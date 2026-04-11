Đây mới là những món ăn tốt cho người bị men gan cao

Các món súp, cháo tốt cho men gan cao

Súp và cháo là những món ăn giàu dinh dưỡng, dễ ăn và dễ tiêu hóa. Khi lựa chọn món ăn này trong thực đơn cho người men gan cao, bạn nên ưu tiên các loại súp, cháo chứa nhiều rau củ, hải sản và thịt nạc gia cầm, chẳng hạn như:

Súp gà: Nạc gà bỏ da là nguồn cung cấp chất đạm động vật dồi dào, song lại không chứa nhiều chất béo bão hoà.

Vì vậy, đây sẽ là lựa chọn phù hợp thay thế các loại thịt đỏ, giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và tăng men gan. Không những vậy, súp gà cũng sở hữu hàm lượng chất xơ cao từ các loại rau củ đi kèm như cà rốt, ngô, nấm…;

Súp hải sản: Các loại hải sản như tôm, cá hồi, cá thu và mực cung cấp chất đạm và các axit béo omega-3 có lợi cho gan. Do đó, súp hải sản là sự lựa chọn lý tưởng trong thực đơn cho người bị men gan cao;

Cháo gạo lứt: Gạo lứt cung cấp nhiều chất xơ và tinh bột phức hợp, giúp bạn no lâu và hỗ trợ nhuận tràng.

Đây là giải pháp thay thế lý tưởng cho gạo trắng trong thực đơn cho người bị bệnh men gan cao, có công dụng kiểm soát lượng mỡ thừa trong cơ thể. Khi chế biến cháo gạo lứt, bạn hãy nấu cùng thịt gà và dầu ô liu để đảm bảo dinh dưỡng toàn diện cho khẩu phần ăn;

Cháo cá hồi: 100 g cá hồi chứa 2260 mg omega-3. Ngoài ra, loại cá này cũng sở hữu hàm lượng cao chất chống oxy hoá như vitamin E, selen và astaxanthin, giúp kháng viêm và điều hòa men gan.

Vì vậy, cháo cá hồi sẽ là món ăn hoàn hảo cho người bị men gan cao, giúp cải thiện chức năng, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và hạ thấp men gan.

Các món canh rau tốt cho người men gan cao

Canh rau là các món ăn không thể thiếu trong thực đơn cho người bị men gan cao. Bởi lẽ, đây là nguồn cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa chính cho cơ thể. Cụ thể:

Canh sườn mướp đắng: Mướp đắng được biết đến với khả năng giúp kiểm soát đường huyết nhờ hoạt chất charantin, từ đó ngăn ngừa men gan cao do gan nhiễm mỡ. Trong khi đó, sườn lại cung cấp nhiều axit amin giúp sửa chữa tế bào gan, hỗ trợ điều hòa men gan.

Canh tôm nấu bí: Bí là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin A, vitamin C và chất chống oxy hóa.

Trong khi đó, tôm rất giàu protein và omega-3. Vì vậy, canh tôm nấu bí sẽ mà món ăn hỗ trợ kháng viêm, chữa lành tổn thương gan, rất phù hợp với thực đơn cho người men gan cao.

Canh cải cúc thịt băm: Chất xơ và chất chống oxy glucosinolate hóa trong cải cúc giúp giảm men gan, cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ quá trình loại bỏ chất độc từ cơ thể.

Khi nấu cải cúc với thịt nạc băm, bạn đã có một món ăn đầy đủ đạm và chất xơ tốt cho người bị men gan cao;

Rau củ hấp: Các loại rau củ như bông cải xanh, bí xanh, bí đỏ… rất giàu chất xơ và chất chống oxy hoá carotenoids và glucosinolates.

Khi đem hấp, chúng vẫn giữ được hầu hết các dưỡng chất thiết yếu, giúp hỗ trợ hệ tiêu hoá, phục hồi các tế bào gan bị tổn thương; từ đó góp phần hạ thấp men gan.

Các món cơm tốt cho men gan cao

Đối với cơm, bạn nên tránh hấp thụ hoàn toàn tinh bột trắng trong gạo tẻ tinh chế mà nên thay thế bằng cơm gạo lứt:

Cơm gạo lứt: Cơm gạo lứt là nguồn tinh bột chậm hàng đầu dành cho người bị men gan cao.

Loại thực phẩm này sẽ giúp bạn no lâu, đồng thời, cung cấp chất xơ hoà tan, chất chống oxy hoá như anthocyanin, flavonoid và phenolic. Vì vậy, gạo lứt có công dụng tuyệt vời trong hỗ trợ hệ tiêu hoá, giảm viêm, tổn thương và hạ men gan;

Cơm đậu đỏ đậu xanh: Các loại đậu với hàm lượng protein cao, sẽ đóng vai trò thay thế hoàn hảo cho những ai kén ăn thịt, cá, hải sản.

Không những thế, đậu còn chứa nhiều chất chống oxy hoá như: flavonoids, polyphenols, giúp cải thiện chức năng gan và hạ men gan.

Cơm hạt sen: Hạt sen chứa nhiều vitamin như vitamin B1, B6 và folate. Đây đều là các dưỡng chất cần thiết để tăng cường chức năng chuyển hóa dinh dưỡng ở gan.

Nhờ hàm lượng chất xơ và tinh bột phức hợp cao, ăn hạt sen giúp bạn giảm bớt lượng tinh bột nhanh hấp thụ, đồng thời kéo dài cảm giác no, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và điều hòa men gan.

