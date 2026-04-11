Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên

Thứ bảy, 19:00 11/04/2026 | Ăn
GĐXH - Chế độ ăn hàng ngày với những món ăn bổ dưỡng có thể làm chậm quá trình xương bắt đầu “mất dần độ đặc” sau tuổi 40. Khám phá những món ăn bổ dưỡng giúp xương chắc khỏe cho người trung niên.

Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên năm 2026 - Ảnh 1.5 loại rau ‘vàng’ cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon

GĐXH - Phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung rau giàu sắt và vitamin. Khám phá 5 loại rau vàng giúp cải thiện sức khỏe.

Vì sao xương yếu dần sau tuổi 40?

Theo Tạp chí Y học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Huế, nguyên nhân chính khiến xương suy yếu sau tuổi 40 phần lớn do tuổi tác, nội tiết tố. Quá trình hủy xương diễn ra nhanh hơn quá trình tạo xương, đặc biệt ở phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.

Cùng với yếu tố nội tiết, việc ăn uống không đủ canxi, ít tiếp xúc với ánh nắng làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D. Nếu bữa ăn thiếu canxi, vitamin D, protein… xương sẽ "rút ruột" dần theo thời gian.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, việc can thiệp bằng lối sống và bổ sung dinh dưỡng hợp lý qua những bữa ăn hàng ngày có thể phòng ngừa, làm chậm quá trình ‘rỗng’ xương.

Nguyên tắc ăn uống để giữ xương chắc khỏe là bổ sung canxi từ thực phẩm tự nhiên, tăng cường vitamin D (cá, trứng, ánh nắng), đồng thời hạn chế ăn mặn để tránh thất thoát canxi.

Điều quan trọng, mọi người cần lưu ý ăn đúng cách để cơ thể hấp thu canxi tốt hơn. Những sai lầm phổ biến gồm: ăn quá mặn, uống nhiều cà phê, nước ngọt; ít vận động, ít ra nắng; chỉ bổ sung canxi mà thiếu vitamin D.

Món ngon giúp xương chắc khỏe để ngăn chặn tình trạng yếu xương sau tuổi 40

Cá kho nhừ ăn cả xương

Một nồi cá kho thơm, thịt mềm, xương nhừ không chỉ ngon cơm mà còn tốt cho xương. Xương cá mềm cung cấp nguồn canxi tự nhiên dễ hấp thu. Cá có thể chọn cá trắm, cá nục, cá cơm, cá trích…

Ảnh Lan Anh

Cách làm cá trắm kho

Nguyên liệu: 1 con cá trắm khoảng 1 kg, 200 g thịt ba chỉ, gia vị (ớt, riềng, hành, sả, mắm, muối, đường, xì dầu...).

Cách làm:

Làm sạch cá, dùng muối hoặc gừng, rượu để khử mùi tanh, đặc biệt là phần da. Ướp cá với gia vị trong khoảng 30 phút đến 2 giờ. Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vuông như thịt kho tàu, các loại rau củ gia vị rửa sạch, đập dập và thái nhỏ. Kho cá 2 lần với nước nóng để cá mềm và xương nhừ.

Lần 1 là đun tới gần cạn nước thì đổ thêm 1 lượt nước nóng nữa vào tới xâm xấp mặt cá và tiếp tục đun cạn. Phần thịt cá sẽ ngon mềm, xương cá cũng được chín nhừ mà ăn không cần bỏ xương.

Canh cua rau đay mồng tơi

Món canh thanh mát, giàu canxi tự nhiên, phù hợp ngày hè.

Mâm cơm ngày hè không thể thiếu canh cua rau đay mồng tơi

Nguyên liệu: Cua đồng, rau đay, mồng tơi, mướp

Cách làm: Cua làm sạch, lọc lấy nước. Cho nồi nước cua lên nấu sôi với lửa vừa để gạch cua không bị bể. Khi gạch cua đã tạo mảng và nổi lên trên, dùng đũa gạt qua một góc rồi cho mướp vào. Mướp chín thì bạn cho rau đay và mồng tơi vào, đảo nhẹ tay, nêm nếm lại gia vị và chờ canh sôi lại là được.

Tôm rim nhạt – nhỏ nhưng giàu canxi

Tôm chứa canxi và protein. Tôm nhỏ có thể ăn cả vỏ, góp phần bổ sung thêm canxi cho cơ thể.

Cách làm: Tôm rửa sạch, rim nhẹ với nước mắm, tiêu. Để món tôm rim ngon hơn, khi tôm và thịt đã thấm gia vị, đổ 50ml nước dừa vào chảo giúp thịt mềm hơn và tôm không bị khô, có vị ngọt tự nhiên.

Tôm rim tốt cho xương của người tuổi trung niên

Trứng hấp nấm mềm, dễ ăn và giàu dinh dưỡng

Món ăn mềm, dễ tiêu, giàu dinh dưỡng và vitamin D.

Nguyên liệu: Trứng gà, nấm (nấm hương, nấm rơm)

Cách làm: Đánh trứng với nước, thêm nấm đem hấp 10–15 phút là được.

Canh xương hầm củ quả

Nguyên liệu: Xương ống, cà rốt, củ cải

Cách làm: Hầm xương lâu, thêm rau củ, nêm nhạt và hạn chế nhiều mỡ.

Canh rau củ quả đảm bảo dinh dưỡng cho người tuổi trung niên

Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên năm 2026 - Ảnh 6.Gợi ý thực đơn mới kiểm soát đường huyết tốt, ngon miệng dễ nấu cho người trung niên

GĐXH – Người sau tuổi 40, đường huyết dễ tăng khi ăn uống không hợp lý. Những thực đơn mới, gần gũi với mâm cơm Việt tối ưu cho cơ thể tuổi trung niên, mọi người có thể tham khảo dưới đây.


Tin liên quan

Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhà

Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhà

Cách ngâm dâu tằm để lâu không mốc hỏng và lên men cho mùa hè

Cách ngâm dâu tằm để lâu không mốc hỏng và lên men cho mùa hè

Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thận

Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thận

3 dấu hiệu cơ thể “kêu cứu” sau tuổi 40 và những món ăn giúp cân bằng

3 dấu hiệu cơ thể “kêu cứu” sau tuổi 40 và những món ăn giúp cân bằng

Cùng chuyên mục

Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng rất dễ nhiễm hóa chất nếu không biết phân biệt

Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng rất dễ nhiễm hóa chất nếu không biết phân biệt

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Thói quen ăn loại rau này thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.

Làm bánh sừng bò bằng bánh tráng với nồi chiên không dầu

Làm bánh sừng bò bằng bánh tráng với nồi chiên không dầu

Ăn - 8 giờ trước

Phiên bản 'Việt hóa' của chiếc bánh biểu tượng nước Pháp sử dụng nguyên liệu đơn giản, có thể làm món ăn vặt xế chiều hay dịp cuối tuần.

Đây mới là những món ăn tốt cho người bị men gan cao

Đây mới là những món ăn tốt cho người bị men gan cao

Ăn - 11 giờ trước

GĐXH - Để xây dựng thực đơn cho người bị men gan cao, bạn có thể tham khảo một số món ăn có trong bài viết dưới đây.

Cách làm bao tử hầm tiêu xanh giòn sần sật, nước dùng ngọt thanh

Cách làm bao tử hầm tiêu xanh giòn sần sật, nước dùng ngọt thanh

Ăn - 14 giờ trước

Bao tử hầm tiêu xanh là món ngon lý tưởng cho gia đình. Miếng bao tử giòn sần sật, nước dùng ngọt thanh, quyện vị tiêu cay nồng vô cùng hao cơm.

Sau 40 tuổi nên chăm dùng 3 loại thịt này mỗi tuần

Sau 40 tuổi nên chăm dùng 3 loại thịt này mỗi tuần

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ rệt: quá trình trao đổi chất chậm lại, khối cơ suy giảm, nội tiết tố biến động và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính tăng dần. Trong bối cảnh đó, chế độ ăn uống – đặc biệt là cách lựa chọn và sử dụng thực phẩm giàu đạm như thịt – trở thành yếu tố then chốt để duy trì sức khỏe.

5 loại rau ‘vàng’ cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon

5 loại rau ‘vàng’ cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung rau giàu sắt và vitamin. Khám phá 5 loại rau vàng giúp cải thiện sức khỏe.

6 món ăn gắn mác 'healthy' nhưng có thể âm thầm gây rối loạn nội tiết

6 món ăn gắn mác 'healthy' nhưng có thể âm thầm gây rối loạn nội tiết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Một món ăn chỉ thực sự lành mạnh khi nó gần với dạng nguyên bản nhất và không bị “biến tướng” bởi đường, phụ gia hay cách chế biến.

Loại nước giảm cân thần kỳ áp dụng uống trong 15 ngày, cơ thể sẽ thon gọn, ai uống cũng sẽ giảm cân thành công!

Loại nước giảm cân thần kỳ áp dụng uống trong 15 ngày, cơ thể sẽ thon gọn, ai uống cũng sẽ giảm cân thành công!

Ăn - 1 ngày trước

Đây là loại "nước giảm cân" mà tôi thực hiện được 15 ngày với kết quả rất khả quan. Vóc dàng và gương mặt của tôi giờ không còn tròn đầy mà thon gọn hơn hẳn.

Cách ăn dứa hỗ trợ chữa sỏi thận và thải độc thận

Cách ăn dứa hỗ trợ chữa sỏi thận và thải độc thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dứa là loại trái cây quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Việc sử dụng dứa đơn giản sau đây có thể góp phần hỗ trợ thải độc thận hiệu quả hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường

Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là gợi ý thực đơn trong 7 ngày cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng phương pháp chế biến ít dầu mỡ và gia vị, người bệnh tiểu đường có thể tham khảo.

Xem nhiều

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

Ăn

GĐXH - Có nhiều cách chế biến đậu xanh để giải độc gan, bạn có thể tham khảo một số cách có trong bài viết sau.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Ăn
Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biết

Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biết

Ăn
Gợi ý thực đơn mới kiểm soát đường huyết tốt, ngon miệng dễ nấu cho người trung niên

Gợi ý thực đơn mới kiểm soát đường huyết tốt, ngon miệng dễ nấu cho người trung niên

Ăn
Loại nước uống thanh nhiệt, mát gan cho cơ thể tràn đầy sức sống

Loại nước uống thanh nhiệt, mát gan cho cơ thể tràn đầy sức sống

Ăn

