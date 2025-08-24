Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh
GĐXH - Lo ngại bão số 5 có thể đổ bộ vào, nên ngư dân Nghệ An đồng loạt dừng hoạt động khai thác trên biển để cho tàu, thuyền trở về bến cảng, nhanh chóng tiêu thụ các loại hải sản.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, trong ngày 23/8, ngư dân tại các xã ven biển Nghệ An đồng loạt tạm dừng hoạt động khai thác hải sản, nhanh chóng đưa tàu thuyền về bến an toàn.
Cùng với đó, bà con cũng tranh thủ tiêu thụ lượng hải sản vừa đánh bắt, lau dọn phương tiện, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống bão như, đưa tàu vào khu neo đậu an toàn, gia cố dây neo, chằng buộc chắc chắn, bổ sung lốp cao su để giảm va đập và thu gom ngư cụ trước khi bão đổ bộ.
Tại các cửa lạch lớn như Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn, không khí phòng chống bão đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đến sáng 24/8, dự kiến 100% tàu thuyền của ngư dân Nghệ An cập bến, neo đậu an toàn, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.
Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân Nghệ An neo đậu tại nơi tránh trú.
Ngư dân và tiểu thương nhanh chóng vận chuyển hải sản khỏi tàu thuyền để tìm nơi neo đậu.
