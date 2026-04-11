Làm bánh sừng bò bằng bánh tráng với nồi chiên không dầu
Phiên bản 'Việt hóa' của chiếc bánh biểu tượng nước Pháp sử dụng nguyên liệu đơn giản, có thể làm món ăn vặt xế chiều hay dịp cuối tuần.
Croissant hay còn gọi là bánh sừng bò có nguồn gốc từ Áo, song nổi tiếng và đã trở thành niềm tự hào của ẩm thực Pháp đương đại. Kỹ thuật làm bánh croissant đòi hỏi nhiều công phu, tỉ mỉ từng lớp bánh.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, món bánh này đã được "Việt hóa" theo cách không ai ngờ tới, trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hôi. Với cách này, bạn không tốn thời gian nhào bột, ủ mát mà chỉ cần các nguyên liệu đơn giản: bánh tráng, trứng gà, chút bột vani, bột nở, đường, sữa tươi, bơ lạt và có thể thêm chút bột quế.
Cách làm:
Khuấy đều trứng gà cùng bơ lạt đun chảy, sữa tươi, thêm chút đường, bột vani, bột nở, bột quế. Thấm từng miếng bánh tráng vào hỗn hợp trứng gà. Xếp 4 - 5 lớp bánh tráng lên nhau, cắt làm 3 cho có hình dạng như các tam giác.
Đặt các lớp bánh đã cắt lên nhau theo hướng so le, cuộn tròn, tạo hình giống chiếc sừng bò. Đem nướng trong nồi chiên không dầu 15 - 20 phút ở nhiệt độ 170 độ C. Có thể rắc chút đường, bột quế lên bề mặt bánh trước khi nướng, đồng thời nên làm nóng nồi chiên trước khi cho bánh vào nướng.
