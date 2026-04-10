6 món ăn gắn mác 'healthy' nhưng có thể âm thầm gây rối loạn nội tiết

Thứ sáu, 14:29 10/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Một món ăn chỉ thực sự lành mạnh khi nó gần với dạng nguyên bản nhất và không bị “biến tướng” bởi đường, phụ gia hay cách chế biến.

Trong những năm gần đây, xu hướng ăn uống lành mạnh (healthy) trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình Việt. Từ bữa sáng với granola, ly sữa chua trái cây đến những hộp salad tiện lợi, tất cả đều được xem là “tốt cho sức khỏe”.

Thế nhưng, theo Mary Claire Haver – chuyên gia về sức khỏe nội tiết chia sẻ trên Eating Well, VeryWell Health, không phải thực phẩm nào gắn mác “healthy” cũng thực sự tốt. Nếu ăn sai cách hoặc lạm dụng, nhiều món quen thuộc có thể làm rối loạn hormone, ảnh hưởng đến insulin, estrogen và cả tuyến giáp.

Điều đáng nói là những sai lầm này lại xuất phát từ chính thói quen ăn uống hàng ngày – nơi người ta tưởng rằng mình đang “ăn sạch” nhưng thực chất lại đang nạp vào cơ thể quá nhiều đường, chất phụ gia và thực phẩm siêu chế biến.

Khi “healthy” chỉ là vỏ bọc của đường và phụ gia

Một trong những lựa chọn phổ biến nhất là sữa chua trái cây và các loại sữa chua uống đóng chai. Dù vốn được biết đến là tốt cho đường ruột, nhưng khi được thêm hương liệu, siro fructose và đường tinh luyện, một hũ nhỏ có thể chứa lượng đường tương đương nước ngọt.

Việc tiêu thụ đường thường xuyên khiến insulin tăng liên tục, lâu dần dẫn đến đề kháng insulin, tích mỡ bụng và ảnh hưởng đến cân bằng estrogen. Đây cũng là lý do nhiều người dù “ăn healthy” vẫn gặp tình trạng nổi mụn, tăng cân hoặc rối loạn kinh nguyệt.

6 Món ăn gắn mác healthy nhưng gây rối loạn nội tiết bạn cần tránh - Ảnh 1.

Tương tự, granola và các loại ngũ cốc ăn liền thường được quảng cáo giàu chất xơ, phù hợp giảm cân. Nhưng trên thực tế, nhiều sản phẩm lại chứa mật ong, siro, dầu tinh luyện và trái cây sấy – khiến lượng đường và calo tăng cao hơn tưởng tượng.

Một bữa sáng tưởng “lành mạnh” có thể khiến đường huyết tăng vọt rồi tụt nhanh, gây cảm giác đói sớm và thèm đồ ngọt – vòng lặp không tốt cho hormone chuyển hóa.

Những món “ăn vặt tốt cho sức khỏe” nhưng dễ bị lạm dụng

6 Món ăn gắn mác healthy nhưng gây rối loạn nội tiết bạn cần tránh - Ảnh 2.

Trái cây sấy là ví dụ điển hình. Khi mất nước, lượng đường trong trái cây trở nên cô đặc hơn. Chưa kể nhiều sản phẩm còn được tẩm thêm đường hoặc siro để tăng vị.

Điều này khiến người ăn dễ “quá tay” mà không nhận ra, dẫn đến nạp quá nhiều fructose – yếu tố có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột và hormone như insulin, cortisol.

Không ít người cũng có thói quen uống nước ép trái cây đóng chai mỗi ngày để “detox”. Tuy nhiên, nước ép thường thiếu chất xơ, lại chứa lượng đường cao, khiến đường huyết tăng nhanh hơn so với ăn trái cây nguyên quả.

Sữa hạt đóng hộp và salad bán trộn sẵn: tưởng tốt nhưng dễ thành “bẫy dinh dưỡng”

Sữa đậu nành và các loại sữa hạt là lựa chọn phổ biến trong chế độ ăn lành mạnh. Nhưng vấn đề nằm ở loại đóng hộp – nơi thường chứa thêm đường, chất ổn định và hương liệu.

Dù đậu nành nguyên chất chứa isoflavone có lợi, nhưng nếu uống quá nhiều sữa đậu nành có đường mỗi ngày, cơ thể có thể nạp dư cả đường lẫn phytoestrogen, gây mất cân bằng nội tiết nếu kéo dài.

Trong khi đó, salad trộn bán sẵn – đặc biệt là loại có xốt kem – lại là “cú lừa” quen thuộc. Một hộp salad với mayonnaise, thịt xông khói, xúc xích hay gà chiên có thể chứa nhiều chất béo bão hòa, muối và phụ gia hơn cả một bữa ăn thông thường.

Những thành phần này không chỉ gây viêm mà còn có thể ảnh hưởng đến tín hiệu hormone trong cơ thể nếu sử dụng lâu dài.

Cá tốt cho sức khỏe, nhưng ăn sai vẫn hại nội tiết

Không thể phủ nhận lợi ích của cá đối với sức khỏe, đặc biệt là omega-3. Tuy nhiên, việc ăn quá thường xuyên các loại cá lớn như cá ngừ hoặc cá biển kích thước lớn lại tiềm ẩn nguy cơ tích lũy thủy ngân.

Theo nhiều chuyên gia, thủy ngân có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp và hệ thần kinh nếu tích tụ lâu dài. Vì vậy, thay vì ăn cá ngừ đóng hộp thường xuyên, nên ưu tiên các loại cá nhỏ như cá hồi, cá mòi hoặc cá trích để đảm bảo an toàn hơn cho hệ nội tiết.

Ăn thế nào để “healthy thật sự”?

Điểm chung của những sai lầm trên không nằm ở bản thân thực phẩm, mà ở cách lựa chọn và sử dụng. Một món ăn chỉ thực sự lành mạnh khi nó gần với dạng nguyên bản nhất và không bị “biến tướng” bởi đường, phụ gia hay cách chế biến.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên thực phẩm tươi như rau xanh, trái cây nguyên quả, cá, trứng, các loại đậu và ngũ cốc nguyên cám. Đồng thời, hạn chế tối đa thực phẩm đóng gói sẵn, đặc biệt là những sản phẩm có danh sách thành phần dài và nhiều chất khó nhận diện.

Trong ẩm thực hiện đại, “ăn sạch” không còn là ăn theo trào lưu, mà là hiểu rõ mình đang ăn gì và ăn như thế nào. Bởi đôi khi, chính những món tưởng là tốt nhất lại âm thầm gây hại – nếu chúng ta không đủ tỉnh táo để lựa chọn đúng cách.

6 Món ăn gắn mác healthy nhưng gây rối loạn nội tiết bạn cần tránh - Ảnh 3.

GĐXH - Ở tuổi trung niên, giấc ngủ không còn “đến dễ” như trước. Không ít người bước qua tuổi 40 bắt đầu gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Nhiều người tìm đến thực phẩm chức năng hoặc thuốc hỗ trợ, nhưng lại bỏ qua một yếu tố rất gần gũi: bữa cơm hằng ngày.

Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhà

Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhà

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang nấu cơm bằng nồi cơm điện: Thói quen 'giữ ấm cả ngày' tiềm ẩn rủi ro lớn

Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang nấu cơm bằng nồi cơm điện: Thói quen 'giữ ấm cả ngày' tiềm ẩn rủi ro lớn

5 món ăn dân dã trong mâm cơm Việt giúp người sau 40 tuổi ngủ ngon hơn

5 món ăn dân dã trong mâm cơm Việt giúp người sau 40 tuổi ngủ ngon hơn

Thưởng thức bánh trứng kiến đang hot: Người khen ngon, người nhập viện vì sốc phản vệ

Thưởng thức bánh trứng kiến đang hot: Người khen ngon, người nhập viện vì sốc phản vệ

Loại nước giảm cân thần kỳ áp dụng uống trong 15 ngày, cơ thể sẽ thon gọn, ai uống cũng sẽ giảm cân thành công!

Loại nước giảm cân thần kỳ áp dụng uống trong 15 ngày, cơ thể sẽ thon gọn, ai uống cũng sẽ giảm cân thành công!

Ăn - 1 giờ trước

Đây là loại "nước giảm cân" mà tôi thực hiện được 15 ngày với kết quả rất khả quan. Vóc dàng và gương mặt của tôi giờ không còn tròn đầy mà thon gọn hơn hẳn.

Cách ăn dứa hỗ trợ chữa sỏi thận và thải độc thận

Cách ăn dứa hỗ trợ chữa sỏi thận và thải độc thận

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Dứa là loại trái cây quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Việc sử dụng dứa đơn giản sau đây có thể góp phần hỗ trợ thải độc thận hiệu quả hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường

Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là gợi ý thực đơn trong 7 ngày cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng phương pháp chế biến ít dầu mỡ và gia vị, người bệnh tiểu đường có thể tham khảo.

Cách làm salad ức gà đơn giản, thơm ngon, không ngán tại nhà cho ngày nắng nóng

Cách làm salad ức gà đơn giản, thơm ngon, không ngán tại nhà cho ngày nắng nóng

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Ức gà là một món ăn quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những người eatclean hay những người tập gym. Và để món ức gà không bị nhàm chán, ta có thể chế biến thành các món salad khác nhau.

Quên thịt cá đi, đây mới là đĩa xào "hút view" nhất mâm cơm ngày giao mùa: Làm chưa tới 5 phút mà ngon xuất sắc

Quên thịt cá đi, đây mới là đĩa xào "hút view" nhất mâm cơm ngày giao mùa: Làm chưa tới 5 phút mà ngon xuất sắc

Ăn - 8 giờ trước

Mùa xuân gọi tên những món ăn thanh mát. Đừng mãi quẩn quanh với thịt cá ê hề, hãy thử ngay món đậu tằm xào thì là - một sự kết hợp mộc mạc nhưng ngon đến nao lòng.

Gợi ý thực đơn mới kiểm soát đường huyết tốt, ngon miệng dễ nấu cho người trung niên

Gợi ý thực đơn mới kiểm soát đường huyết tốt, ngon miệng dễ nấu cho người trung niên

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH – Người sau tuổi 40, đường huyết dễ tăng khi ăn uống không hợp lý. Những thực đơn mới, gần gũi với mâm cơm Việt tối ưu cho cơ thể tuổi trung niên, mọi người có thể tham khảo dưới đây.

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.

Phụ nữ cứ luân phiên ăn 5 món này là da mịn hồng hào và vẻ ngoài xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm

Phụ nữ cứ luân phiên ăn 5 món này là da mịn hồng hào và vẻ ngoài xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm

Ăn - 1 ngày trước

Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu vài công thức món ăn với cơm rượu nếp để giúp chị em thúc đẩy sản xuất progesterone từ đó cải thiện nhan sắc và chống lão hóa nhé!

Sau tuổi 40, để ý điều này khi ăn giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh

Sau tuổi 40, để ý điều này khi ăn giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ít ai ngờ rằng, tốc độ ăn lại có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ tiêu hóa, cân nặng cho đến nguy cơ bệnh chuyển hóa.

Một kiểu ăn cá quen thuộc nhưng âm thầm 'bào mòn' lá gan, nhiều người Việt mắc phải

Một kiểu ăn cá quen thuộc nhưng âm thầm 'bào mòn' lá gan, nhiều người Việt mắc phải

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện không nằm ở việc “có nên ăn cá hay không”, mà là ăn thế nào cho đúng.

Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thận

Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thận

Ăn

GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

Ăn
Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Ăn
Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biết

Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biết

Ăn
Loại nước uống thanh nhiệt, mát gan cho cơ thể tràn đầy sức sống

Loại nước uống thanh nhiệt, mát gan cho cơ thể tràn đầy sức sống

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

