Tại sao món bánh trứng kiến lại khiến giới trẻ 'phát cuồng'?

Chủ nhật, 06:35 12/04/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Món bánh trứng kiến đang gây sốt mạng xã hội, mặc dù nhiều người bị dị ứng sưng húp mặt sau khi ăn nhưng giới trẻ vẫn "phát cuồng" với trào lưu ăn loại bánh này.

Trong thế giới ẩm thực vùng cao đa dạng của Việt Nam, bánh trứng kiến từ lâu đã được biết đến là một đặc sản của người dân tộc Tày vùng Đông Bắc. Thời gian gần đây, món ăn mang đậm bản sắc văn hóa này bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng, khiến giới trẻ từ khắp các tỉnh thành tìm kiếm và ăn thử.

Điểm thu hút đầu tiên chính là sự quý hiếm và tính thời điểm đặc biệt của món ăn. Không giống như những món ăn nhanh có sẵn quanh năm, bánh trứng kiến chỉ xuất hiện vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch hàng năm, đặc biệt rộ lên vào dịp Tết Thanh minh, khi loài kiến đen rừng vào mùa sinh trưởng mạnh nhất.

Việc phải chờ đúng mùa mới được thưởng thức tạo nên tâm lý mong đợi, biến việc tìm ăn bánh trứng kiến thành trào lưu đặc biệt trong năm. Giới trẻ hiện nay rất ưa chuộng các trải nghiệm "limited" (giới hạn), và bánh trứng kiến chính là một sản phẩm tự nhiên mang đúng tinh thần đó.

Dân mạng náo nức "đu trend" ăn thử bánh trứng kiến. (Ảnh chụp màn hình)

Về mặt vị giác, bánh trứng kiến mang đến sự bùng nổ hoàn toàn khác biệt so với những món bánh truyền thống. Lớp vỏ được làm từ gạo nếp nương thơm dẻo, bọc bên ngoài là lá vả đặc trưng, nhưng "linh hồn" lại nằm ở phần nhân. Những hạt trứng kiến nhỏ như hạt gạo, căng mọng, khi ăn sẽ vỡ tan trong miệng, tiết ra vị béo ngậy, bùi bùi xen lẫn chút mặn mà của gia vị.

Sự kết hợp giữa độ dẻo của nếp, mùi thơm ngai ngái của lá vả và cái "tách" giòn tan của trứng kiến tạo nên kết cấu món ăn rất thú vị, kích thích sự tò mò của những tâm hồn ăn uống luôn tìm kiếm sự mới lạ.

Sức hút của bánh trứng kiến không chỉ dừng lại ở hương vị mà còn nằm ở sự "mạo hiểm" đầy kích thích qua những màn thử thách dị ứng trên các nền tảng video ngắn. Vì trứng kiến chứa hàm lượng đạm cao và những protein lạ, không phải ai cũng có thể thưởng thức món ăn này.

Nhiều bạn trẻ tham gia trào lưu ăn bánh trứng kiến để xem mình có bị dị ứng không. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều nhóm bạn trẻ biến việc ăn bánh trứng kiến thành cuộc cá cược vui vẻ để xem ai là người có "cơ địa vàng" và ai sẽ phải dừng bước vì những nốt mẩn ngứa hay cảm giác "lăn tăn" trên da. Chính cái cảm giác hồi hộp, vừa ăn vừa lo nhưng cũng đầy phấn khích khi vượt qua "thử thách cơ địa" khiến nhiều cư dân mạng coi việc thưởng thức món đặc sản này thành một trải nghiệm giải trí, và bánh trứng kiến trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng thích thú khi thực hiện thử thách ăn bánh trứng kiến. "Vừa 'vượt chướng ngại vật' thành công xong các bác ơi! Cảm giác trứng kiến nổ lách tách trong miệng béo ngậy, dính thực sự. Mọi người nên thử miếng bé, nếu 30 phút sau không thấy có gì thì mới nên ăn nhé".

"Check-in hoàn thành thử thách bánh trứng kiến mùa này!"; "Công nhận cái mùi lá vả thơm dịu kết hợp với nhân trứng kiến đúng là cực phẩm. Bạn mình không ăn được, chỉ ngồi nhìn mình hưởng thụ mà nó tiếc hùi hụi"; "Thề là cái cảm giác vừa ăn vừa canh đồng hồ xem có bị dị ứng không nó kích thích kinh khủng. Nhưng công nhận là bõ công thử, vị béo bùi của nó khác hẳn với các loại bánh nếp thông thường. Team cơ địa khỏe mạnh điểm danh nào!"...

Là món ăn có hàm lượng đạm cao, nhiều bạn trẻ bị dị ứng ngay khi vừa thưởng thức. (Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù bánh trứng kiến đang "hot", cộng đồng mạng cũng bảo nhau thận trọng, nhiều bình luận đưa ra khuyến cáo không nên "nhắm mắt đu trend", những người có cơ địa dị ứng, từng có biểu hiện mẫn cảm với nhộng tằm, sữa ong chúa, trứng kiến hay các loại thực phẩm từ côn trùng khác không nên ăn. Mai Anh bình luận: "Thấy mọi người hào hứng thử thách chứ mình là mình can ngăn thật lòng đấy. Ai có tiền sử dị ứng hải sản hay nhộng tằm thì tốt nhất nên đứng ngoài cuộc thôi. Đạm trong trứng kiến rừng cực mạnh, không phải cứ muốn là đu được đâu, sức khỏe vẫn là trên hết".

