Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng rất dễ nhiễm hóa chất nếu không biết phân biệt

Thứ bảy, 15:29 11/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Thói quen ăn loại rau này thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.

Bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch

Giá đỗ là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và các hợp chất phytosterol giúp kiểm soát mức cholesterol trong máu hiệu quả. Chúng hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng cường cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp lòng mạch máu thông thoáng hơn. Thói quen ăn giá đỗ thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm giảm cân an toàn, giá đỗ là lựa chọn hàng đầu nhờ đặc tính thấp calo nhưng lại giàu dưỡng chất. Lượng chất xơ lớn trong giá đỗ tạo cảm giác no giả lâu hơn, giúp ức chế hormone gây đói (ghrelin), từ đó hạn chế việc nạp quá nhiều năng lượng dư thừa. Đồng thời, các vitamin nhóm B trong giá đỗ còn thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa thành năng lượng cho cơ thể.

Ngăn ngừa nguy cơ loãng xương

Giá đỗ cung cấp một lượng khoáng chất thiết yếu bao gồm canxi, magie và đặc biệt là mangan – những thành phần quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc xương. Việc tiêu thụ giá đỗ giúp mật độ xương được duy trì ổn định, hỗ trợ phục hồi các tổn thương ở khớp và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh loãng xương, đặc biệt là ở phụ nữ và người cao tuổi.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên ưu tiên sử dụng giá đỗ tự làm tại nhà hoặc chọn mua tại các cơ sở uy tín để tránh dư lượng hóa chất kích thích.

Tốt như vậy nhưng giá đỗ là một loại thực phẩm rất dễ bị nhiễm hóa chất độc hại. Năm ngoái, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường. Riêng năm 2024, số lượng giá đỗ ngâm hóa chất bán ra thị trường là 2.900 tấn. Qua kiểm tra, các đối tượng khai nhận, trong quá trình sản xuất giá đỗ đã sử dụng vôi cục, nước giếng và một loại chất lỏng không màu, mà nhóm này thường trao đổi tiếng lóng với nhau qua mạng là nước "kẹo". Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, nước "kẹo" thực chất là hoạt chất 6-Benzylaminopurine, không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia về Công nghệ sinh học và thực phẩm cho biết, hoạt chất 6-benzylaminopurine thực chất là chất kích thích tăng trưởng tế bào, giúp kích thích tăng trưởng thực vật. Khi sử dụng hoạt chất này vào làm giá đỗ sẽ rút ngắn thời gian sản xuất, giúp cọng giá đỗ trắng, mập và bắt mắt người tiêu dùng hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng giá đỗ được ủ bằng hoạt chất 6-benzylaminopurine sẽ vô cùng nguy hiểm tới sức khỏe. Nếu ăn với số lượng ít hóa chất sẽ tích tụ trong người, gây biến đổi gen, mắc nhiều bệnh. Còn sử dụng số lượng nhiều hoặc trực tiếp có thể gây ngộ độc, thậm chí có nguy cơ tử vong

Giá đỗ lại là loại rau củ rất dễ bị nhiễm hóa chất. Hãy tham khảo cách phân biệt dưới đây để giúp bạn biết cách mang thực phẩm sạch về nhà:

Phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ có hóa chất

Đặc điểmGiá đỗ sạchGiá đỗ có hóa chất
Kích thướcNhỏ, khá ngắn và có độ dài không đều nhau.To lớn, dài đều nhau, khi để cạnh giá đỗ sạch có thể to dài gấp đôi.
RễNhiều rễ, mỗi rễ chia thành các nhánh nhỏ, khá dài.Không có rễ mọc chỉa ra, chỉ có 1 đoạn rễ ngắn, màu sậm ở phần đuôi giá.
Màu sắcMàu trắng sữa hơi đục nhẹ hoặc trắng nhạt màu.Trắng sáng và láng bóng.
MầmMầm lá được tách ra và có mầm non màu xanh hoặc vàng.Hạt mầm trên đầu lá khép chặt lại.
ThânThân gầy, hơi cong, chắc chắn, không dễ gãy.Thân thẳng, giòn và sáng bóng nhưng lại dễ gãy.
Hương vịKhi nấu ít hoặc không ra nước, vị nước giá ngọt, thơm thoang thoảng tự nhiên của đậu.Ra nước nhiều khi nấu, gần như không có mùi vị ngọt tự nhiên của đậu, rất nhạt.
Gía đỗ sạch mất nhiều thời gian để có thể ăn được nên thân thường dài, rễ dài.

Cách chọn mua giá đỗ an toàn

Giá đỗ truyền thống vẫn được sản xuất, tuy nhiên ngày càng khó tìm mua bởi lượng giá đỗ ngâm hóa chất được bày bán quá nhiều và tràn lan. Để chọn mua đúng giá đỗ truyền thống sạch và an toàn, bạn có thể dùng những mẹo sau.
Giá đỗ truyền thống thường không sử dụng hóa chất nên nhìn không được đẹp mắt, giá có ủ hóa chất tẩy trắng thì sẽ mập, trắng bóng và thân rất thẳng. Vì thế hãy chọn giá có rễ nhiều và dài. Giá đỗ truyền thống mất khoảng gần 1 tuần để sinh trưởng, vì vậy mà bén rễ nhiều và dài. Giá ngâm hóa chất chỉ có một đoạn rễ rất ngắn sậm màu dưới thân.


Giá đỗ ngâm hóa chất có đặc điểm là thân to mập nhìn rất đẹp mắt. Ngược lại thì giá truyền thống lại bé hơn, dài hơn và các cọng giá không đều nhau. Do vậy hãy nhớ chọn giá đỗ ít mập và không đều nhau.


Không nên chọn giá đỗ cọng dài bất thường: Thông thường khi lựa mua, ai cũng muốn mua những cọng giá to dài, tuy nhiên không nên lựa giá đỗ theo cách đó. Chỉ có giá đỗ tẩm thuốc mới có khả năng sinh trưởng vượt trội nhờ hóa chất, thân dài và to. Bên cạnh đó theo các nghiên cứu thì giá càng dài lượng protein và dinh dưỡng trong đó càng ít.

Giá đỗ: Siêu thực phẩm bổ xương và tốt cho tim mạch trong Năm 2026 - Ảnh 9.

GĐXH - Một món ăn chỉ thực sự lành mạnh khi nó gần với dạng nguyên bản nhất và không bị “biến tướng” bởi đường, phụ gia hay cách chế biến.

