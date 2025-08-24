Mới nhất
Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh

Chủ nhật, 12:09 24/08/2025
GĐXH - Lo ngại bão số 5 có thể đổ bộ vào, nên ngư dân Nghệ An đồng loạt dừng hoạt động khai thác trên biển để cho tàu, thuyền trở về bến cảng, nhanh chóng tiêu thụ các loại hải sản.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 1.

Từ chiều 23/8, đồng loạt các phương tiện tàu, thuyền của ngư dân xã Phú Nghĩa cập bờ, vào khu neo đậu sâu trong Lạch Quèn để tránh trú bão.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, trong ngày 23/8, ngư dân tại các xã ven biển Nghệ An đồng loạt tạm dừng hoạt động khai thác hải sản, nhanh chóng đưa tàu thuyền về bến an toàn.

Cùng với đó, bà con cũng tranh thủ tiêu thụ lượng hải sản vừa đánh bắt, lau dọn phương tiện, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống bão như, đưa tàu vào khu neo đậu an toàn, gia cố dây neo, chằng buộc chắc chắn, bổ sung lốp cao su để giảm va đập và thu gom ngư cụ trước khi bão đổ bộ.

Tại các cửa lạch lớn như Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn, không khí phòng chống bão đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đến sáng 24/8, dự kiến 100% tàu thuyền của ngư dân Nghệ An cập bến, neo đậu an toàn, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 2.

Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Phú Nghĩa cập cửa biển Lạch Quèn trong chiều ngày 23/8 để tránh trú bão.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 3.
Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 4.

Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân Nghệ An neo đậu tại nơi tránh trú.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 5.

Ngư dân tháo dỡ bóng đèn cao áp khỏi hệ thống giàn chiếu sáng để tránh thiệt hại khi gió lớn xảy ra lúc bão đổ bộ vào đất liền.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 6.

Ngư dân xã Phú Nghĩa cột dây thừng, ổn định chắc chắn phương tiện tại nơi neo đậu, tránh trú.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 7.

Ngư dân hối hả vận chuyển các loại hải sản khỏi tàu, thuyền trước lúc đưa phương tiện đi đến những khu neo đậu.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 8.

Ngư dân hối hả vận chuyển hải sản khỏi tàu vỏ sắt công suất lớn khi phương tiện vừa cập cảng cá Lạch Quèn, xã Phú Nghĩa.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 9.

Nhiều tàu vỏ sắt công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ của ngư dân cập bờ, vào khu neo đậu sâu trong cửa biển Lạch Quèn.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 10.
Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 11.

Ngư dân và tiểu thương nhanh chóng vận chuyển hải sản khỏi tàu thuyền để tìm nơi neo đậu.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 12.

Tàu thuyền của ngư dân di chuyển trên luồng tuyến Lạch Quèn để vào nơi tránh trú.

Lo bão đổ bộ, ngư dân Nghệ An hối hả đưa thuyền đi tránh- Ảnh 13.

Các loại phương tiện tàu, thuyền kích thước nhỏ của ngư dân vào hẳn trong lạch nhỏ kín gió, có bờ đê ngăn cách để tránh trú.

Bão số 5 Kajiki tăng cấp nhanh, khả năng đạt cực đại cấp 12 khi đổ bộ vùng biển ven bờ miền TrungBão số 5 Kajiki tăng cấp nhanh, khả năng đạt cực đại cấp 12 khi đổ bộ vùng biển ven bờ miền Trung

GĐXH - Bão số 5 Kajiki di chuyển nhanh và bắt đầu quá trình tăng cấp nhanh. Đến 25/8, tâm bão trên vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị, giật cấp 15.

Song Hoàng
