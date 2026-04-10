6 món ăn gắn mác 'healthy' nhưng có thể âm thầm gây rối loạn nội tiết
GĐXH - Một món ăn chỉ thực sự lành mạnh khi nó gần với dạng nguyên bản nhất và không bị “biến tướng” bởi đường, phụ gia hay cách chế biến.
Trong những năm gần đây, xu hướng ăn uống lành mạnh (healthy) trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình Việt. Từ bữa sáng với granola, ly sữa chua trái cây đến những hộp salad tiện lợi, tất cả đều được xem là “tốt cho sức khỏe”.
Thế nhưng, theo Mary Claire Haver – chuyên gia về sức khỏe nội tiết chia sẻ trên Eating Well, VeryWell Health, không phải thực phẩm nào gắn mác “healthy” cũng thực sự tốt. Nếu ăn sai cách hoặc lạm dụng, nhiều món quen thuộc có thể làm rối loạn hormone, ảnh hưởng đến insulin, estrogen và cả tuyến giáp.
Điều đáng nói là những sai lầm này lại xuất phát từ chính thói quen ăn uống hàng ngày – nơi người ta tưởng rằng mình đang “ăn sạch” nhưng thực chất lại đang nạp vào cơ thể quá nhiều đường, chất phụ gia và thực phẩm siêu chế biến.
Khi “healthy” chỉ là vỏ bọc của đường và phụ gia
Một trong những lựa chọn phổ biến nhất là sữa chua trái cây và các loại sữa chua uống đóng chai. Dù vốn được biết đến là tốt cho đường ruột, nhưng khi được thêm hương liệu, siro fructose và đường tinh luyện, một hũ nhỏ có thể chứa lượng đường tương đương nước ngọt.
Việc tiêu thụ đường thường xuyên khiến insulin tăng liên tục, lâu dần dẫn đến đề kháng insulin, tích mỡ bụng và ảnh hưởng đến cân bằng estrogen. Đây cũng là lý do nhiều người dù “ăn healthy” vẫn gặp tình trạng nổi mụn, tăng cân hoặc rối loạn kinh nguyệt.
Tương tự, granola và các loại ngũ cốc ăn liền thường được quảng cáo giàu chất xơ, phù hợp giảm cân. Nhưng trên thực tế, nhiều sản phẩm lại chứa mật ong, siro, dầu tinh luyện và trái cây sấy – khiến lượng đường và calo tăng cao hơn tưởng tượng.
Một bữa sáng tưởng “lành mạnh” có thể khiến đường huyết tăng vọt rồi tụt nhanh, gây cảm giác đói sớm và thèm đồ ngọt – vòng lặp không tốt cho hormone chuyển hóa.
Những món “ăn vặt tốt cho sức khỏe” nhưng dễ bị lạm dụng
Trái cây sấy là ví dụ điển hình. Khi mất nước, lượng đường trong trái cây trở nên cô đặc hơn. Chưa kể nhiều sản phẩm còn được tẩm thêm đường hoặc siro để tăng vị.
Điều này khiến người ăn dễ “quá tay” mà không nhận ra, dẫn đến nạp quá nhiều fructose – yếu tố có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột và hormone như insulin, cortisol.
Không ít người cũng có thói quen uống nước ép trái cây đóng chai mỗi ngày để “detox”. Tuy nhiên, nước ép thường thiếu chất xơ, lại chứa lượng đường cao, khiến đường huyết tăng nhanh hơn so với ăn trái cây nguyên quả.
Sữa hạt đóng hộp và salad bán trộn sẵn: tưởng tốt nhưng dễ thành “bẫy dinh dưỡng”
Sữa đậu nành và các loại sữa hạt là lựa chọn phổ biến trong chế độ ăn lành mạnh. Nhưng vấn đề nằm ở loại đóng hộp – nơi thường chứa thêm đường, chất ổn định và hương liệu.
Dù đậu nành nguyên chất chứa isoflavone có lợi, nhưng nếu uống quá nhiều sữa đậu nành có đường mỗi ngày, cơ thể có thể nạp dư cả đường lẫn phytoestrogen, gây mất cân bằng nội tiết nếu kéo dài.
Trong khi đó, salad trộn bán sẵn – đặc biệt là loại có xốt kem – lại là “cú lừa” quen thuộc. Một hộp salad với mayonnaise, thịt xông khói, xúc xích hay gà chiên có thể chứa nhiều chất béo bão hòa, muối và phụ gia hơn cả một bữa ăn thông thường.
Những thành phần này không chỉ gây viêm mà còn có thể ảnh hưởng đến tín hiệu hormone trong cơ thể nếu sử dụng lâu dài.
Cá tốt cho sức khỏe, nhưng ăn sai vẫn hại nội tiết
Không thể phủ nhận lợi ích của cá đối với sức khỏe, đặc biệt là omega-3. Tuy nhiên, việc ăn quá thường xuyên các loại cá lớn như cá ngừ hoặc cá biển kích thước lớn lại tiềm ẩn nguy cơ tích lũy thủy ngân.
Theo nhiều chuyên gia, thủy ngân có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp và hệ thần kinh nếu tích tụ lâu dài. Vì vậy, thay vì ăn cá ngừ đóng hộp thường xuyên, nên ưu tiên các loại cá nhỏ như cá hồi, cá mòi hoặc cá trích để đảm bảo an toàn hơn cho hệ nội tiết.
Ăn thế nào để “healthy thật sự”?
Điểm chung của những sai lầm trên không nằm ở bản thân thực phẩm, mà ở cách lựa chọn và sử dụng. Một món ăn chỉ thực sự lành mạnh khi nó gần với dạng nguyên bản nhất và không bị “biến tướng” bởi đường, phụ gia hay cách chế biến.
Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên thực phẩm tươi như rau xanh, trái cây nguyên quả, cá, trứng, các loại đậu và ngũ cốc nguyên cám. Đồng thời, hạn chế tối đa thực phẩm đóng gói sẵn, đặc biệt là những sản phẩm có danh sách thành phần dài và nhiều chất khó nhận diện.
Trong ẩm thực hiện đại, “ăn sạch” không còn là ăn theo trào lưu, mà là hiểu rõ mình đang ăn gì và ăn như thế nào. Bởi đôi khi, chính những món tưởng là tốt nhất lại âm thầm gây hại – nếu chúng ta không đủ tỉnh táo để lựa chọn đúng cách.
