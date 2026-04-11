Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng rất dễ nhiễm hóa chất nếu không biết phân biệt
GĐXH - Thói quen ăn loại rau này thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.
Bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch
Giá đỗ là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và các hợp chất phytosterol giúp kiểm soát mức cholesterol trong máu hiệu quả. Chúng hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng cường cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp lòng mạch máu thông thoáng hơn. Thói quen ăn giá đỗ thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.
Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng
Nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm giảm cân an toàn, giá đỗ là lựa chọn hàng đầu nhờ đặc tính thấp calo nhưng lại giàu dưỡng chất. Lượng chất xơ lớn trong giá đỗ tạo cảm giác no giả lâu hơn, giúp ức chế hormone gây đói (ghrelin), từ đó hạn chế việc nạp quá nhiều năng lượng dư thừa. Đồng thời, các vitamin nhóm B trong giá đỗ còn thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa thành năng lượng cho cơ thể.
Ngăn ngừa nguy cơ loãng xương
Giá đỗ cung cấp một lượng khoáng chất thiết yếu bao gồm canxi, magie và đặc biệt là mangan – những thành phần quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc xương. Việc tiêu thụ giá đỗ giúp mật độ xương được duy trì ổn định, hỗ trợ phục hồi các tổn thương ở khớp và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh loãng xương, đặc biệt là ở phụ nữ và người cao tuổi.
Để đảm bảo an toàn, bạn nên ưu tiên sử dụng giá đỗ tự làm tại nhà hoặc chọn mua tại các cơ sở uy tín để tránh dư lượng hóa chất kích thích.
Giá đỗ lại là loại rau củ rất dễ bị nhiễm hóa chất. Hãy tham khảo cách phân biệt dưới đây để giúp bạn biết cách mang thực phẩm sạch về nhà:
Phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ có hóa chất
|Đặc điểm
|Giá đỗ sạch
|Giá đỗ có hóa chất
|Kích thước
|Nhỏ, khá ngắn và có độ dài không đều nhau.
|To lớn, dài đều nhau, khi để cạnh giá đỗ sạch có thể to dài gấp đôi.
|Rễ
|Nhiều rễ, mỗi rễ chia thành các nhánh nhỏ, khá dài.
|Không có rễ mọc chỉa ra, chỉ có 1 đoạn rễ ngắn, màu sậm ở phần đuôi giá.
|Màu sắc
|Màu trắng sữa hơi đục nhẹ hoặc trắng nhạt màu.
|Trắng sáng và láng bóng.
|Mầm
|Mầm lá được tách ra và có mầm non màu xanh hoặc vàng.
|Hạt mầm trên đầu lá khép chặt lại.
|Thân
|Thân gầy, hơi cong, chắc chắn, không dễ gãy.
|Thân thẳng, giòn và sáng bóng nhưng lại dễ gãy.
|Hương vị
|Khi nấu ít hoặc không ra nước, vị nước giá ngọt, thơm thoang thoảng tự nhiên của đậu.
|Ra nước nhiều khi nấu, gần như không có mùi vị ngọt tự nhiên của đậu, rất nhạt.
Cách chọn mua giá đỗ an toàn
Làm bánh sừng bò bằng bánh tráng với nồi chiên không dầuĂn - 2 giờ trước
Phiên bản 'Việt hóa' của chiếc bánh biểu tượng nước Pháp sử dụng nguyên liệu đơn giản, có thể làm món ăn vặt xế chiều hay dịp cuối tuần.
Đây mới là những món ăn tốt cho người bị men gan caoĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Để xây dựng thực đơn cho người bị men gan cao, bạn có thể tham khảo một số món ăn có trong bài viết dưới đây.
Cách làm bao tử hầm tiêu xanh giòn sần sật, nước dùng ngọt thanhĂn - 8 giờ trước
Bao tử hầm tiêu xanh là món ngon lý tưởng cho gia đình. Miếng bao tử giòn sần sật, nước dùng ngọt thanh, quyện vị tiêu cay nồng vô cùng hao cơm.
Sau 40 tuổi nên chăm dùng 3 loại thịt này mỗi tuầnĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ rệt: quá trình trao đổi chất chậm lại, khối cơ suy giảm, nội tiết tố biến động và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính tăng dần. Trong bối cảnh đó, chế độ ăn uống – đặc biệt là cách lựa chọn và sử dụng thực phẩm giàu đạm như thịt – trở thành yếu tố then chốt để duy trì sức khỏe.
5 loại rau ‘vàng’ cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngonĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung rau giàu sắt và vitamin. Khám phá 5 loại rau vàng giúp cải thiện sức khỏe.
6 món ăn gắn mác 'healthy' nhưng có thể âm thầm gây rối loạn nội tiếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một món ăn chỉ thực sự lành mạnh khi nó gần với dạng nguyên bản nhất và không bị “biến tướng” bởi đường, phụ gia hay cách chế biến.
Loại nước giảm cân thần kỳ áp dụng uống trong 15 ngày, cơ thể sẽ thon gọn, ai uống cũng sẽ giảm cân thành công!Ăn - 1 ngày trước
Đây là loại "nước giảm cân" mà tôi thực hiện được 15 ngày với kết quả rất khả quan. Vóc dàng và gương mặt của tôi giờ không còn tròn đầy mà thon gọn hơn hẳn.
Cách ăn dứa hỗ trợ chữa sỏi thận và thải độc thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dứa là loại trái cây quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Việc sử dụng dứa đơn giản sau đây có thể góp phần hỗ trợ thải độc thận hiệu quả hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đườngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là gợi ý thực đơn trong 7 ngày cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng phương pháp chế biến ít dầu mỡ và gia vị, người bệnh tiểu đường có thể tham khảo.
Cách làm salad ức gà đơn giản, thơm ngon, không ngán tại nhà cho ngày nắng nóngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ức gà là một món ăn quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những người eatclean hay những người tập gym. Và để món ức gà không bị nhàm chán, ta có thể chế biến thành các món salad khác nhau.
Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biếtĂn
GĐXH - Có nhiều cách chế biến đậu xanh để giải độc gan, bạn có thể tham khảo một số cách có trong bài viết sau.