đèn cao áp khỏi hệ thống giàn chiếu sáng để tránh thiệt hại khi gió lớn xảy ra lúc bão đổ bộ vào đất liền.

Ngư dân xã Phú Nghĩa cột dây thừng, ổn định chắc chắn phương tiện tại nơi neo đậu, tránh trú.

Ngư dân hối hả vận chuyển các loại hải sản khỏi tàu, thuyền trước lúc đưa phương tiện đi đến những khu neo đậu.

Ngư dân hối hả vận chuyển hải sản khỏi tàu vỏ sắt công suất lớn khi phương tiện vừa cập cảng cá Lạch Quèn, xã Phú Nghĩa.

Nhiều tàu vỏ sắt công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ của ngư dân cập bờ, vào khu neo đậu sâu trong cửa biển Lạch Quèn.

Ngư dân và tiểu thương nhanh chóng vận chuyển hải sản khỏi tàu thuyền để tìm nơi neo đậu.

Tàu thuyền của ngư dân di chuyển trên luồng tuyến Lạch Quèn để vào nơi tránh trú.

Các loại phương tiện tàu, thuyền kích thước nhỏ của ngư dân vào hẳn trong lạch nhỏ kín gió, có bờ đê ngăn cách để tránh trú.