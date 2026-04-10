Cách ăn dứa hỗ trợ chữa sỏi thận và thải độc thận
GĐXH - Dứa là loại trái cây quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Việc sử dụng dứa đơn giản sau đây có thể góp phần hỗ trợ thải độc thận hiệu quả hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Mẹo dùng quả dứa chữa sỏi thận
Nguyên liệu của bài thuốc chữa sỏi thận này gồm: 3g phèn chua và 1 quả dứa. Cách thực hiện rất đơn giản: bạn hãy lấy một quả dứa đem cắt bỏ phần đầu rồi khoét một lỗ sâu khoảng 3cm sau đó cho phèn chua vào và dùng phần đầu làm nắp để đậy lại.
Tiếp sau đó bạn cho dứa vào trong lò nướng 30 phút rồi lấy ra để ép nước, chia thành 2 lần uống vào buổi sáng và tối. Bạn cần duy trì cách hỗ trợ chữa sỏi thận bằng quả dứa và phèn chua này liên tục 7 ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Dùng nước ép từ quả dứa hoặc ăn dứa trực tiếp: Uống nước ép dứa mỗi ngày vừa giúp cải thiện hệ miễn dịch vừa giúp hòa tan các tinh thể rắn của sỏi thận. Muốn hỗ trợ chữa sỏi thận với quả dứa thì cách đơn giản nhất là ép một quả dứa lấy nước rồi chia thành nhiều lần uống trong ngày.
Ngoài ra, ăn quả dứa tươi sau các bữa ăn chính cũng là một cách tốt để giảm khó chịu do sỏi thận gây ra và cải thiện kích thước sỏi thận. Việc ăn dứa trực tiếp không kích thích hoạt động của cơ quan tiêu hóa mà còn ngừa táo bón rất tốt.
Cách ăn dứa hỗ trợ thải độc thận
Nước ép dứa tươi
Nước ép dứa là lựa chọn dễ thực hiện, giúp bổ sung nước và vitamin cần thiết cho cơ thể. Uống đủ nước giúp thận lọc máu hiệu quả hơn và đào thải chất cặn ra ngoài qua nước tiểu. Nhờ chứa nhiều nước cùng các chất chống oxy hóa, nước ép dứa có thể hỗ trợ phần nào chức năng này.
Bên cạnh đó, nước ép dứa còn góp phần hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư, đồng thời giúp hạn chế nhiễm trùng.
Tuy nhiên, người bị đau dạ dày, thừa cân, tăng huyết áp hoặc phụ nữ đang mang thai nên sử dụng với lượng vừa phải để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ăn dứa tươi sau bữa ăn
Ăn dứa tươi sau bữa ăn là cách đơn giản để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Trong dứa có enzyme bromelain, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm áp lực cho hệ tiêu hóa khi xử lý thức ăn. Một chế độ ăn giàu trái cây và thực phẩm tự nhiên cũng được cho là giúp giảm gánh nặng cho các cơ quan thải độc, trong đó có thận.
Tuy nhiên, cần lưu ý không nên dùng quá nhiều trái cây hay nước ép vì có thể làm tăng lượng đường nạp vào và gây ảnh hưởng đến dạ dày. Để bảo vệ thận tốt hơn, nên duy trì chế độ ăn cân đối, uống đủ nước mỗi ngày và kiểm soát tốt các bệnh lý như tăng huyết áp hoặc tiểu đường.
Sinh tố dứa, cần tây và dưa leo
Dứa chứa enzyme bromelain, có tác dụng hỗ trợ giảm viêm, giảm sưng và cải thiện lưu thông máu đến vùng khớp đang bị tổn thương.
Trong khi đó, cần tây có tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ giảm viêm. Loại rau này còn giàu kali, góp phần tăng đào thải chất dư thừa ra ngoài cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm tình trạng tích tụ gây sưng đau.
Theo Medical News Today, dưa leo chứa trên 95% nước và giúp ngăn ngừa mất nước, từ đó hỗ trợ các hoạt động thải độc tự nhiên của cơ thể, bao gồm chức năng của thận.
Ngoài ra, dưa leo còn chứa các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và lignan, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Nếu tích tụ lâu dài, các gốc tự do này có thể gây viêm và ảnh hưởng đến chức năng thận.
Khi kết hợp dứa với cần tây hoặc dưa leo, bạn có thể tạo ra các loại sinh tố giàu nước và khoáng chất. Sự kết hợp này giúp tăng khả năng cấp nước, hỗ trợ cân bằng điện giải và góp phần giúp thận hoạt động hiệu quả hơn trong quá trình đào thải chất thải.
Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đườngĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là gợi ý thực đơn trong 7 ngày cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng phương pháp chế biến ít dầu mỡ và gia vị, người bệnh tiểu đường có thể tham khảo.
Cách làm salad ức gà đơn giản, thơm ngon, không ngán tại nhà cho ngày nắng nóngĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Ức gà là một món ăn quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những người eatclean hay những người tập gym. Và để món ức gà không bị nhàm chán, ta có thể chế biến thành các món salad khác nhau.
Quên thịt cá đi, đây mới là đĩa xào "hút view" nhất mâm cơm ngày giao mùa: Làm chưa tới 5 phút mà ngon xuất sắcĂn - 5 giờ trước
Mùa xuân gọi tên những món ăn thanh mát. Đừng mãi quẩn quanh với thịt cá ê hề, hãy thử ngay món đậu tằm xào thì là - một sự kết hợp mộc mạc nhưng ngon đến nao lòng.
Gợi ý thực đơn mới kiểm soát đường huyết tốt, ngon miệng dễ nấu cho người trung niênĂn - 17 giờ trước
GĐXH – Người sau tuổi 40, đường huyết dễ tăng khi ăn uống không hợp lý. Những thực đơn mới, gần gũi với mâm cơm Việt tối ưu cho cơ thể tuổi trung niên, mọi người có thể tham khảo dưới đây.
Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to raĂn - 20 giờ trước
GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.
Phụ nữ cứ luân phiên ăn 5 món này là da mịn hồng hào và vẻ ngoài xinh đẹp ngay cả khi không trang điểmĂn - 21 giờ trước
Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu vài công thức món ăn với cơm rượu nếp để giúp chị em thúc đẩy sản xuất progesterone từ đó cải thiện nhan sắc và chống lão hóa nhé!
Sau tuổi 40, để ý điều này khi ăn giúp giảm nguy cơ nhiều bệnhĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Ít ai ngờ rằng, tốc độ ăn lại có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ tiêu hóa, cân nặng cho đến nguy cơ bệnh chuyển hóa.
Một kiểu ăn cá quen thuộc nhưng âm thầm 'bào mòn' lá gan, nhiều người Việt mắc phảiĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Câu chuyện không nằm ở việc “có nên ăn cá hay không”, mà là ăn thế nào cho đúng.
Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình anĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Việc hiểu và tránh các kiêng kỵ về phong thủy trước nhà không chỉ giúp đảm bảo thẩm mỹ mà còn tạo nền tảng ổn định, giúp năng lượng tốt lưu thông thuận lợi trong suốt quá trình sinh sống.
Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quảĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đâu là danh sách các thực phẩm phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.
Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thậnĂn
GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.